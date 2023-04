Dalla "storica" design pride delle 5vie alle serate di musica elettronica in Isola: ecco le più belle feste del Fuorisalone 2023

Zona Tortona, Isola, 5Vie e non solo: le feste del Fuorisalone 2023 animeranno tutta Milano dal 17 al 23 Aprile e ci sarà solo l'imbarazzo della scelta.

** Fuorisalone 2023: mini guida di cosa vedere distretto per distretto **

Per aiutarvi a fare programmi, pianificare eventi e appuntamenti da abbinare (e a raccogliere le energie necessarie a fare tutto-tutto) abbiamo selezionato le più belle feste del FuoriSalone, indicando per ognuna il distretto in cui si svolge, data e ora - e aggiungendo il link qualora fosse obbligatoria o perlomeno consigliata la registrazione.

Le più belle feste del Fuorisalone 2023

(Continua sotto la foto)

Il design pride di Seletti, distretto 5Vie

Nella serata di mercoledì 19 aprile torna l’appuntamento con il party del Design Pride di Seletti attorno al dito medio di Maurizio Cattelan in piazza Affari.

Come ogni anno il ritrovo per partecipare alla street parade sarà Piazza Castello (angolo via Minghetti) alle ore 18.00: il corteo, con carri, esibizioni, performance, musica, attraverserà il centro della città fino a raggiungere Piazza Affari per l’immancabile party sotto l’iconica scultura L.O.V.E. di Maurizio Cattelan.



WE ARE DESIGN è il messaggio che anche quest’anno aprirà il corteo veicolando una visione del design che travalica gli oggetti: tutti noi infatti siamo design, perché design significa dare un senso al quotidiano, renderlo più bello, migliorarlo.

Ad animare il distretto delle 5VIE, insieme a Seletti anche per questa sesta edizione ci saranno brand che condividono lo spirito inclusivo e contemporaneo del progetto: in prima linea come Main Partner Save The Duck, marchio di abbigliamento 100% animal free, seguito da Sammontana, azienda familiare di gelati italiana che, da oltre 70 anni, regala sorrisi alle persone, e il dirompente ENGINE, il gin 100% italiano e biologico, legato al mondo dei motori e ai miti cult anni ’80.

Eugenio Roncoroni takes Chiosco Mentana, 5Vie

Sempre il 19 Aprile lo chef Eugenio Roncoroni (ex Al Mercato Steaks Burgers) sarà al Chiosco Mentana per un take over a tema vegetale.

Dalle 18.45 fino a esaurimento scorte, chi sarà seduto ai tavoli di Chiosco Mentana riceverà insieme al drink due piatti inediti a base dei prodotti vegetali di Planted e Planet Farms.

Un assaggio di nuove esplorazioni del celebre chef nel mondo del plant based, che Roncoroni studia, sperimenta e interpreta a suo modo e attraverso le esperienze e le suggestioni apprese nei suoi viaggi per il mondo. Un twist inaspettato, che anticipa le coordinate di una ricerca verso una nuova idea di cucina radicata nel mondo vegetale.

IKEA Assembling the Future Together, zona Tortona

Tre serate di Public Club, la discoteca di IKEA x Telekom Electronic Beats, in Via Tortona 58.

Mercoledì 19, Giovedì 20 e Venerdì 21, dalle 20 alle 24. Ingresso libero.

Design Gin Garten, Isola Design District

Dal 18 al 23 aprile, con Monkey 47 il parchetto del Bosco Verticale si trasforma in un Gin Garten sui toni del design, della sostenibilità, del gioco e della creatività.

Tutto gira intorno all'Imbiss, il tipico chiosco tedesco dove ogni sera il team Monkey 47 farà squadra con alcuni dei migliori cocktail bar di Milano per shakerare, versare, mescolare e decorare signature cocktail a base di gin.

Intorno, un dehors sostenibile con gli arredi da esterni del progetto di design BIDONEdesign. Tutto nasce dal recupero di fusti fallati e scarti di lavorazione delle aziende di imballaggio che vengono quindi trasformati ed elevati a prodotti di design, resistenti e funzionali.

