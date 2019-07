Eventi gastronomici, feste, mercatini, rassegne: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano e dintorni questo weekend

Siete a Milano l'ultimo weekend di luglio e non sapete cosa fare? Nessun problema.

Basta guardarsi attorno per capire come la città sia viva anche a ridosso del grande esodo per le vacanze.

Perché se è vero che in molti vanno via, è anche vero che in tanti restano ed è a loro che si rivolgono le diverse iniziative.

Dallo street food ai nuovi locali, dalle rassegne cinematografiche ai mercatini, ecco tutto quello che c'è da fare in questo fine settimana.

(Continua sotto la foto)

Garage Market delle Gemelle

Immaginate lucine da sagra, pista da ballo, orchestrine rock’n’roll e swing e i gustosi arrosticini da passeggio all’interno del mercato dell’usato, dell’ hand-made, del vintage.

È quello che potrete trovare domenica 28 luglio negli spazi della Balera dell’Ortica, dove dalle 17 a mezzanotte e mezza si svolgerà il celebre mercatino, senza rinunciare al gusto dei piatti della cucina di casa e ai balli sfrenati.

Questo weekend, poi, per rinfrescarsi, si terrà anche la Sagra dell’anguria.

Il "dive" in

Il 26 Luglio, dalle ore 19.30 in poi, va in scena presso il Lido del Novotel Milano Ca’ Granda il Dive in Happy Hour: il mito del cinema in auto rivisitato in chiave estiva, dove i sedili delle vetture lasciano il posto alle fresche acque della piscina.

Per sopravvivere all’afa milanese l’hotel, in collaborazione con la Cineteca di Milano, regala ai propri ospiti proiezioni cinematografiche dagli anni ’40 in poi, da vedere a mollo nell’acqua o comodamente stesi sui lettini.

Una serata con Cinemenu, excursus storico-culinario su celluloide dagli anni ’40 in poi.

Tutti i contributi audiovisivi provengono dall’Archivio di Fondazione Cineteca Italiana e saranno proiettati grazie all’ausilio di un speciale mezzo, il Cinemobile Fiat 618, un furgone del 1936 utilizzato dall’Istituto Luce per portare il cinema nei paesi e nelle contrade che ne erano privi.

Nuove aperture

Inaugura questo fine settimana il Ristorante Miccone, locale in via del Torchio che omaggia la tradizione pavese.



Qui potrete trovare questa specialità che consiste in una lunga fetta di pane piegata (il Miccone, appunto) e farcita con prodotti tipici dell’Oltrepò.

Il ristorante inaugura con un evento ad ingresso libero venerdì 26 luglio a partire dalle 19.30.

Per l’occasione, verranno offerti assaggi con le farciture più classiche del territorio.

Nightlife

Anche questo weekend i nottambuli avranno da divertirsi, specie gli appassionati di musica indie.

Saranno due infatti gli appuntamenti dedicati a questo genere che ormai spopola da mesi.

Si comincia con Indie Disco Summer Party, primo di tre appuntamenti al Base, venerdì 26, per ballare e cantare a squarciagola con il meglio della musica alternativa anni '80, '90 e oltre.

Se invece siete fan del panorama indie italiano più recente, sempre venerdì 26, nella cornice dell’Ippodromo Snai di San Siro si terrà L’Ultima Festa, con le hit del momento di Thegiornalisti, Cosmo, Canova, Gazzelle, Dente, Coez, Carl Brave, Calcutta, Ex Otago e tanti altri.

Cambiando genere, sabato 27 allo Spirit de Milan arrivano gli Swing Faces.

L’oro in Rinascente

Gusto 17 porta alla Rinascente di Milano piazza Duomo una limited edition di stecchi, bon bon e biscotti gelato con un protagonista d’eccezione: il gelato d’oro.

Si tratta di una linea di gelati che celebra lo stile della città in cui sono nati, Milano, e che incorpora lo spirito di agri-gianalità che contraddistingue da sempre Gusto 17.

Nasce così la fancy collection di gusti con un nuovo e lussuosissimo gioiello: lo stecco Big & Gold con un cuore extra dark e rivestito interamente di foglie d’oro.

Il pregiato gelato è realizzato artigianalmente con un Cioccolato Fondente 70% del Perù di Valrhona e avvolto da una cascata d’oro.

Uno stecco deluxe, fatto artigianalmente e creato in pochissimi pezzi che sarà possibile acquistare solo in Rinascente a Milano.





East Market Diner Closing Week

Burger, dumpling, pokè, bowls, in tante varianti, anche personalizzabili.

Questo il programma di Closing Week, dal 25 al 27 luglio nella cornice dell’East Market Diner, lo spin-off del mercatino del vintage.

Qui sarà possibile gustare tantissimi piatti e drink tra carne, pesce, riso e verdure.

Questi gli orari: venerdì 26 luglio dalle 18 alle 24, sabato 27 luglio dalle 12 alle 16 e dalle 18 alle 24.

Puglia in festa

Da venerdì 26 a domenica 28 luglio al Parco Tittoni di Desio arriva la manifestazione che celebra la Puglia e tutte le sue eccellenze.

Per tre giorni gli ospiti potranno scoprire i profumi del territorio, tra bombette di Martina Franca, orecchiette con cime di rapa e molto altro.

Non solo: tutte le sere si potrà ballare con musica dal vivo.

In particolare, venerdì 26 si terrà la "Reggae Night" con il concerto di Rootical Foundation; sabato 27 la "Notte della Taranta"; domenica 28, infine, un concerto tributo a Caparezza.





Brunch in stile USA

Milano come New York. Per vivere l’estate come nelle migliori tradizioni statunitensi, STK propone il sabato e la domenica, dalle 12 alle 15, il brunch in chiave BBQ en plein air, nelle terrazzie di Radio Rooftop.

Oltre ai tipici piatti da brunch, si potranno gustare piatti alla griglia come il Beer Can Chicken o il Pork Ribs Glazed.

In versione night invece, ogni domenica dalle 17 a mezzanotte per tutto il mese di luglio, viene servito un menù STK BBQ.

Lake Como Film Festival

Settima edizione per la kermesse che il 26 luglio parte con Lake Como Film Nights a Villa Erba a Cernobbio, nella storica residenza di famiglia di Luchino Visconti solitamente chiusa al pubblico.

Un fine settimana di film d’autore, performance musicali, lungometraggi, cortometraggi, nuove forme di narrazione visiva e concorsi cinematografici dedicati al cinema di paesaggio.

La Villa antica, il Parco secolare, la darsena, il centro congressi Le Serre e il centro di Como saranno le location di questo viaggio visivo e sonoro tra il classico e il contemporaneo, che comincia con i frammenti dei fratelli Lumière del 1898 e dopo 121 anni si rinnova con importanti produzioni internazionali, unendo memorie classiche, blockbuster, serie televisive, spot pubblicitari.

La manifestazione si chiuderà con la premiazione della V edizione del concorso FilmLakers in programma domenica 28 a partire dalle 21 in piazza Grimoldi a Como: 7 troupe di giovani under 30 impegnati per 7 giorni nella realizzazione di 7 cortometraggi nei 7 quartieri della città lariana.