Mostre, proiezioni, fiere e feste: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Il weekend della fashion week a Milano è sempre un po' complicato. L'arrivo di giornalisti, modelle e addetti ai lavori da ogni parte del mondo rende la città più trafficata del solito, ma decisamente in fermento.

Sono tante le sfilate e gli eventi in giro, molti di questi riservati al popolo della moda, ma alcuni invece collaterali e rivolti a tutti.

Per chi, al contrario, vuole solo godersi la pace del fine settimana, non mancano le cose da fare in totale relax, tra grandi mostre appena inaugurate, hobby e spa.

Ecco tutto quello che dovreste segnare in agenda.

(Continua sotto la foto)

Antonello da Messina in mostra

Fino al 2 giugno Palazzo Reale ospita l’esposizione dedicata a uno dei più importanti ritrattisti del Quattrocento.

Un tesoro prezioso, di cui restano poche testimonianze, scampate a tragici eventi naturali e all’incuria dell’uomo.

La mostra, frutto della collaborazione tra Palazzo Reale, Regione Siciliana, Comune di Milano-Cultura e MondoMostre Skira, raccoglie 19 opere (su un totale di 35 a lui attribuite): dal celebre San Girolamo nello studio alla Crocifissione, dalla Madonna con bambino al Ritratto di giovane uomo.

Fino alla famosa Annunciata, opera iconica in cui Antonello Da Messina dipinge per la prima volta un'annunciazione senza angelo.

Dove vedere gli Oscar a Milano

In occasione degli Academy Awards diversi cinema di Milano organizzano maratone e la possibilità di arrivare preparati alla notte degli Oscar proiettando tutti i film più discussi in gara.

La notte tra il 24 e il 25 febbraio, da mezzanotte, il Cinemino offre ai suoi soci la possibilità di seguire tutta le cerimonia di premiazione. L'ingresso è gratuito con la tessera.

Dalle ore 20:30 alle 06:00 Fuorimano OTBP organizza una serata per godersi la notte più glamour di Hollywood in diretta da Los Angeles in compagnia e su comodi divani vintage.

Si comincia con il Red Carpet Trio, in concerto con colonne sonore dal vivo dei migliori blockbuster di tutti i tempi e dalle 23 la diretta da Los Angeles. Ingresso e pop-corn gratis tutta notte.

Anche la Fondazione Cineteca Italiana e Sky Cinema propongono presso Area Metropolis 2.0 a Paderno Dugnano la magica Notte degli Oscar 2019 in diretta.

Nel corso della nottata il pubblico potrà partecipare a giochi e quiz sulla storia del cinema e sui film vincitori degli Oscar, e vincere gadget della Cineteca, biglietti gratuiti per gli spettacoli e gustosi premi. Il Bar Marilyn sarà aperto durante tutta la notte.

Fashion week e dintorni

In occasione della settimana della moda sono tante le iniziative in giro per la città che celebrano il fashion system.

Come di consueto Gusto 17 ha creato una limited edition di tre gusti che rende omaggio a uno dei grandi nomi del Made in Italy. Per questa edizione lo stilista scelto è Giorgio Armani e le sue sfumature di grigio, disponibile nell'agrigelateria di via Savona e in quella di via Cagnola fino al 24 febbraio.

Per i nottambuli, invece, venerdì 22 febbraio una speciale edizione di Rollover per la settimana della moda animerà gli spazi dell’Apollo Club. Ospite d'onore della serata il dj e producer svedese Axel Boman.

Gin & White Spirits Festival

Torna per il terzo anno l'evento dedicato ai distillati.

Il 23 e 24 febbraio, presso l'Hotel Mariott professionisti del settore, ma anche pubblico di bevitori si incontreranno per due giorni di seminari con i massimi esperti, degustazioni e bar tematici alla scoperta di nuovi prodotti e nuove tendenze.

Novità al Cinema Bianchini Segreto

A poche settimane dall’inaugurazione, la nuova sala che permette di vedere grandi film in un'ambientazione decisamente atipica introduce alcune novità.

A partire da sabato 23 febbraio, ogni sabato alle 10,30, si terranno i matinée, una delle più belle tradizioni cinematografiche che consentirà al pubblico di godere di un ulteriore spettacolo.

Con le proiezioni mattutine, inoltre, la colazione sarà inclusa nel biglietto.

Qui la programmazione dei film in sala nel weekend.

Hobby Show

Dal 22 al 24 febbraio torna a Fiera Milano City l'appuntamento con una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate alle belle arti e alla creatività manuale.

Nel corso del weekend si potranno fare acquisti, aggiornarsi sulle ultime tendenze presentate dalle aziende e partecipare al ricco programma di eventi, tra corsi, laboratori, workshop e mostre, mirati ad aiutare la creatività in tutte le sue forme.

Concerto in Miao

Avete letto bene. Dopo i festeggiamenti per la Giornata nazionale del Gatto, proseguono gli eventi in omaggio ai felini.

Nell'ambito della manifestazione La Città dei Gatti, in corso fino al 17 marzo, domenica 24 febbraio, allo Spazio Wow alle 18,30, si terrà uno speciale concerto alla scoperta di come i gatti abbiano ispirato i grandi compositori, da Mozart a Rossini a Webber.

Remedy Week

Lenire, difendere e fortificare la pelle esposta al freddo.

È questo l’obiettivo di Comfort Zone, che fino al 23 febbraio prosegue la Remedy Week, settimana dedicata alla scoperta della linea sviluppata appositamente per far fronte agli sbalzi termici che mettono a dura prova la barriera cutanea.

Nelle spa e negli istituti Comfort Zone che aderiscono all’iniziativa sarà possibile urufruire del trattamento viso Remedy Express a un prezzo speciale di 30 euro e approfittare dell’occasione per acquistare ciascuna delle referenze homecare con uno sconto del 30%.

Una casa su misura

Sabato 23 febbraio Ca' Zampa organizza un incontro per tutti i proprietari di animali domestici che intendano rendere la propria casa un luogo confortevole per i loro amici a quattro zampe.

Dalla scelta di un appartamento e la disposizione delle stanze, fino a come posizionare un oggetto di arredo o un mobile: l'appuntamento vedrà la presenza del Direttore Sanitario Massimo Beccati, di un allevatore ed un esperto del settore.

Una mattinata pensata per approfondire il tema attraverso un confronto con gli esperti che sveleranno i segreti per far star bene il proprio pet fra le mura domestiche, perché la sua salute dipende anche dall’ambiente in cui vive.