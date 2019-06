Tra chignon, code basse e capelli sleek, ecco le migliori acconciature da sfoggiare in riva al mare

State programmando un fine settimana al mare? Quali che siano i vostri programmi, l'importante è scegliere un'acconciatura che possa resistere ai primi caldi e alle giornate passate all'aria aperta.

Vi suggeriamo 10 hair look per capelli lunghi, medi e corti. Puntate sull'effetto wet o sugli chignon alti, il vero must di questa stagione, o ancora, sulla code basse e minimal o sulle trecce che rendono vivace anche il raccolto più semplice.

Guardate la nostra selezione con le acconciature più cool.





Chignon

Soluzione più gettonata per sopravvivere al caldo estivo, si può creare in pochi e semplici passaggi. Potete fissarlo con una lacca per assicurarvi una durata long lasting.

Capelli corti

Hair look super short? Niente di meglio che scegliere un finish wet, soprattutto quando la chioma è liscia.

Coda con accessorio

Il classico look con ponytail può essere reso più originale abbinando un accessorio come questa fascia in pelle che ferma bene le chiome.

Treccia

Una lunga treccia accanto a una coda bassa è un'opzione super glam se avete i capelli lunghi e volete un'alternativa alla classica ponytail.

Parting plaits

Le treccine parting plaits assicurano chiome in perfetto ordine lasciando il viso libero. Ideali per chi ama il mood party in riva al mare.

Chignon laterale

Per realizzarlo è sufficiente spostare le chiome di lato e avvolgerle intorno a una coda bassa. Easy ma all'occorrenza elegante.

Intrecci di stile

Se lo chignon deve durare a lungo ed essere elegante, optate per questo updo basso raccolto in micro torchon.

Ponytail sleek

Se le lunghezze non sono omogenee, la coda bassa può essere realizzata con l'aiuto di gel fissanti dalla finitura wet.

Doppia treccia

Morbida e voluminosa, questa acconciatura è ideale per chi ha le chiome molto lunghe.

Treccia a corona

Dallo stile modern romance, questa treccia è comoda e glam allo stesso tempo.

Credit ph: Mondadoriphoto

Artwork: Elisa Costa