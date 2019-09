Jovanotti arriva a Linate con un concerto evento da 100mila spettatori: tra orari, ospiti, iniziative e curiosità, ecco cosa sapere sul Jova Beach Party

Jovanotti atterra a Linate per l'ultima tappa del Jova Beach Party e l'aeroporto di Milano, chiuso per lavori di ristrutturazione fino al 27 ottobre, si trasforma in un enorme palco a cielo aperto.

E così, mentre a lato il cantiere continua, una recinzione nel Pratone a fianco di Forlanini si prepara ad accogliere oltre 100mila persone.

Ecco cosa c'è da sapere sul mega evento del weekend.

Perché Linate

Il Jova Beach Party, come dice il nome, poco c'azzecca con lo scalo aeroportuale milanese, ma quando è saltata la data di Albenga a causa dell'erosione della spiaggia dal mare, non avendo trovato un altro spazio disponibile lungo la costa della Liguria, il management ha proposto Linate. E il Jova ha accettato.

D'altra parte senza traffico il mare non è poi così lontano (soprattutto se si prende l'aereo).

I numeri

Tanto si è detto dei 100mila che parteciperanno come spettatori all'evento, meno noti i 6 milioni di euro di incasso a fronte di costi di produzione altissimi: tra uno e un milione e mezzo di euro a concerto per un tour su strada di 16 date, spostato da una carovana di 52 tir per oltre 7mila chilometri lungo l'Italia.

Gli orari del Jova Beach Party a Linate

L'apertura dei cancelli è prevista per le 12.30 dall'ingresso in via Forlanini o da quello di via Fantoli all'angolo con Mecenate.

Si parte alle 15, si finisce poco prima di mezzanotte.



Come arrivare

Arrivare non sarà semplice: per raggiungere il concerto in macchina si dovrà avere un parcheggio prenotato in una delle strutture convenzionate e tenere presente che le strade che arrivano da Milano saranno bloccate al traffico dalle 7 del mattino fino alla fine del concerto, da tutte le direzioni - vie Baracca, Fantoli, via dell’Aviazione e viale Forlanini.

In compenso Atm potenzierà i bus 27 e 73 e la metropolitana gialla M3 per raggiungere la fermata di Rogoredo: rimarranno tutti attivi fino alle 2 di notte.

Anche Trenord inserirà cinque treni straordinari fino alle 1.26 dalla stazione Forlanini.

Attenzione, però, munitevi di scarpe comode, perché i due accessi principali saranno raggiungibili solo a piedi con una bella camminata.

Gli ospiti

Così come nelle precedenti date del Jova Beach Party saranno tantissimi gli ospiti presenti, sul palco e in platea, dove troveremo a sorpresa anche il Sindaco di Milano Beppe Sala, che nonostante sia un gran tifoso calcistico rinuncia al derby per sentire Jovanotti.

Sotto i riflettori con Jova invece arriverà uno stuolo di ospiti che va da Benny Benassi a Bombino, dai Cacao Mental agli Ex-Otago, a Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto, Fatoumata Diawara, Flavia Coelho, Paolo Baldini, Rkomi e Takagi & Ketra.

Le iniziative



Durante il concerto verrà registrato l'ultimo singolo di Jovanotti, Nuova Era, e inciso su un 33 giri molto speciale, venduto poi in edizione limitata.

Grazie a una tecnologia d'avanguardia la plastica usata nelle principali città italiane è stata tritata e ne sono state ricavate delle bobine, il cui filamento è stato poi trasformato in un disco 33 giri grazie alla stampa 3D.

Sarà poi creata una matrice in acciaio con la traccia registrata dal vivo direttamente al concerto su cui verrà impresso il disco musicale.

In questo modo non solo si intravede in un futuro l'eventuale sostituizione del classico vinile, ma si vedrà trasformata la plastica in un oggetto unico.

Partner dell'iniziativa Suono Positivo, che vuole trasformare la plastica in musica, è Sammontana, main sponsor del Jova Beach Party, che a ulteriore testimonianza dell'attenzione dell’azienda per l'ambiente, produrrà infatti 1000 dischi - in edizione limitata e numerata - venduti sul sito durante il tour e consegnati al termine dello stesso.

Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto al WWF, partner del tour.

Da sgranocchiare a bordo palco, poi, Sammontana ha anche prodotto un’edizione speciale dello stecco Amando (la linea di gelati a base di latte di mandorla e senza glutine), personalizzato “Jova Beach Party” nella grafica dell’incarto.

Lo stecco, alla vaniglia con copertura al cacao magro, sarà disponibile al concerto e nei bar aderenti all'iniziativa.