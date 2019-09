Rassegne, mostre, degustazioni e mercatini: ecco gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano nel fine settimana della Fashion Week

A Milano durante la Fashion Week non c'è angolo che non sia invaso da feste ed eventi, non tutti legati necessariamente alla moda.

D’altra parte è pur sempre il weekend di altri due grandi eventi: il derby a San Siro e l’ultima tappa del Jova Beach Party, il tour di concerti estivi di Jovanotti, a Linate.

** 6 cose da sapere sul mega concerto di Jovanotti a Linate **

E allora ecco che si fanno avanti manifestazioni di ogni tipo: da quella che celebra le serie tv a quella per gli amanti dei dolci, ma anche per gli amanti del vino e dei luoghi storici ci sarà da divertirsi.

E poi feste, presentazioni e mercatini vintage.

Non c'è neanche da dover scegliere, bastano organizzazione e scarpe comode.

FeST, il festival delle serie tv

Si intitola Breaking Stereotypes la nuova edizione della manifestazione dedicata agli amanti della fiction per il piccolo schermo.

Ideato dai giornalisti Marina Pierri e Giorgio Viaro, FeST si inserisce nel calendario della Movie Week e vedrà la partecipazione dei principali player della filiera audiovisiva (Amazon Prime Video, De Agostini Editore, Discovery, Fox Networks Group Italy, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Sky, Turner e Viacom Italia), che animeranno la tre giorni con incontri, eventi e proiezioni in anteprima, tra cui Euphoria, Made in Italy e Doom Patrol.

L’obiettivo, visto il tema, è quello di raccontare le innovazioni del linguaggio seriale con particolare accento sulla rappresentazione che combatte gli stereotipi.

Nel farlo si avvarrà a tutto campo della partnership con la no profit Diversity, fondata da Francesca Vecchioni, impegnata ogni giorno nel diffondere la cultura dell’inclusione favorendo una visione del mondo che consideri la molteplicità e le differenze come valori e risorse preziose per le persone e le aziende.





Una delle novità di questa seconda edizione sarà l’area industry, punto di incontro tra pubblico e protagonisti del panorama audiovisivo.





Tra le principali attività in programma, saranno realizzate delle masterclass pensate per generare un dialogo tra produttori e broadcaster da un lato, e autrici o autori emergenti dall’altro.





Svago, relax e cultura saranno invece i protagonisti del giardino, dove una ludoteca a tema serie tv (powered by Pendragon e a cura del giornalista ed esperto Lorenzo Fantoni) ospiterà grandi e piccoli e in cui sarà possibile giocare in esclusiva per la prima volta in Italia il gioco da tavolo di Rick & Morty.





Numerosi, poi, gli ospiti che si alterneranno durante le tre giornate: da volti conosciuti e affermati del cinema e della televisione italiana, tra cui Marco Bocci, Margherita Buy, Nino Frassica, Fiammetta Cicogna, Lino Guanciale, Daniele Liotti, Rocío Muños Morales, Alice Pagani, Vittoria Puccini, Giorgio Tirabassi, il cast di #RICCANZA DELUXE fino a nuovi talenti emergenti, tra cui Antonio Dikele Di Stefano, Greta Ferro e Neva Leoni. Previsti anche ospiti musicali che racconteranno la loro vita da spettatori di serie tv, tra cui Colapesce, Coma_Cose e Motta.





Se venite in Teatro, dalle ore 14 alle ore 15 di Domenica 22, trovate anche noi a parlare della moda nelle serie tv, con Sara Moschini e Camihawke.

Sweety & Chocolate of Milano



Il 21 e 22 settembre a Palazzo delle Stelline torna il fine settimana più dolce dell’anno, giunto alla quinta edizione.

La principale novità di quest'edizione si evince già dal nome: il cioccolato, protagonista di un’area Chocolate, con i maître chocolatier più influenti e uno spazio gelateria ancora più ricco.

La pausa pranzo gourmet sarà un’altra bella iniziativa, inedita per Sweety, che offrirà la possibilità di assaggiare anche le proposte salate.

Non mancheranno le degustazioni dove, le aziende partner, faranno assaggiare in anteprima i loro prodotti e daranno suggerimenti utili e ricette su come utilizzare al meglio i loro prodotti.

Percorsi esperienziali con assaggi gratuiti, i laboratori (gratuiti) della Sweety Academy, dedicati non solo ai prodotti, ma anche alle attrezzature, e le numerose Masterclass (su prenotazione) con i più famosi e prestigiosi Maître pâtissier completano il programma delle attività.

East Market

Domenica 22 settembre torna il mercatino vintage dedicato a privati e collezionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare.



