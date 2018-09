Tanta moda, ma non solo: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano nel weekend della fashion week

Il weekend che sancisce l'inizio dell'autunno, a Milano è anche quello della Fashion Week, con tantissimi eventi legati alla moda.



E se invece dalla moda volete stare alla larga, tranquilli: le cose da fare non mancano.

La città sarà animata da feste, aperitivi, concerti, mercatini ed eventi, anche sportivi.

E come sempre le papille gustative saranno più che accontentate.

Prendete carta e penna e segnatevi tutti gli appuntamenti da non perdere.

(Continua sotto la foto)



Fashion Film Festival

La kermesse fondata e diretta da Constanza Cavalli Etro, presenta la sua quinta edizione e svela il nuovo programma ricco di appuntamenti.

Per celebrare i suoi primi cinque anni, il Festival per la prima volta avrà una durata più lunga, chiudendo il 25 settembre, in concomitanza con Milano Moda Donna.

Dal 21 al 24 settembre, poi, presso l’Anteo Palazzo del Cinema sarà possibile accedere gratuitamente al Festival dove andrà in scena la selezione ufficiale di 200 fashion film provenienti da 50 paesi, selezionati fra gli oltre 800 progetti arrivati.

Nel giardino dell'Anteo sarà ospitato l’Atelier Grey Goose che offrirà una rassegna di aperitivi per lasciarsi ispirare dalle storie di giovani talenti che, cogliendo il momento, sono stati capaci di portare innovazione ognuno nel loro settore.

Moda di Gusto

In occasione della settimana della moda, oltre agli abiti, sfilano anche i gelati.

Quelli ideati per l'occasione da Gusto 17, che fino al 24 settembre propone tre creazioni in limited edition per rendere omaggio a tre grandi nomi del fashion system: Maison Schiaparelli, Fendi e Yves Saint Laurent.

Tre gusti realizzati con ingredienti naturali e di stagione, mixati per donare un tocco di stile al sapore.

Così nasce il gelato al Rosa Schiaparelli, con un doppio cioccolato con variegatura e crumble di nocciole Piemonte IGP e mandorle D'Avola, il cui colore è dato dal cioccolato Ruby di Callebaut, che nasce da una fava di cacao rosso rubino.



Il Nero Yves Saint Laurent è stato realizzato con un cioccolato Extra Dark al 90%.



Infine il giallo e il nero tipici di Fendi: una crema allo zafferano creata con pregiati pistilli 100% italiani dell’azienda maceratese Archè abbinata ad un roll al cioccolato.

Mondiali di pallavolo maschile



Dopo una prima fase trionfale, chiusa con punteggio pieno, la Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile sbarca a Milano per la seconda fase dei Mondiali.



Da venerdì 21 a domenica 23 settembre al Mediolanum Forum, la formazione allenata da Chicco Blengini si giocherà l'accesso alla fase finale, per proseguire nel sogno di portarsi a casa il titolo in quel di Torino.



Il pubblico con il biglietto delle singole giornate potrà assistere a due match, quello delle 17 e quello delle 21, e fare il tifo per Ivan Zaytsev e compagni.



Un weekend a tutta birra



Anche questo weekend una doppia occasione per gustare birre di qualità.



Nel weekend in cui prende il via l'originale Oktoberfest tedesca, anche dalle nostre parti sale la voglia di birra.

Fino a domenica 23 settembre nella piazza coperta del Palazzo della Regione va in scena il Lombardia Beer Fest. I visitatori potranno gustare le birre artigianali lombarde e street food, venerdì e sabato dalle 12 all'1, domenica dalle 12 alle 24.



Sabato 22 e domenica 23, invece, al Carroponte è la volta di Oktobeer, che propone birre originali bavaresi, specialità della cucina tipica tedesca, musica e giochi.



Cacio e pepe festival

Fino al 23 settembre, in piazza città di Lombardia, insieme al Lombardia Beer Fest, andrà in scena anche il Cacio e pepe festival, una sagra interamente ed esclusivamente dedicata a uno dei piatti più famosi della cucina romana.

L'evento, organizzato da "Roma Food Porn" e "Streeat", è a ingresso gratuito.

Per guadagnarsi l'accesso basterà cliccare sul tasto "parteciperò" sulla pagina Facebook ufficiale dell'evento e lasciare il proprio nome più il numero degli eventuali accompagnatori.

Una la protagonista della manifestazione: la cacio e pepe in tutte le sue forme, da quelle più classiche a quelle più innovative.

Auguri, Anteo

Il 2019 sarà un anno da ricordare per Anteo Spazio Cinema. Il motivo? Festeggerà i suoi primi 40 anni.

Era il 1979 infatti quando a Milano sorgeva la prima sala, una realtà che oggi è tra le più apprezzate della città e in continua espansione.



Per iniziare a celebrare il prestigioso anniversario, venerdì 21 si terrà una festa di avvicinamento al compleanno.

Dalle 18,30 con il lancio dei nuovi progetti e a seguire il brindisi con tutti gli spettatori.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

East Market cambia location



Dopo 46 edizioni presso la storica venue di via Lambrate, East Market cambia casa: la nuova location da domenica 23 settembre sarà via Mecenate, 84.

I nuovi spazi vedranno protagonisti 250 espositori selezionati tra collezionisti di modernariato e vintage, artigiani, artisti, grafici e designer.



Gli oggetti più frequenti: abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, artigianato, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.



Novità della stagione sarà anche l’apertura delle iscrizioni ai negozi. Non solo privati quindi, ma, anche i migliori professionisti del settore sempre accuratamente selezionati dallo staff di East Market.





Cinema d'altri tempi



Negli Anni Trenta, mitici camioncini attrezzati professionalmente attraversavano l'Italia trasformando ogni piazza in una sala cinematografica.



A conclusione della Milano Movie Week, Eataly Smeraldo - in collaborazione con il Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca - porta in piazza XXV Aprile un Cinemobile Fiat 618 del 1936 perfettamente restaurato.

Venerdì 21 e sabato 22 settembre alle ore 21, il Cinemobile sarà in funzione per due speciali proiezioni a cielo aperto, curate da Fondazione Cineteca Italiana.

L'evento è a ingresso libero e gratuito.

Inoltre, Per tutta la sera, inoltre, nel Dehors di Eataly street food e drink a tema, musica dal vivo e dj set ispirati alle grandi colonne sonore della storia del cinema.

Black & White Party

Sabato 22 settembre sarà l'ultima occasione per salutare l'estate e fare un ultimo tuffo in piscina.

Dalle ore 19 il Novotel Milano Linate organizza un party a tema dal gusto retrò, che catapulterà i partecipanti in un film in bianco e nero.

Dal dress code al menu, tutto sarà all'insegna del gioco di contrasti tra i due colori.

Il tutto sotto le stelle, allietato da dj set e aperitivo.

Load In

Torna a Milano il progetto musicale realizzato da Tuborg alla scoperta di nuovi talenti e pionieri della musica italiana.

Ogni serata sarà dedicata a un artista italiano emergente, protagonista di uno show presso l'Ostello Bello.

L'appuntamento di sabato 22 settembre è per le 18,30 per il live di Gigante, che presenterà al pubblico i suoi brani tra folk, new wave ed elettronica.