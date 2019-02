Feste, spettacoli, nuove aperture e fiere: ecco gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Sarà un weekend di grandi festeggiamenti a Milano. Si celebra il Capodanno cinese con la parata che per la prima volta si espande oltre i confini di Chinatown.

Ma sarà anche il fine settimana che precede San Valentino e quindi ecco spettacoli e locali da tenere in considerazione per portarsi avanti e anticipare il giorno degli innamorati.

E poi fiere, convention e inaugurazioni.

Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda.

(Continua sotto la foto)

Capodanno cinese a Miano

Il 5 febbraio è iniziato l’anno del Maiale, simbolo dell’oroscopo cinese associato a stabilità, generosità, altruismo, ricchezza e fortuna.

*** Capodanno cinese: cosa aspettarsi dall'anno del maiale ***

Come ogni anno, l’avvento del capodanno cinese è seguito da feste e parate.

Si parte da piazza Gerusalemme, domenica 10 febbraio alle 14, per arrivare fino in via Paolo Sarpi.

Ma non solo: ci sarà anche un enorme maiale di 3 metri (offerto da Cathay Pacific) in largo La Foppa e anche una mostra dedicata alla Cina in Montenapoleone.

BIT

Domenica 10 febbraio torna a Fieramilanocity la Borsa Internazionale del Turismo.

La manifestazione ormai dal 1980 raduna in città i principali operatori turistici che presentano le loro proposte di viaggio ai visitatori.



Per i non addetti ai lavori l’ingresso è consentito nella giornata di domenica dalle 9,30 alle 18.

Concerto di San Valentino

Un’anticipazione della festa degli innamorati, per un pomeriggio all’insegna della musica. Quella di Ars Cantus, 150 elementi tra voci bianche, coro e orchestra che proporranno il concerto Across the Stars.

In programma: una versione da brividi di Clair de Lune di Debussy, il Concierto de Aranjuez di Rodrigo, 8 brani tratti dalle colonne originali dei film, uno su tutti Star Wars.

Appuntamento domenica 10 febbraio presso la Sala Verdi dell’Auditorium.

Nuovi locali

Che vogliate sperimentare un locale nuovo prima di portarci la vostra dolce metà per San Valentino o semplicemente uscire e godervi una cena con le amiche, ecco due proposte.

Se amate la carne in ogni sua varietà, dirigetevi in Piazzale Lotto e puntate dritto da Top Carne.

Black Angus americana, Rubia Gallega Spagna, Rib Eye Marango Italia, Fassona piemontese, Jamón ibérico de Bellota, arrosticini di agnello e un assette completo di mini tartare guarnite con qualsiasi cosa. Tutto al massimo della qualità, che in questi casi fa la differenza.

Dall’altra parte della città, in viale Monte Nero, c’è Nuna Soulfood, locale che punta tutto sull’idea di una cucina ecosostenibile e rispettosa della materia prima. Il menu infatti varia a seconda delle stagioni e della disponibilità, proponendo una cucina giovane,fresca, sana, ma allo stesso tempo ricercata.

Anche la location segue questo mood, trasportandovi in una piccola oasi accogliente al riparo del caos cittadino.

Tattoo Convention

I tatuaggi sono sempre più un a forma d'arte. A loro e agli artisti che li creano è dedicata la 23esima edizione della Milano Tattoo Convention in programma a Fieramilanocity dall’8 al 10 febbraio.

Più di 450 tatuatori provenienti da tutto il mondo parteciperanno alla manifestazione che ogni anno richiama oltre 20mila persone.

E poi dj set, spettacoli, mostre e tattoo contest, che premieranno i migliori lavori eseguiti nella convention.

We will rock you

Il musical ispirato ai più grandi successi dei Queen torna a Milano dopo il grande successo del 2009.

In scena 24 brani della band diventata icona, con personaggi, storia e musiche originali eseguite rigorosamente da vivo, per uno spettacolo che ha all’attivo finora ben 8 milioni di spettatori e 12 anni consecutivi di rappresentazioni a Londra, grazie alla produzione di Ben Elton e la collaborazione di Roger Taylor e Brian May.

Al Teatro Ciak fino al 17 febbraio.