Ogni sera a partire dalle 19 sono previsti concerti live che spaziano dal funk all’elettronica.

Musica, tacos e tarocchi alla SmartThings Home di Samsung

Un ricco palinsesto a base di musica, food e astri, alla scoperta di come l’app SmartThings possa facilitare la vita.

Mercoledì 19 aprile ZERO trasforma la SmartThings Home Samsung di Via Mike Bongiorno 9 in una casa abitata da artisti e creator emergenti legati alla scena milanese e, durante un periodo dinamico e molto denso di attività come il Fuorisalone, la rende un'oasi di relax in cui ritrovare se stessi, uno spazio in cui staccare la spina e divertirsi tra letture astrali e buona musica.

Tacos e margaritas, per iniziare la serata con il piede giusto sulle note calde e accoglienti che caratterizzano il dj-set di Nacho Tranquilo, mentre la digital creator Alice Mastroleo legge il futuro in una stanza piena di stelle. Il pubblico diventa protagonista con l'oroscopo live dell’astrologa Lumpa, e continua il viaggio con la performance musicale di LNDFK, in un mix tra jazz, neo-soul e hip-hop; a chiudere la serata Go Dugong con ritmi tribali e avvolgenti.

Agenda della serata:

18.30 - 20.30 aperitivo food

18.30 - 00.00 cocktail e birrette

18.30 - 20.30 dj set con Nacho Tranquilo

18.30 - 20.30 lettura tarocchi con Alice Mastroleo

20.30 - 21.15 oroscopo live con Lumpa

21.30 - 22.15 live con LNDFK

22.30 - 00.00 dj set con Go Dugong

Durante il Fuorisalone sarà in mostra in SmartThings Home la speciale limited-edition di pannelli realizzati per il frigorifero Bespoke in collaborazione con TOILETPAPER, il collettivo artistico fondato e diretto dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari.

Opening e Closing Party della Design Week 2023 al Castello Sforzesco

Nel giardino del cuore di Milano si terranno opening e closing party della Design Week 2023.

Dj Set dalle 19 alle 2 di notte: ci si accredita qui per l'opening party di lunedì 17 e qui per la serata di chiusura del 22 Aprile.

Hidden Sound Party, Bar Basso

Un party per festeggiare il 55esimo anniversario del Negroni Sbagliato e l’entrata nel Museo del Design del suo famoso bicchierone, il classico appuntamento di giovedì nello storico Bar Basso, in Via Plinio 39.

Ingresso libero.

La Boum ai Magazzini Generali

Il party queer per eccellenza inizia poco prima di mezzanotte e prosegue fino alle 5 del mattino ai Magazzini Generali, in via Pietrasanta 16.

Cliccando qui ci si mette in lista o si salta la fila.

We Will Design 2023: VOLVO STUDIO MILANO

We Will Design Music – Warm Up è il progetto, costruito da BASE Milano e Volvo Car Italia in occasione del Fuori Salone 2023 che presenterà al Volvo Studio Milano quattro artisti che rappresentano le innovazioni della scena musicale italiana. Uno spazio protetto per offrire un’occasione di incontro fra gli artisti e il pubblico, una strada sicura verso il design della musica del futuro. Costruire nuovi spazi ibridi, nuovi design e nuovi mondi per rendere Milano sempre più inclusiva.

Un’occasione per dare spazio a una nuova generazione di artisti che definiranno la musica italiana di domani.

Dove: Volvo Studio Milano | Viale della liberazione angolo Via Melchiorre Gioia

Quando: mercoledì 19 dalle ore 21

Ci si registra qui.

La notte bianca del design, Milano Design District

Milano Design District allarga quest’anno le sue maglie da San Babila a Foro Buonaparte, passando naturalmente per via Durini, che del distretto è il centro nevralgico, e poi oltre fino a Corso Monforte.

Giovedì 20 Aprile è in programma la notte bianca del distretto, con apertura eccezionale di tutti gli showroom fino alle ore 22 per una grande festa di quartiere.