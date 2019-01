Concerti, mostre, incontri e beneficenza: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Un weekend di fine gennaio caratterizzato dal freddo, preludio dei Giorni della merla.



Ma questo non è un buon motivo per chiudersi in casa senza mettere il naso fuori dalle coperte, perché a Milano c'è sempre qualcosa da fare e questo fine settimana non fa eccezione.

Sarà la cultura a farla da padrone, tra mostre, fiere d'arte, commemorazioni e incontri letterari.

Non mancano poi gli spettacoli e le iniziative tipicamente meneghine.

Ecco le nostre segnalazioni.

Affordable Art Fair

La nona edizione della fiera d'arte che propone opere a prezzi abbordabili (il limite massimo è fissato a seimila euro, ma si trovano stampe, quadri e oggetti anche intorno ai 200/300 euro) torna nella consueta location del Superstudio Più di via Tortona dal 25 al 27 gennaio.

Tre giorni per scoprire, conoscere e magari acquistare le opere di artisti giovani, emergenti o anche affermati, parlare con i galleristi e spesso con gli stessi artisti.

Tanti gli stili presenti, dalla street art al ritorno dell’optical art, fino alla fotografia. E poi laboratori, workshop e talk.

Cimento Invernale dei Navigli

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con i coraggiosi nuotatori che si tufferanno nelle gelide acque del Naviglio Grande.

Domenica 27 gennaio, cinquanta intrepidi si lanceranno a mezzogiorno per riproporre un’antica tradizione meneghina.

Novità di quest’anno il Cimento da Leoni, con altre cinquanta persone ancora più temerarie, che si tufferanno di fronte la sede della Canottieri San Cristoforo alla mezzanotte di sabato 26.

Il tutto in costumi d’epoca.

Giornata della memoria

Domenica 27 gennaio si celebra la ricorrenza internazionale per ricordare le vittime dell’Olocausto.

La data fu stabilita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005 per ricordare il giorno in cui le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz nel 1945.

Per l’occasione anche a Milano si terranno diversi appuntamenti e incontri.

Sarà possibile visitare gratuitamente il Memoriale della Shoah il 25, 27 e 28 gennaio.

Domenica 27, poi, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi si terrà il Concerto della Memoria, che vedrà la partecipazione anche di Geppi Cucciari che leggerà alcuni testi di Primo Levi.

Anteo Palazzo del Cinema, inoltre, fino al 27 gennaio, ripropone Schindler’s List, capolavoro di Spielberg che celebra quest’anno il 25esimo anniversario.

Mostre a Milano

È un periodo di grandi mostre questo per Milano.

Sono tante infatti le esposizioni dedicate a celebri artisti concentrate in città.

Da non perdere: Inside Magritte (alla Fabbrica del Vapore fino al 10 febbraio), Picasso a Palazzo Reale, il tris di mostre al Mudec, Paul Klee - Alle origini dell’arte, Banksy e Animals di Steve McCurry.

Ikea festeggia Billy

La libreria più celebre del brand svedese celebra 40 anni. Era il 1979 infatti quando venne ideata e messa sul mercato.

Per festeggiare la ricorrenza Ikea ha deciso di organizzare due giorni di eventi.

Il 26 e 27 gennaio lo store di San Giuliano aprirà le sue porte agli scrittori emergenti, che grazie alla collaborazione con IBS.it, saranno presenti sugli scaffali di Billy ricreando un vero e proprio circolo di lettura animato da reading al pubblico, presentazioni con la presenza degli autori e attività volte a promuovere e sensibilizzare i partecipanti sul tema della lettura.

Una risposta agli ultimi dati poco incoraggianti secondo cui il 57,6% degli italiani non legge nemmeno un libro all’anno.

Arance della salute

Sabato 26 gennaio tornano le arance dell’Airc, distribuite in oltre 3mila piazze da 20mila volontari sparsi in tutta Italia.

A Milano i banchetti dell’iniziativa benefica a sostegno della ricerca saranno in almeno 31 piazze. Gli interessati riceveranno 2,5kg di arance per una donazione di 9 euro.

Sarà inoltre consegnata una guida con tutte le informazioni sulla prevenzione, relative alla corretta nutrizione e alle problematiche connesse al vizio del fumo e all’obesità.

Negli stessi libretti, tante ricette a base di arance firmate da testimonial d’eccezione come gli chef Carlo Cracco, Moreno Cedroni e Roberto Tonola.

Omaggio a Gaber

Il 25 gennaio Giorgio Gaber avrebbe compiuto ottant’anni. Per celebrare la ricorrenza, venerdì alle 18 verrà scoperta una targa posta sulla facciata della casa di via Londonio 28.



È proprio lì che nasceva infatti il Signor G., a pochi passi dalla sede Rai che di lì a vent’anni lo avrebbe reso popolare.

Qui nacque nel 1939 GIORGIO GABER. Inventore del Teatro – Canzone. La sua opera accompagna vecchie e nuove generazioni sulla strada della libertà di pensiero e dell’onestà intellettuale.

All’evento, al quale parteciperanno Ombretta Colli, la figlia Dalia e i suoi figli Lorenzo e Luca è invitata tutta la città di Milano, tra cui ovviamente gli estimatori dell’artista, che certamente ricorderanno via Londonio perché citata in un divertente monologo.

Uscite al cinema

Anche questo weekend sono tante le pellicole in arrivo nelle sale.

Il più discusso, anche solo per le dieci nomination all'Oscar appena ottenute, è La Favorita, film di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz e Nicholas Hoult, che racconta la storia della regina Anna.



I nostalgici di Rocky non potranno perdersi Creed II, con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Dolph Lundgren e Wood Harris.

La commedia italiana è ben rappresentata in sala da Compromessi Sposi, con Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono.



#MOVEYOURMIND: l'evento yoga con Freddy





Dopo gli eventi di novembre al quale hanno preso parte celeb e influencer fan del brand, Freddy questo weekend apre l'evento di yoga #MOVEYOURMIND al pubblico.



Venerdì 25 gennaio 2019 alle ore 18:30 presso lo splendido centro olistico RAMAYOGA in Via Alvise Cadamosto, 5 bis a Milano si terrà una lezione di Yoga Vinyasa tenuta da Denese. Per partecipare (e ottenere un promocode del 20% sull'acquisto di un capo Freddy) è necessario collegarsi al sito https://www.freddy.com/ita_it/moveyourmind/