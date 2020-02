Dalla maratona degli Oscar alla finale del Festival di Sanremo, dal derby allo shopping: ecco cosa fare a Milano questo weekend

Un weekend di febbraio dal respiro internazionale e che sa già di primavera quello in programma a Milano.

Perché tra la cerimonia degli Oscar e la finale del Festival di Sanremo non ci sarà sera che non si potrà trascorrere in compagnia.

E non solo, perché questo fine settimana si giocherà anche l'atteso derby tra Inter e Milan, dal risultato particolarmente incerto.

E poi: shopping, iniziative per bambini e fiere d'arte.

Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere questo weekend a Milano.

(Continua sotto la foto)

Maratona Oscar 2020

La notte tra domenica 9 febbraio e lunedì 10 a Los Angeles si terrà la cerimonia di premiazione degli Oscar.

Per tutti coloro che vorranno seguire la diretta della 92esima edizione degli Academy Awards sarà possibile collegarsi con il Dolby Theatre grazie all'apposito canale di Sky Cinema (o su Now Tv e Sky Go in streaming).

In alternativa potete prendere posto comodamente in sala, al Cinemino, dove si terrà una maratona a partire dalle 23 per seguire l'intera serata, dal red carpet alla premiazione.

Per arrivare preparati, qui trovate tutti i film da vedere prima degli Oscar.

Affordable Art Fair

La decima edizione della fiera d'arte che propone opere a prezzi abbordabili (il limite massimo è fissato a seimila euro, ma si trovano stampe, quadri e oggetti anche intorno ai 200/300 euro) torna nella consueta location del Superstudio Più di via Tortona dal 7 al 9 febbraio.

Tre giorni per scoprire, conoscere e magari acquistare le opere di artisti giovani, emergenti o anche affermati, parlare con i galleristi e spesso con gli stessi artisti.

Tanti gli stili presenti, dalla street art al ritorno dell’optical art, fino alla fotografia. E poi laboratori, workshop e talk.

Pizza e derby

In occasione del derby della Madonnina, in programma a San Siro sabato 8 febbraio, Deliveroo lancia 2 speciali pizze dedicate a Inter e Milan per tutti coloro che vedranno la partita comodamente seduti sul divano.

A idearle Solo Pizza Cafè, partner dell'iniziativa, che ha creato due diverse ricette in omaggio alle due squadre di Milano.

Pizza Inter: realizzata con fior di latte, gorgonzola dop, melanzane, radicchio e basilico.

Prezzo: 12 euro (in abbinamento con Coca Cola)

Pizza Milan: realizzata con pomodoro san marzano, fior di latte, spianata piccante calabria dop, olive nere taggiasche e basilico.

Prezzo: 12 euro (in abbinamento con Coca Cola)

Le due pizze si possono già ordinare sulla piattaforma Deliveroo.

Sanremo in compagnia

Il 7 e l'8 febbraio a Marte Culturale Urbano torna per il terzo anno Sanremo Culturale Urbano, l'evento che trasforma il centro di produzione artistica in un salotto per commentare la 70esima edizione del Festival.

Sul palco ci sarà una giuria composta da influencer, cantanti, giornalisti ed esperti musicali, per giudicare le esibizioni dei concorrenti, mentre il pubblico potrà votare le proprie esibizioni preferite con apposite palette colorate.

Simile anche l'evento organizzato da iDistratti al Base, che ha ideato Il Festival al Bar: nella lounge si potrà godere di una visione collettiva su maxi schermo della finalissima di sabato 8 febbraio, con esperti, denigratori e voto popolare.

Nella sala B, invece, si terrà un super party di sola musica italiana con le hit sanremesi (e non solo).

East Market Retrograde

L'8 e il 9 febbraio, in via Lambrate 18, nel cuore del quartiere NoLo, si terrà una garage sale di due giorni organizzata da East Market e dedicata esclusivamente alla vendita di capi d'abbigliamento vintage.

Qui si potranno trovare oltre 10mila capi selezionati a partire da pochi euro con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni '60 agli Anni '00.

Nel cortile per tutta la durata della manifestazione ci sarà spazio anche per il food and beverage, DJ set e un'area giochi con cabinati arcade Anni '90 e ping pong.

Il costo d'ingresso è di tre euro.

Il whiskey di quartiere

Tre quartieri a Milano: Porta Venezia, Nolo, Navigli; tre locali attivi per il miglioramento della comunità: Turnè, Ghe Pensi Mi e Ral; nove proposte promosse da chi vive in questi luoghi per renderli sempre più vivibili; un progetto di crowfunding firmato Jameson, il whiskey irlandese.

L’8 febbraio l'iniziativa Jameson il Whiskey del Tuo Quartiere è da Turné in Via Paolo Frisi 3 per sostenere le 3 proposte finaliste: nuovi punti luce, opere di street art e un’installazione creativa.

Sabato e in tutti gli altri giorni fino a giugno ordinando il cocktail Jameson – Wanderlust - si potrà votare la proposta che piace di più e concorrere a realizzarla.

I prossimi appuntamenti saranno il 19 febbraio da Ghe Pensi M.I per Nolo, e il 21 febbario da Ral per Ticinese.

Olio officina festival

Fino all'8 febbraio il Palazzo delle Stelline ospita il progetto culturale dedicato all’utilizzo e alla cultura dell’olio in cucina.

La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione e dal sottotitolo evocativo L’olio dei popoli, ha come obiettivo quello di porre l’accento su uno stile di vita sano e un’alimentazione più consapevole.

«La nona edizione di Olio Officina Festival – spiega Luigi Caricato, ideatore della kermesse – si caratterizza per una apertura totale verso gli oli di ogni angolo del mondo, senza alcuna preclusione. È importante valorizzare tutti i territori. Nessuno può sentirsi escluso».

Piccoli cuochi

Il 9 febbraio, dalle 11 alle 12.30, presso il Novotel Milano Nord Ca’ Granda avrà luogo la prima edizione del laboratorio di cucina che vede protagonisti i mini chef pronti a impastare, inventare e decorare insieme i dolci tipici del carnevale. Per tutti i bimbi che parteciperanno, inoltre, ci saranno in regalo cappellino e grembiulino da chef Novotel.

Il divertimento non finisce qui! Al termine del laboratorio, infatti, gli ospiti potranno gustare 4 brunch in uno dove la scelta è infinita con proposte di piatti vegetariani, vegani, gluten free, in modo che tutti possano soddisfare il proprio palato secondo i propri gusti ed esigenze alimentari.