Saranno 300 gli espositori provenienti da tutta Italia, che proporranno modernariato, antiquariato, artigianato, stampe, grafiche e creazioni.



E poi, oltre alla consueta Vinyl Area, ci sarà anche una New Furniture Area, uno spazio che racchiuderà gli espositori di arredamento, design, oggettistica e home decor.



Informazione di servizio: da questa edizione l'entrata sarà spostata in via Mecenate 88/A e sarà possibile raggiungere l'East Market anche con un servizio continuativo di bus navetta da Loreto ogni 15 minuti.



Gelato alla moda

In occasione della Fashion Week Gusto 17 propone un nuovo gelato in edizione limitata.

Dopo il Grigio ispirato ad Armani, il Nero Yves Saint Laurent, il Rosa Schiaparelli e il Verde Carven, arriva il Giallo Versace ad illuminare e impreziosire una capsule collection di gusti di gelato.

Un inno al colore-simbolo della casa di Alta Moda fondata da Gianni Versace nel 1978, divenuta famosa in tutto il mondo anche per le sue incursioni e contaminazioni creative con l’oro.

E da queste ispirazioni nascono le 3 varianti realizzate nelle nuances del giallo e solo con ingredienti naturali ed eccellenze selezionate sul territorio italiano.

Il primo gusto è una Crema allo Zafferano arricchita dalle note dolci regalate dal Saba di Mosto Cotto romagnolo, uno sciroppo dal colore e profumo intenso ottenuto dal mosto d’uva.

Per il secondo gusto si passa dallo zafferano italiano a quello delle Indie, la Curcuma, che insieme al giallo della Strega – liquore beneventano - veste di colore la ricotta di Bufala campana: il risultato è un vellutata Mousse di Ricotta Stregata e pois di cioccolato bianco alla curcuma.

Infine, un sorbetto di fichi d'india siciliani con pops di noci pecan ricoperti di cioccolato fondente extra dark.

Fil rouge di tutti i gusti, oltre al giallo, sarà un topping lussuoso: una polvere d'oro.

Nightlife

Sarà un weekend ricchissimo quello della Fashion Week.

Venerdì 20 settembre torna la serata Rollover con il set del producer spagnolo Pional, polistrumentista, cantante, dj di primo piano, compositore e produttore. Ingresso a partire dalle 23.



Sempre venerdì al Just Cavalli arriva Bob Sinclar, che animerà la serata della struttura immersa nel verde di Parco Sempione a partire dalle 20.

Sabato 21 all'Amnesia, tempio della musica elettronica, toccherà a Matthias Tanzmann e Frank Storm trascinarvi a Ibiza solo per una notte. Dalle 23.



Il Quantic Club ospita il format del sabato organizzato da Club Haus 80's. In console Niki Muxx e Hotline, dalle 23,30.



Infine domenica il Sio Cafe ospita il NY Sunday, appuntamento che chiude il weekend dall'aperitivo fino a tardi con djset e live show. Dalle 18,30.

Monza Wine Experience

Fino al 22 settembre addetti ai lavori e appassionati di vino si incontrano a Monza per degustare il nettare degli dei in un viaggio tra storia, tradizione e cultura.

Un programma ricco di iniziative che porterà la Wine Experience in diversi punti del centro, coinvolgendo luoghi storici, negozi e ristoranti che per l'occasione si trasformeranno in speciali cantine.

Un giorno per bene



Il 21 e 22 settembre il Touring Club organizza un weekend per valorizzare e rendere accessibili luoghi d'arte, parchi, spiagge, sentieri e percorsi - ciclabili e pedonali.



Grazie alla partecipazione di cittadini comuni, in veste di volontari, si potrà restiruire alla comunità beni preziosi e bisognosi di cure e attenzioni.

Tra i luoghi selezionati da oltre 10.000 utenti saranno eccezionalmente aperti al pubblico a Milano il Velodromo Vigorelli e Cascina Linterno – Casa Petrarca.



Firmacopie di Giulia De Lellis



Se hai più di 4 milioni di follower su Instagram, devi essere pronta a condividere tutto. Persino le corna. Un po' per mestiere, un po' per sdrammatizzare ed esorcizzare un dolore che altrimenti rischierebbe di lacerarti.



«Ho scritto questo libro perché le corna sono democratiche: colpiscono tutti e fanno male a tutti allo stesso modo», ci ha raccontato Giulia alla presentazione del suo libro, «Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza», edito da Mondadori Electa e scritto a quattro mani con Stella Pulpo.



Per incontrarla e magari avere un rapidissimo consiglio, potete presentarvi sabato 21 alle 15 in Piazza Duomo al Mondadori Megastore.



Lì potrete acquistare una copia del libro e farvela autografare di persona.