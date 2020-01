Concerti, feste, giochi (e un capodanno): ecco tutte le iniziative in programma per decidere cosa fare a Milano questo weekend

In quest'ultimo weekend di gennaio a Milano c'è solo una cosa da fare: buttarsi nella mischia e farsi trascinare per i festeggiamenti del Capodanno cinese.

Che vogliate festeggiare l'anno del topo o semplicemente vivere il folklore delle celebrazioni (o, ancora, approfittarne per fare scorpacciate di bao), poco importa: la zona in cui dirigersi è quella di Paolo Sarpi.

Se invece volete solo godervi un fine settimana all'insegna di passeggiate, concerti e spettacoli, niente paura. Il resto della città è tutto per voi.

Qualunque siano le vostre intenzioni, ecco gli appuntamenti che dovreste segnare in agenda.

(Continua sotto la foto)

I festeggiamenti per il Capodanno cinese

Sabato 25 gennaio si entra nell'anno del Topo, che secondo il calendario cinese porterà fertilità, creatività e prosperità.

***Qui vi spieghiamo come funziona il calendario cinese e chi avrà più fortuna nell'anno del topo***

La città si colorerà di rosso e darà ufficialmente il via ai festeggiamenti che proseguiranno anche il prossimo weekend, quando si terrà la consueta parata in via Paolo Sarpi.

Nel frattempo, la Rinascente inaugura le vetrine realizzate apposta per l'occasione e dedicate alla stilista M. Y. Chen Zuer, con prodotti ad hoc in limited edition.

Tra Corso Como e via Pasubio sarà possibile ammirare, dal 24 al 30 gennaio, un'installazione di due metri proprio a forma di topo, realizzata dalla compagnia aerea Cathay Pacific, che per l'occasione propone offerte per volare proprio in Cina.

Anche il Quadrilatero della moda festeggia a suo modo, con vetrine a tema nelle boutique di via Montenapoleone e la mostra fotografica di Aldo Fallai, Living in Shanghai, allestita lungo la via dello shopping.

Dove mangiare per celebrare il Capodanno cinese

Quella cinese è una delle cucine più amate del mondo e di sicuro una delle più ordinate a domicilio. Secondo un'analisi di Just Eat realizzata nel 2019 le richieste di delivery di chinese food sono cresciute del 30%.

Parallelamente sono aumentati anche i ristoranti che propongono un tipo di cucina più varia e autentica di quella cui eravamo abituati fino a qualche anno fa.

E per il Capodanno cinese sono tanti i locali che hanno pensato a menu e pietanze ad hoc.

Bokok, in via Paolo Sarpi 25, ha deciso di creare due speciali bao che resteranno in menu per tutto l'anno del Topo: uno, Zi Shu Bao, con patate viola e polvere dorata; l'altro, Char Siu Bao, di colore nero per via del carbone vegetale e condito con all'interno pezzettini di spalla di maiale marinata con soia, miele e zenzero e cotta al forno.

Da Mu Dim Sum e Bon Wei si festeggia con menu rispettivamente di otto e di dieci portate, mentre chi non vuole spostarsi da casa può ordinare su Deliveroo, sabato 25 e domenica 26 gennaio, le speciali Mooncakes preparate dalla Cremeria Buonarroti.

Leonardo digitale

Se pensate che il digitale e l'arte antica siano distanti anni luce preparatevi a ricredervi e andare a dare un'occhiata al DAW esposto all’Ambrosiana, versione digitale de Il Ritratto di Musico di Leonardo da Vinci.

Di cosa si tratta: l’opera di Leonardo, di casa alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana (piazza Pio XI), è stata data in prestito al Louvre ed è stata sostituita per la prima volta in assoluto (fino al 24 febbraio 2020) da un DAW® – Digital ArtWork, ovvero un’edizione digitale su monitor riprodotta in serie limitata, numerata e certificata, in scala 1:1 in tutto e per tutto fedele all’originale, realizzata dalla startup Cinello utilizzando un’innovativa tecnologia brevettata.

L’iniziativa è promossa da Save the Artistic Heritage – associazione non profit nata con l’obiettivo di valorizzare in ambito nazionale e internazionale il patrimonio storico e artistico, italiano in primis, attraverso le nuove tecnologie digitali: grazie all’accordo di collaborazione stipulato da Cinello con alcuni dei più importanti musei italiani, Save the Artistic Heritage si impegna a esporre in formato digitale, con finalità educative e divulgative, quei capolavori “inamovibili” del nostro patrimonio.

La metà dei ricavi netti provenienti dalla circolazione o dalla vendita dei DAW® andrà ai musei possessori dei diritti degli originali in modo da aiutare i musei e gli istituti partner a conservare nel miglior modo possibile e a valorizzare l’inestimabile patrimonio di cui sono custodi.

