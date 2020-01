Il 25 Gennaio si festeggia il Capodanno Cinese e l'inizio dell'anno del Topo: ecco cosa significa e a chi andrà meglio (astrologicamente parlando)

Il Capodanno cinese quest'anno cade il 25 Gennaio, giorno in cui si entra nel segno del Topo.

Per non farsi trovare impreparati, già che ormai anche in Italia non passa inosservato, ecco un bigino su cosa aspettarsi dall'anno del Topo, su come funziona l’oroscopo cinese e su chi ne trarrà maggiore benefici (astrali).

Come funziona l'oroscopo cinese

Mentre l’oroscopo occidentale suddivide i segni zodiacali in base ai mesi, in Cina il criterio si fonda su un ciclo di 12 anni.

A ogni anno corrisponde un segno animale e la successione è la seguente: Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Dragone, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale.

Quindi quest’anno, essendo l’anno del Topo, entreremo nel primo step di un nuovo ciclo zodiacale dei 12 anni.

Cosa significa? Che si cambia anche elemento.

Ogni tornata infatti è declinata sulla base dei cinque elementi: acqua, legno, fuoco, metallo e terra.

Questi elementi contribuiscono a determinare il carattere delle persone, differenziandole e sfumandone le personalità di volta in volta.

Il 2019 era l'anno del Maiale della Terra, il 2020 è l'anno del Topo di metallo.

Quali sono i segni più fortunati dell'anno del Topo?

Per i nati sotto il segno della Tigre (nati nel 1962, 1974, 1986, 1998), il 2020 sarà un anno indimenticabile, soprattutto in amore: passione e complicità per chi ha già una relazione in essere, mentre chi è alla ricerca di un amore si ritroverà a essere irresistibile.

Unica raccomandazione: non lasciatevi frenare dalla paura.

Buone notizie anche per i nativi del Gallo (1957, 1969, 1981, 1993), a cui l’anno del Topo porterà tante belle novità. Raccoglierete finalmente i frutti dei vostri sforzi lavorativi e avrete belle prospettive di crescita ed evoluzione professionale.

E se avete già trovato l'amore, il 2020 è l’anno perfetto per sposarsi.

Infine, anno positivo per i nati sotto il segno del Cane: dopo tante peripezie finalmente troverete la meritata stabilità affettiva. Lasciatevi andare, imparate a fidarvi e godetevi tutto quello che l'universo vi metterà davanti di bello.

Qual è la personalità dei nati sotto l'anno del Topo?

I nati sotto il segno del Topo (948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) sono delle persone estremamente ambiziose.

Determinati e decisi, ottengono sempre quello che vogliono.

Socievoli e vivaci, sono portati per i lavori che hanno a che fare con la comunicazione.

Come sarà il vostro 2020? Di transizione. Dovrete scendere a qualche compromesso, ma se lo farete l'anno del Topo vi porterà a iniziare una nuova fase della vostra vita.