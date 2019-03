Mostre, eventi, degustazioni e feste: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano nel primo fine settimana di Marzo

Il primo weekend di marzo a Milano sa già di primavera.

Le temperature più che miti invitano a stare all'aria aperta e cogliere tutte le occasioni che la città può offrire.

Questo fine settimana poi sono tante le iniziative da non perdere, da quelle nei musei alle mostre-mercato di fiori e piante, fino all'esposizione di design e ai vini artigianali.

E poi feste, cene, incontri e molto altro.

Ecco tutto quello che dovreste segnare in agenda.

Soffio di primavera

A Villa Necchi Campiglio torna la mostra-mercato pensata dal Fai per tutti gli amanti del verde e del giardinaggio.

Protagonista dell'edizione 2019 l'elleboro, che sarà l'argomento intorno al quale si terranno gli incontri.

Nei due giorni di manifestazione, il 2 e 3 marzo, saranno presentati fiori e piante da giardino insoliti, con vivaisti selezionati in base alla specializzazione e alla qualità della loro produzione.

Non mancheranno poi dibattiti e presentazioni di libri sul tema dei giardini, della coltivazione e della cura del verde, con un'attenzione particolare al tema dell'utilizzo dei prodotti biocompatibili.

XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano

Inaugura venerdì 1 marzo Broken Nature: Design Takes on Human Survival, mostra tematica che approfondisce i legami che uniscono gli uomini all'ambiente naturale e che nel corso degli anni sono stati profondamente compromessi.

L'esposizione, a cura di Paola Antonelli, Senior Curator del Dipartimento di Architettura e Design e direttrice del reparto Ricerca e Sviluppo al MoMA, vede 22 partecipazioni internazionali esplorando il concetto di design ricostituente e mettendo in luce oggetti e strategie, su diverse scale, che reinterpretano il rapporto tra gli esseri umani e il contesto in cui vivono, includendo sia gli ecosistemi sociali che quelli naturali.

Live Wine

Domenica 3 e lunedì 4 marzo arriva a Milano il Salone Internazionale del vino artigianale.

Centocinquanta viticoltori italiani e stranieri si ritroveranno al Palazzo del Ghiaccio per proporre i loro vini di punta, realizzati con metodi biologici o biodinamici.

Protagonisti di questa edizione due terrirori d'eccezione: l'Alsazia e il Roero. A loro saranno dedicate le degustazioni guidate di domenica.

Museocity

Torna anche quest'anno la manifestazione promossa dal Comune di Milano e dall'Associazione MuseoCity, giunta alla sua seconda edizione.

Un evento diffuso che coinvolge diversi luoghi d'arte per valorizzarne la funzione culturale.

Dal 2 al 4 marzo gli oltre 70 musei coinvolti (qui trovate la lista completa) saranno aperti al pubblico con visite guidate, iniziative speciali, laboratori per bambini e aperture straordinarie.

Cantata per Lucio Dalla

Dopo il successo dell'iniziativa dedicata a Fabrizio De André, Milano continua a rendere omaggio ai grandi cantautori scomparsi.

Venerdì 1 marzo chiunque vorrà potrà accorrere in Piazza Duomo per ricordare Lucio Dalla nel settimo anniversario della sua morte.

A partire dalle 20 prenderanno vita i concerti spontanei, con l'invito degli organizzatori a portare strumenti musicali, vino e la voglia di stare insieme e condividere.

Spaghetti Unplugged

Torna a Milano, all'Apollo Club, il format che da anni è un punto di riferimento della musica indipendente a Roma.

Uno spazio aperto, dove cantare e ascoltare canzoni, dove gli artisti emergenti incontrano colleghi affermati e addetti ai lavori.

È qui che Tommaso Paradiso e i Thegiornalisti hanno mosso i primi passi.

Ed è qui che chiunque potrà esibirsi, prenotandosi per uno dei quattro slot disponibili. Per una serata che più che un concerto rappresenta un momento di festa.



A seguire, dalle 23.00, i live di alcune delle realtà più promettenti del panorama musicale italiano indipendente: Eugenio Sournia (Siberia) e altri ospiti speciali.

Cucina a 5 stelle

Fino al 2 marzo il ristorante Identità Golose Milano ospita un itinerario gastronomico organizzato in tandem con alcuni hotel Belmond.

Un'occasione unica per provare un menu a otto mani che vede insieme in cucina Mimmo Di Raffaele, del ristorante Belvedere a Ravello, Luis Pestana, 1 stella Michelin con il ristorante William a Madeira, Roberto Toro, del ristorante Otto Geleng di Taormina.

Il menu sarà conforme alla formula signature del ristorante, che prevede 4 portate con abbinamento vini e un cocktail al costo di 75 euro a persona.

Parsons Dance

Arriva al Teatro Nazionale Cha Banca! la compagnia americana celebre per la sua danza atletica.

Dall'1 al 3 marzo i ballerini, tra cui l'italiana Elena D'Amario, saranno in tour nel nostro Paese con alcuni grandi classici del loro repertorio e con coreografie del tutto nuove, come Eight Women, su musica di Aretha Franklin.