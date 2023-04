Feste, eventi, mostre e installazioni da non perdere: ecco cosa vedere nel Brera Design District durante il Fuorisalone 2023

The future is now è il tema che collega tutti gli eventi, le installazioni e le mostre del Fuorisalone che animeranno lo storico Brera Design District dal 17 al 23 Aprile.

Da via Pontaccio fino all’Aquario Civico, tante le classiche e le nuove location dove andare a respirare una ventata di design.

Tra le nuove, la torre di Largo Treves, ex sede della Direzione Politiche Sociali del Comune di prossima riqualificazione, dove Glo for Art presenterà l’installazione Dry Days, Tropical Nights dell’artista Agostino Iacurci. Sarà questa l’occasione per visitare il palazzo per l’ultima volta prima che venga demolito.

Da vedere, poi, Ingo Maurer ai Caselli di Porta Nuova, che dopo la scomparsa del suo celebre fondatore presenta un'imponente installazione luminosa di grande impatto scenografico: un tappeto lungo circa 30 metri dipinto con colori fluorescenti che attraversa l'arco, su cui si librerà in aria una superficie di materiale riflettente sostenuta da una struttura di corde. L’effetto è un’esplosione di colori, da vivere di giorno, ma anche di notte.

SolidNature con il progetto a firma OMA (azienda olandese specializzata nella lavorazione di pietre naturali) nel garage e nel giardino di una casa privata di via Cernaia.

E ancora, l’artigianato coreano Shift Kraft alla Fondazione Feltrinelli, l’installazione interattiva con l’azienda Stark, intitolata Trame, all’Acquario Civico e Grohe con l’installazione ispirata all’acqua alla Pinacoteca di Brera.

Health Through Water è un'esperienza unica e multisensoriale nel cuore di Milano per il lancio del sub-brand premium GROHE SPA: quattro ambienti immersivi rivelano l’elegante ed innovativo design del bagno: la rubinetteria stampata in metallo 3D, le collezioni Atrio Private Collection e Allure Brilliant, le finiture di tendenza GROHE Colors e le soluzioni doccia del brand.

Al Circolo Filologico Milanese di via Clerici, e poi in altre due sedi (a Palazzo Visconti, in San Babila e all’Istituto Marchiondi Spagliardi, a Baggio) c’è la collettiva Design Variations, a cura di Mosca Partners, che sulla facciata del Filologico presenterà una nuova opera grafica realizzata dallo studio Zaven.

Infine, da non perdere The Secret garden (nella foto di apertura dell'articolo), la scenografica installazione botanica ispirata al mondo dei fiori che ruota intorno agli arredi per esterni “Casual” di Bene. Qui (in Foro Buonaparte 53) ogni mattina dal 18 al 21 dalle 8 alle 11 si svolge la colazione “The Botanical Breakfast”, mentre martedì 18 dalle 17 alle 22 è in programma “The Colourful Aperitivo”. Entrambi i momenti sono su registrazione online.

L’appuntamento: in via Solferino 28 apre al pubblico la sede storica del Corriere della Sera che ospita Elevators, un’installazione multimediale firmata Migliore+Servetto.

