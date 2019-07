Dalla musica allo street food, dagli spettacoli ai mercatini: ecco tutti gli eventi in programma per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Altro weekend altra sfilza di appuntamenti da non perdere a Milano. Con una raccomandazione: mettete da parte la dieta.

Già perché questo fine settimana in città (e fuori) sarà all'insegna del gusto, con manifestazioni di ogni tipo che stimolano qualsiasi tipo di palato.

Non mancheranno le feste, la musica e lo shopping, con un occhio di riguardo a due delle serie tv più amate e più attese di questa estate.

Ecco tutti gli eventi da segnare in agenda.

(Continua sotto la foto)



Fantastic Store (per amanti di Stranger Things)



Dopo il successo delle iniziative legate al Trono di Spade, il Mondadori Megastore di Piazza Duomo ospita un altro evento speciale per tutti gli amanti di Stranger Things.

In occasione dell’uscita della terza stagione, già vista da milioni di persone, la sala eventi del flagship store ospita, fino al 5 agosto, l’iconico set della serie di Netflix con divano, parete con lettere e le immancabili lucine, per far immergere i fan nel vivo della scena.

Inoltre, il 19 e 20 luglio, dalle 16,30 alle 18,30, sarà possibile partecipare a un photoshooting esclusivo in collaborazione con Polaroid Originals.

Sarà possibile poi scegliere tra l’ampia scelta di merchandising, cartoleria, giochi, gadget ufficiali e una selezione di film anni ’80 cui Stranger Things è ispirata.

Infine, il 25 luglio, data di uscita di Dungeons and Dragons, il gioco tanto amato dai protagonisti della serie, sempre nella sala eventi si terrà una serata di sfide con master d’eccellenza.

Le sessioni di gioco saranno libere, della durata di un’ora circa a partire dalle 17.

Woodstock in Besana

Sabato 20 luglio alla Rotonda della Besana arriva la festa che celebra i 50 anni dell’evento musicale più importante di sempre, quella Woodstock che ancora è indelebile nel cuore e nella mente di chi l’ha vissuta e che continua a far sognare anche le generazioni che le sono succedute.

Per questo i partecipanti avranno l’occasione di rivivere per una sera l’emozione di quelle giornate di mezzo secolo fa e partecipare a una serata sotto le stelle a ritmo di dj-set e drink.

Ingresso libero.

C’era una volta la tv

Il 19 e il 26 Luglio, dalle ore 19.30 in poi, va in scena presso il Lido del Novotel Milano Ca’ Granda il Dive in Happy Hour: il mito del cinema in auto rivisitato in chiave estiva, dove i sedili delle vetture lasciano il posto alle fresche acque della piscina.

Per sopravvivere all’afa milanese l’hotel, in collaborazione con la Cineteca di Milano, regala ai propri ospiti proiezioni cinematografiche dagli anni ’40 in poi, da vedere a mollo nell’acqua o comodamente stesi sui lettini.

Due serate, due intrattenimenti diversi. Si parte venerdì 19 Luglio con Caroselli, che passione, un montaggio video che racchiude alcuni dei più iconici Caroselli (sia di animazione che live action) realizzati fra gli Anni ’60 e gli Anni ’70, riguardanti elementi di moda e costume.

Il 26 luglio invece, tutti con l’acquolina in bocca con Cinemenu, excursus storico-culinario su celluloide dagli anni ’40 in poi.

Tutti i contributi audiovisivi provengono dall’Archivio di Fondazione Cineteca Italiana e saranno proiettati grazie all’ausilio di un speciale mezzo, il Cinemobile Fiat 618, un furgone del 1936 utilizzato dall’Istituto Luce per portare il cinema nei paesi e nelle contrade che ne erano privi.

Festival Pizza e Birra

Fino a sabato 20 Eataly Smeraldo celebra uno degli abbinamenti gastronomici più amati.

L’accoppiata è super collaudata e per rinforzare questo legame il food center di Piazza XXV Aprile accoglierà una selezione delle migliori preparazioni di Lievità e di Alice Ristorante.

Per quanto riguarda i luppoli si potranno assaggiare le creazioni artigianali di PicoBrew, La Ribalta, Vetra, Carrobbio, Birrofila e Mittnik.

Festival delle Birrette

A Mare Culturale Urbano torna la tre giorni, da venerdì 19 a domenica 21 luglio, interamente dedicata alle birre artigianali, con un tema d’eccezione: le Fake News.

Bufale, informazioni inventate, notizie non verificate: l’evento, organizzato insieme ai Distratti, intende porre l'attenzione, in modo ironico, sulla dilagante disinformazione quotidiana.

Special guest dell'evento, Mark Caltagirone, oltre ad esibizioni di musica live, spettacoli, dj-set e numerosi birrifici, tra cui il Birrificio Rurale di Desio, il Birrificio The Wall dalla provincia di Varese il Birrificio Lariano di Lecco.

Ingresso gratuito.

Ramazzotti, bella la vita

Continua il viaggio di Amaro Ramazzotti alla scoperta dei luoghi e degli itinerari del gusto in Italia.

Questo weekend il place to be è Usseglio, in provincia di Torino, per una gita fuori porta in occasione della Mostra regionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’Alpeggio.

Usseglio è ricco di percorsi naturalistici, culturali e chicche gastronomiche, essendo uno dei luoghi delle Valli di Lanzo più antichi e ricchi di testimonianze storiche e artistiche.

Durante la mostra è possibile degustare la Toma in varie ricette, come “lu bigiun” , la tipica polenta di patate e farina bianca. Da non perdere il risotto alla toma cucinato, come da tradizione, in una padella di 2 metri di diametro.

Bombette vs Arrosticini

Puglia contro Abruzzo. Bombette contro arrosticini. È la sfida a colpi di gusto che andrà in scena dal 19 al 21 luglio all'Ippodromo Snai di San Siro, teatro della super grigliata che mette a confronto i piatti tipici delle due regioni.

Per l'occasione saranno allestiti oltre 40 metri di piastre roventi, pronte ad accogliere gli involtini pugliesi e gli spiedini abruzzesi.

In più, promettono gli organizzatori, specialità di cucina tradizionale - anche vegetariana e vegana -, birre selezionate, aree relax, intrattenimento e molto altro.

Il festival, a ingresso gratuito, sarà aperto al pubblico dalle 18 alle 00.30.

La Casa di Carta in menu

La terza stagione de La Casa di Carta è finalmente arrivata e ha già fatto impazzire i fan milanesi con il grande evento organizzato da Netflix giovedì sera in piazza Affari.

Se volete immergervi in toto nelle atmosfere dei nuovi episodi, basta un click.

Quello che serve per aprire l’app di Deliveroo e ordinare uno dei piatti in limited edition ideati insieme ad alcuni ristoranti partner apposta per l’occasione.

Fino a domenica 21 luglio potrete scegliere se siete più da Tokyo, Denver o Palermo, nomi di alcuni dei personaggi e anche delle specialità disponibili sul servizio di food delivery.

In particolare: Palermo, realizzato da Visca Panini dal mare gourmet, è un panino che prende ispirazione dai sapori della cucina siciliana e di mare; Tokyo, ideato da This is not a sushi bar, è un uramaki di ispirazione giapponese realizzato con riso, prosciutto crudo, melone, philadelphia, sesamo e salsa di pomodoro; Denver, disponibile da BBQ Ribs & Wings, è un piatto a base di carne ispirato alla tradizione della cucina americana.