A proposito del Musico: il Ritratto di Musico (1485 circa) è l’unico ritratto su tavola realizzato da Leonardo presente a Milano, e l’unico ritratto maschile realizzato dall’artista per un committente privato della Corte Sforza. Noto anche come Ritratto di Dottore o come Ritratto di Giovan Galeazzo Visconti è stato erroneamente ritenuto, fino al XIX secolo, il Ritratto di Ludovico Il Moro. La successiva scoperta del foglio di carta da musica lo ha finalmente identificato come un musicista di corte

Concerti e nightlife

Sabato 25 e domenica 26 al Fabrique arriva per un doppio concerto Rkomi, uno dei rapper più apprezzati del momento, che porterà in scena il suo Dove gli occhi non arrivano tour.

Venerdì 24, invece, al Circolo Magnolia arrivano i Tropea, band milanese che dopo essere salita sul palco del Mi Ami lo scorso anno, ora lancia il nuovo album Your Wonderful Time e lo presenta dal vivo al suo pubblico.

Sempre venerdì si terrà un nuovo appuntamento con Rollover all’Apollo Club. Ospite della serata: Boom Bass, metà del fortunato duo Cassius, storico progetto della French Touch che l’estate scorsa ha perso l’altro componente Dj Philippe Zdar, che l’ultima volta si era esibito proprio all’Apollo.

Disney On Ice

La magia delle fiabe Disney unita alla meraviglia delle acrobazie su ghiaccio.

Arriva per la prima volta a Milano Frozen nella sua versione dal vivo On Ice.

Fino a domenica 26 al Mediolanum Forum, bambini e adulti potranno rivivere le atmosfere del Regno di ghiaccio di Elsa e della sorella Anna.

Ma non solo: ad accompagnare il pubblico fino ad Arendelle ci saranno Minnie, Topolino e le Principesse Disney.

Cimento dei Navigli

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con i coraggiosi nuotatori che si tufferanno nelle gelide acque del Naviglio Grande.

Domenica 26 gennaio, gli intrepidi si lanceranno a mezzogiorno per riproporre un’antica tradizione meneghina.

Novità di quest’anno il Cimento da Leoni, con altre persone ancora più temerarie, che si tufferanno di fronte la sede della Canottieri San Cristoforo alla mezzanotte di sabato 26.

Food R-Evolution

Sabato 25 gennaio la Food Genius Academy organizza un open day per tutti coloro che vogliano avvicinarsi al mondo della ristorazione in modo consapevole e innovativo.

La giornata sarà un momento di incontro e di confronto, con esperti del settore, comunicatori, chef e imprenditori.

L'evento avrà inizio alle 9,30 e si terrà nella sede di Food Genius Academy in via Col di Lana.

Auguri, Arance della salute

Era il 1990 quando si decise di affiancare all'Azalea della ricerca anche un evento invernale. Così nacquero le Arance della salute, inizialmente presentate in sole due piazze che oggi sono diventate oltre 3mila.

Nella sola Milano saranno ben 20 i luoghi in cui sarà possibile trovare, sabato 25 gennaio, i volontari che distribuiranno i sacchetti con le arance per raccogliere i fondi da destinare ai ricercatori dell'Airc.

Per celebrare questo importante anniversario scendono in campo anche gli chef dei Jeunes Restaurateurs d'Italia con sette ricette per portare in tavola piatti firmati sani e gustosi.

Monopoly Championship

Parte da Il Centro di Arese la prima tappa del torneo nazionale di Monopoly che si terrà nel centro commerciale fino a domenica 26 gennaio.

I partecipanti riceveranno il pass dell’evento insieme al calendario con gli orari delle sessioni di gioco di MONOPOLY. Una volta prenotata la sessione desiderata, il giocatore deve presentarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio della partita e può essere giocata una sola partita al giorno.

Le 5 postazioni disponibili saranno allestite con le scatole da gioco originali e una speciale clessidra segnerà il tempo di ogni partita della durata di 30 minuti. Al termine della propria sessione, ogni partecipante riceverà un prezioso attestato di partecipazione.

C'è tempo fino a venerdì per partecipare alla prima fase a eliminazione, mentre sabato e domenica si terrà la fase finale.

Bastianich torna al McDonald's

Forte di 30milioni di panini venduti nelle prime due edizioni, Joe Bastianich torna a firmare My Selection, una linea di hamburger premium creati da McDonald's e selezionati da Joe per valorizzare le eccellenze gastronomiche del Made in Italy.

Un connubio tra la tradizione americana dell’hamburger e l’alta qualità degli ingredienti italiani in tre ricette già disponibili: My Selection Chicken Pepper con petto di pollo 100% italiano avvolto in una nuova e croccante panatura, Pecorino Toscano DOP, insalata, pomodoro, salsa ai tre pepi e pane con semi di sesamo; My Selection Asiago DOP & Bacon con hamburger di carne 100% bovina da allevamenti italiani, Asiago DOP, insalata, bacon croccante, salsa alle cipolle caramellate, salsa Caesar e pane con semi di sesamo e papavero.

Rimane in assortimento il best seller My Selection BBQ, riconfermato anche per il terzo anno, con hamburger di carne 100% bovina da allevamenti italiani, salsa a base di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e Aceto Balsamico di Modena IGP, con formaggio gouda stagionato, salsa coleslaw, bacon croccante e insalata.