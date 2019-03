Degustazioni, spettacoli ed eventi: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano in quest'ultimo fine settimana di marzo

L'ultimo weekend di marzo a Milano sarà all'insegna del cibo.

Con l'arrivo della primavera si risvegliano i sensi, specie il gusto (per scatenarsi un po' prima della prova costume).

Sono tanti gli appuntamenti di questo fine settimana infatti dedicati al palato, dalle polpette ai piatti tipici emiliani allo street food.

E poi feste, eventi, spettacoli e incontri.

Ecco le nostre segnalazioni.

(Continua sotto la foto)

Concerto Salmo

Dopo l’anteprima dello scorso dicembre, il rapper torna a Milano sabato 30 marzo al Mediolanum Forum di Assago con il suo Playlist Tour, la sua prima tourné nei palazzetti italiani.

L'album è stato uno dei più attesi dell'anno e il suo singolo insieme a Sfera Ebbasta è tra i più ascoltati del momento.

I biglietti per il live sono ancora disponibili.

Lombardia Beer Fest

Torna anche quest’anno il festival dedicato alle birre artigianali nella piazza al coperto più grande d’Europa.

Durante la manifestazione, in programma in Piazza città di Lombardia fino al 31 marzo, sarà possibile incontrare i mastri birrai da tutta Italia e seguire i corsi di approfondimento.

L'ingresso al festival è libero.

Per accedere alle degustazioni delle birre occorre però acquistare un bicchiere in policarbonato serigrafato con la sacca portabicchiere abbinata al costo di 5 euro.

Per acquistare i cibi di strada saranno predisposte delle casse centralizzate con il cambio da euro a gettoni.

Milano Marketing Festival

Fino al 30 marzo la Fabbrica del Vapore ospita la manifestazione dedicata alle nuove frontiere della comunicazione e della pubblicità.



L’evento offrirà un ricco palinsesto articolato su workshop e conferenze animati da esperti, studiosi e specialisti del settore delle migliori aziende.



Festival internazionale delle polpette

Al Carroponte arriva la seconda edizione di una delle manifestazioni più amate di Milano.

In collaborazione con The Meatball Family, si celebreranno le polpette in tutte le loro possibili varianti: di carne, di pesce, di verdure, fritte, al forno o al sugo.

Fino a domenica 31 marzo, ingresso gratuito.

Floralia

Un'ondata di colori e profumi invaderà Brera sabato 30 e domenica 31 marzo.

Il mercatino di primavera avrà come fulcro il sagrato di piazza San Marco e i chiostri all'interno in cui vivai provenienti da tutta Italia porteranno fiori di ogni specie, arbusti e agrumi, accanto a semi, attrezzature per il giardinaggio e consigli per fare belli balconi, terrazzi e ambienti domestici.

Dalle 10 alle 18. Ingresso libero.

Festival dello gnocco

Da venerdì 29 a domenica 31 marzo a Sesto San Giovanni arriva il festival dedicato a uno dei piatti tipici della tradizione emiliana.

Oltre allo gnocco fritto, ai salumi e ai formaggi, ci saranno poi tigelle, ravioli di pasta fresca, anolini e tanti altri prodotti locali, accompagnati da birre artigianali e Lambrusco.

Il teatro a teatro

Fino a domenica 31 marzo al Teatro Franco Parenti è in scena L’operazione, spettacolo tragicomico che sviscera sogni, ambizioni e illusioni del mestiere precario dell’attore.

I protagonisti sono quattro interpreti che preparano in uno scantinato improvvisato una pièce su un sequestro ad opera delle Brigate Rosse, nella speranza che un importante critico vada a vederli.

Quando questo non succede, decidono di tramutare in realtà quello che prima era solo finzione: rapire il critico e costringerlo a guardare lo spettacolo.

Tante risate, ma anche tanti spunti di riflessione per questo spettacolo che a distanza di anni continua a divertire il pubblico.

Pomodoro Fondazione Veronesi

Sabato 30 e domenica 31 marzo Fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia con la seconda edizione de Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca, un’iniziativa ideata per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

A fronte di una donazione minima di 10 euro, i volontari distribuiranno nelle oltre 160 piazze italiane una confezione con tre lattine di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini.

Double Tap

Dopo il successo della prima tappa in Emilia Romagna, DoubleTap, evento per giovanissimi giovani talenti TikTok e Instagram, arriva presso Il Centro di Arese il 31 marzo.

Le popolari star del web Virginia Montemaggi, Marta Losito, Alessandro Montesi e GianMarco Zagato saranno i giudici d’eccezione delle performance nelle categorie canto, ballo e video che i ragazzi metteranno in scena sul palco.

Special guest di questa seconda tappa, il cantante lucano GionnyScandal che si esibirà con il suo nuovo singolo Dove Sei.

L'amore si incontra a tavola



Per oltre 8 single su 10 non c’è posto migliore per conoscere meglio qualcuno di un luogo dove condividere dell’ottimo cibo.

Ed è con questa premessa che Meetic, il servizio di incontri, propone due eventi gratuiti, uno a Roma e l’altro a Milano, pensati apposta per tutte le buone forchette.

L’appuntamento meneghino è in programma sabato 30 marzo per le h 19,00 al Teatro7 Lab, la scuola di cucina in zona Isola.

Qui 50 single (25 uomini e 25 donne, con un’età compresa tra i 30 e i 50 anni) proveranno a dare inizio a qualcosa di vero imparando a fare il pane durante una cena in compagnia.