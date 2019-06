Feste, eventi, manifestazioni culinarie e concerti: ecco gli eventi più belli in programma per decidere cosa fare a Milano nel fine settimana

Il weekend del solstizio d'estate a Milano è tutto una festa.

Sono tanti infatti i party sparsi per la città che celebrano l'arrivo della bella stagione e occasioni speciali.

Un intero fine settimana per ballare, cantare, mangiare e soprattutto divertirsi.

Spazio anche alle mostre e ai festival culinari, specie per gli appassionati di cucina orientale.

Ecco tuti gli appuntamenti da non perdere.

Milano Pride Week

La Prima Volta Fu Rivolta, è questo il titolo dell’edizione 2019 della Milano Pride e della mostra che dal 21 al 30 giugno sarà visitabile al Pop di via Tadino, in zona Porta Venezia.

Una collettiva di opere fotografiche e video a cura di Alice Redaelli, che si ispira alla determinazione con cui furono portati avanti i Moti di Stonewall e afferma l’importanza della diversità e della tolleranza nella lotta alle discriminazioni e alle violenze.

Il prossimo weekend poi si terranno gli eventi clou, dalla fiaccolata alla parata finale di domenica 30.

Milano sushi festival

Fino al 23 giugno Piazza Città di Lombardia ospita la prima manifestazione dedicata al sushi in città.

Cinque giornate dedicate al piatto tipico della cucina giapponese a base di riso bollito e aromatizzato con zucchero e aceto di riso, in cui i visitatori potranno assaggiare le specialità di una cucina fra le più pregiate al mondo.

La cucina principale sarà gestita da Finger’s che occuperà l'aera quadrata centrale. Gli altri corner food sono affidati a truck e ristoranti come Sushita, Karē No Kuruma, Takoyaki Ya, Pops Soba by Zazà Ramen e Maido.

L’evento sarà l’occasione per gustare una variegata proposta di sushi, rolls, zuppe, ravioli. Tartare e altri piatti tipici, da accompagnare a cocktail e musica.

Party like a Deejay

Sabato 22 si terrà la grande festa di Radio Deejay, organizzata quest’anno presso Mind – Milano Innovation District, il parco scientifico e tecnologico di Expo.

Dopo i sold out delle passate edizioni a Roma, Torino e Bologna, il party torna a Milano con una no stop di 12 ore di musica, tutti i protagonisti e gli amici dell’emittente radiofonica e le attività degli sponsor, tra giochi, gadget in omaggio e nuovi prodotti (come le Drops of Tea, i nuovi infusi orientali lanciati da S. Bernardo)..

Tra gli ospiti previsti: Mika, Måneskin, Achille Lauro, Coez, Elisa, J-Ax & Tormento, Ghali, Mahmood, Thegiornalisti.

A seguire, poi, il Deejay Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso alla consolle.

Arianteo

Tornano anche quest’estate le sale cinematografiche per chiunque voglia godersi film all’aria aperta.



Oltre 70 i titoli in programma per quella che è diventata una rassegna ormai cara ai milanesi e tra le più importanti dell’estate.

Le pellicole premiate agli ultimi festival, le prime visioni e anche le anteprime saranno proiettate nelle storiche sedi di Palazzo Reale, dell’Umanitaria e del Chiostro dell’Incoronata.



Per scoprire il programma dettagliato visitare il sito dedicato.





Concerti in locanda

Prosegue la rassegna di musica classica organizzata en plein air nel cuore del Parco Sempione. Questo weekend saranno due i concerti ad animare la Locanda alla mano dalle 11.

Sabato 22 si terrà l'esibizione di Simona Marchesi (figlia del celebre chef Gualtiero) e di altre tre arpiste, che si pongono l'obiettivo di guidare l'ascoltatore attraverso i secoli e i diversi generi musicali.

Domenica 23, invece, sarà la volta di Luca Buratto, celebre pianista definito un «virtuoso fuori dal comune» dal The Telegraph e «un nome da seguire» per il The Guardian.





Elettrauto party

Venerdì 21 lo storico locale di via Cadore che prende il nome dall’ex officina che un tempo si trovava in quegli spazi festeggia il suo tredicesimo compleanno.

Per celebrare il prestigioso traguardo è prevista una serata a base di finger food e tshirt omaggio, oltre ovviamente ai cocktail che hanno reso celebre il bar in stile tipicamente newyorkese.

Si comincia alle 19 con un concerto jazz della Frigia’s band, per poi passare alle sonorità indie rock del gruppo Moonage.

In chiusura poi si canta a squarciagola e si balla in strada fino a tarda sera.

Pool Party Aspria

Sabato 22 giugno, Aspria Harbour Club organizza un festa in piscina in tipico stile vintage, tra colori fluo, giacche oversize e capelli cotonati.

Dalle 22.00 in poi si torna negli anni ‘70-‘80 grazie alle atmosfere tipiche della disco music del tempo, ma anche attraverso il dress code e gli accessori in voga in quegli anni.

Il Country Clubsarà invaso da pattini a rotelle, mega cuffie e stereo portati in giro sulla spalla.

Special Guest della serata, direttamente dalla celebre discoteca Studio54 di New York, Kenny Carpenter,

Tour Quiz Ortica

Per viaggiare e scoprire posti nuovi e insoliti non sempre è necessario andare lontano. Anzi, spesso alcuni tesori sono proprio a portata di mano.

Sulla base di questa convinzione nasce il Tour Quiz nel quartiere Ortica, per far conoscere agli avventori la piccola rivoluzione del colore che lo ha coinvolto negli ultimi anni, grazie alla street art che ha dato vita a veri e propri musei a cielo aperto.

L’idea è di far sì che la visita diventi un gioco, in programma domenica 23 dalle 16 alle 19, con punto di ritrovo presso il Teatro Cinema Martinitt.

I partecipanti saranno suddivisi in squadre, per una caccia al tesoro alla scoperta di risvolti insoliti della città. Saranno forniti una mappa del percorso, un libretto con le storie più interessanti e curiose e un braccialetto.



Alla fine del tour è previsto un drink per godersi il tramonto in cascina.