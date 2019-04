Spettacoli, mostre, concerti e feste: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Il primo weekend di aprile a Milano sarà all'insegna delle grandi saghe che appassionano milioni di persone in tutto il mondo.

Tra una proiezione speciale di Star Wars e il conto alla rovescia per la stagione finale di Game of Thrones, c'è solo da organizzare bene il proprio tempo per una full immersion tra fantascienza e fantasy.

Ma non solo. In programma ci sono anche mostre, festival dedicati allo street food, concerti e manifestazioni sportive.

Basta solo scegliere.

Ecco tutto quello che c'è in giro nel weekend.



Star Wars: A New Hope in concerto

Dal 5 al 7 aprile al Teatro degli Arcimboldi arriva la saga di George Lucas che ha conquistato il mondo.

I fan potranno assistere alla proiezione della pellicola in lingua italiana con la colonna sonora originale del compositore premio Oscar John Williams eseguita da vivo dalla 21st Century Orchestra diretta dal Maestro Dirk Brossé.

Il pubblico potrà così immergersi completamente nelle magiche atmosfere del primo capitolo del cult del cinema grazie al concerto sinfonico.

Uno spettacolo unico, un esperimento ben riuscito e che ha già ottenuto successo con la saga di Harry Potter.

Streeat Food Truck Festival

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile al Carroponte torna la manifestazione dedicata al cibo di strada, con furgoncini provenienti da ogni parte d'Italia, più qualche prelibatezza internazionale.

E poi birre artigianali, dolci tipici e musica, per una giornata di festa all'aria aperta.

L'ingresso è gratuito.

Mostre da non perdere

Fino all'11 maggio la galleria Antonio Colombo Arte Contemporanea ospita due mostre dal forte impatto visivo.

La prima è Quando, quando, quando, doppia personale degli artisti Andy Rementer e Olimpia Zagnoli.

Come suggerisce lo stesso titolo, l'esposizione si ispira al successo di Tony Renis degli anni Sessanta, che ben si addice alle atmosfere vivacemente malinconiche delle opere di Rementer e alle grafiche dal gusto retrò di Olimpia Zagnoli. Circa una trentina le opere esposte, tra dipinti, disegni e neon.

Entrambi gli artisti hanno inoltre progettato e realizzato per la prima volta delle sculture in ceramica, dipinte a mano in Italia, disponibili in edizione limitata. Negli stessi giorni si potrà visitare anche la mostra Innervisions, personale di Yoon Hyup, artista coreano che ha affinato un suo personale modo di dipingere, fatto di linee e punti, ispirato alla cultura urbana, allo skateboarding, ma anche alla musica jazz e funky. Per la sua prima mostra in Italia, Yoon Hyup ha realizzato una nuova serie di opere astratte, nate dall’esplorazione di differenti paesaggi urbani, dei quali l’artista ne riproduce il ritmo, il flusso e l’energia positiva.

Miart 2019

Dal 5 al 7 aprile torna la Fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea diretta da Alessandro Rabottini.

Negli spazi di Fieramilanocity saranno presenti 185 gallerie internazionali provenienti da 18 paesi, oltre all'Italia, che porteranno in scena la loro interpretazione dell'arte.

Oltre all'esposizione, grande spazio avranno le conversazioni e le tavole rotonde che coinvolgeranno artisti, curatori, collezionisti, designer, direttori di musei e critici d’arte.



Aspettando Game of Thrones

La notte del 14 aprile torna la serie da record con la sua stagione finale.

Per l'occasione, dal 5 al 7 aprile, il trono tanto ambito dai protagonisti arriva al Mondadori Megastore di Piazza Duomo.

Un'esclusiva per l'Italia realizzata in collaborazione con Sky Atlantic e Now Tv che metterà a disposizione la seduta più famosa della tv per i fan che vorranno farsi immortalare.

Sarà inoltre allestito un temporary shop con le ultime novità dedicate alla serie: libri, film, gadget, abbigliamento da collezione, giochi da tavolo, come il puzzle realizzato in esclusiva per Mondadori Store, e tanto altro.

Questi gli orari dei photo-shooting: venerdì 5 aprile dalle ore 17 alle ore 19, sabato 6 aprile dalle ore 10 alle ore 14 e domenica 7 aprile dalle ore 15 alle ore 19.

Milano Marathon

Domenica 7 aprile torna la maratona meneghina giunta alla sua diciannovesima edizione.

Il tracciato ad anello misura 42,195 chilometri nel cuore della città, con partenza e arrivo in Corso Venezia.

La partenza è fissata alle 9.

Ma se siete amanti della corsa, fino al 6 aprile potete fare un salto al MiCo per il Milano Running Festival, la fiera espositiva dedicata ai runner con workshop, incontri e lezioni di fitness.

Concerti

Da domenica 7 a mercoledì 10 aprile al Fabrique tornano i Maneskin con la tranche primaverile de Il ballo della vita tour, la tournée che li vede alla conquista dei club con i successi del loro ultimo album e tutta l’energia che li ha portati fino alla finale di X Factor.

Venerdì 5 aprile, invece, sarà l’unica tappa italiana di Amy Macdonald, che al Teatro Dal Verme porterà il live che ha già conquistato più di un milione e mezzo di persone.

Arrosticino Festival

Fino al 7 aprile Cascina Merlata ospita la prima edizione della manifestazione dedicata a una delle prelibatezze tipiche della tradizione abruzzese.

La leggenda racconta che furono inventati negli anni ‘30 da due pastori del Voltigno che tagliarono carne di pecora vecchia difficilmente mangiabile in piccoli pezzi infilzandoli in un un bastoncino di legno di “vingh”, una pianta che cresce lungo le rive del fiume Pescara, per poi cuocerli alla brace all’aperto.

Il festival nasce con l’intento di riunire e promuovere la tradizione del celebre spiedino abruzzese accompagnandolo al vino naturale Montepulciano D’Abruzzo Colle Trotta o alla Birra artigianale di Croce di Malto oltre a sfiziosi fritti e cannoli espressi ad opera di Marchese On Wheels.

L’ingresso è gratuito.

La prima fragranza di Tory Burch



Ha puntato su un flacone che ricorda il vanity table di sua madre e sulle note del vetiver tanto care a suo padre Tory Burch per dar vita al suo primo profumo.

Una creazione che riprende lo stile delle sue collezioni, forti e al tempo stesso femminili.

Così al vetiver si aggiungono pompelmo, mandarino, ma anche neroli, cassis, tuberosa e gelsomino per una fragranza fresca e colorata.

Per celebrare il debutto in Italia, venerdì 5 e sabato 6 aprile presso la boutique di via della Spiga, sarà possibile personalizzare la boccetta con le iniziali floreali realizzate dall’artista Silvia Faini.