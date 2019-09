Mostre, spettacoli, mercatini e concerti: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Il primo weekend di settembre segna inesorabile la fine delle vacanze e Milano riprende la sua frenesia e le sue mille attività.



Questo fine settimana non mancheranno infatti tanti appuntamenti per tutti, amanti della musica, degli spettacoli, dello shopping, dell'arte o anche solo buone forchette.

Ecco quelli da conoscere per decidere cosa fare a Milano nel weekend.

Finissage di Roy Lichtenstein al Mudec

Dal 5 all’8 settembre, in occasione del finissage della mostra Roy Lichtenstein – Multiple Visions, il cortile del Mudec si trasformerà in un giardino da vivere per tutta la sera.

Per tutto il weekend, infatti, oltre a visitare la mostra del grande artista americano, dalle 18.30 alle 21.30 sarà possibile gustare una selezione di cocktail (alcolici o analcolici) mixati in accostamenti speciali a base di Bibite Sanpellegrino.

Per i visitatori sarà disponibile un pacchetto "mostra+aperitivo", che comprende l'ingresso all'esposizione, drink e finger food preparati dal Mudec Bistrot.

Concerti in città

Dalla musica classica a quella rap, sono diversi gli appuntamenti per chi vuole godersi qualche ora di spettacolo all'aria aperta.

Si comincia sabato 7 con il concerto di Piotta, alle 22 alla Festa de l'Unità presso Ex Karma Parco delle Rose.



Si prosegue domenica mattina al Parco Sempione, dove la Locanda alla mano ospita il giovane pianista Giovanni Galletta, che dalle 11 si esibirà con un programma che prevede musiche di Chopin e Schubert. L'ingresso è gratuito.

Domenica sera, infine, si può scegliere: nella cornice della Biblioteca degli alberi, dietro i grattacieli di Porta Garibaldi alle 20,30 si terrà il concerto gratuito della Filarmonica della Scala, Back to the city, dedicato al rientro in città dopo le vacanze estive.

In alternativa, al Carroponte, alle 21, ci sarà Emis Killa.

La Formula 1 a Monza

In occasione del Gran Premio d'Italia a Monza, previsto per domenica, tutta la città sarà animata da eventi collaterali.

Anche quest'anno, infatti, fino all'8 settembre si terrà Monza Fuori GP con un programma che coinvolgerà appassionati di auto e non.

Nel village allestito in Piazza Trento e Trieste si potranno ammirare i modelli delle Scuderia Ferrari, ma anche la Ducati Desmo 16 GP di Andrea Dovizioso, si potranno provare simulatori di guida e il circuito di educazione stradale per i bambini.

In piazza Cambiaghi è allestita un'area street food aperta tutti i giorni dalle 12.00, dove inoltre si svolgono diverse serate musicali a partire dalle 21.00.

In piazza Carrobbio, poi, Amaro Ramazzotti anima il momento dell'aperitivo con le sue proposte e i cocktail, a partire dalle 18,45.

Notti Tarantate

Venerdì 6 e sabato 7 settembre la Bocciofila della Martesana ospita le Notti Tarantate, organizzate da Peperoncino Sud Festival.

Due giorni per scatenarsi a suon di pizzica e abbuffarsi di proposte eno-gastronomiche del Sud Italia, dalle orecchiette ai rustici ai pasticciotti.

Ingresso libero con tessera Acsi.

Mash Festival

Dopo il successo della preview di maggio per Milano Food City, Mash - Craft Beers & Arts Festival approda alla sua prima edizione.

Sabato 7 e domenica 8 settembre l’Ippodromo del Galoppo ospiterà l'iniziativa dedicata all’incontro tra diversi mondi, quello delle birre artigianali, italiane e internazionali, e quello della musica e delle arti indipendenti.

Due giornate di degustazioni, musica live ed esposizioni, in cui saranno disponibili oltre 100 varietà di birre artigianali, tra marchi consolidati, eccellenze del territorio e nuove promesse, provenienti soprattutto dalla scena brassicola lombarda.

Mi Ami curerà il day party domenicale con live e talk che prevedono l'esibizione di Dente, Joan Thiele, La superluna di Drone Kong e i Post Nebbia.



Il sabato sera non può mancare la festa con la selezione musicale curata da i Rollover Djs.

Weekend piccante



Sabato 7 e domenica 8 settembre Piazza Portello ospita la mostra-mercato del peperoncino. In esposizione oltre 100 varietà differenti provenienti da più di 20 Paesi.

Ad attendere gli ospiti il “pica-test”, una degustazione guidata per sperimentare i diversi gradi di piccantezza degli esemplari in mostra, da quello meno piccante al peperoncino super hot.

Inoltre, il pubblico di Piazza Portello avrà la possibilità di conoscere ed acquistare piante di varietà poco comuni, apprendere le tecniche di coltivazione e conservazione più adatte al nostro clima, i livelli di maturazione e il livello di piccantezza.

Spettacoli che fanno bene

L’Associazione culturale Mamme per la pelle, fondata da Gabriella Nobile, organizza una grande serata per confrontarsi sui temi importanti del razzismo, delle discriminazioni e delle intolleranze, al Teatro Franco Parenti, in Via Pier Lombardo 14, venerdì 6 settembre alle ore 21.00.

La serata inizierà con il monologo La lavatrice del cuore – Lettere di genitori e figli adottivi - interpretato da Maria Amelia Monti e scritto da Edoardo Erba, con l’accompagnamento musicale di Federico Odling.

Proseguirà con un confronto tra personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della cultura, per pensare e riflettere su argomenti estremamente attuali come il razzismo, l’accoglienza, il rispetto dell’altro.