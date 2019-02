Concerti, mostre, mercatini e degustazioni: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano nel primo weekend di Febbraio

Il primo weekend di febbraio è caratterizzato dalla neve che imbianca Milano. Ma questo non significa che la città si fermi o che non ci sia un programma fitto di appuntamenti.

Tra concerti di ogni tipo, incontri, manifestazioni alla scoperta di nuovi mondi e mercatini, potrete sbizzarrirvi rimanendo comunque al caldo.

Basta stabilire una tabella di marcia.

Ecco i nostri consigli.

I concerti a Milano nel weekend

Sarà un weekend ricco di musica anche per i tanti live che animeranno palazzetti e locali milanesi.

Si comincia sabato 2 febbraio con Cosmo, che si esibirà al Mediolanum Forum di Assago per festeggiare il gran finale del Cosmotronic Tour, che ha fatto segnare sold out in tutta Italia.

Domenica 3 sarà la volta dei Good Charlotte, di scena all’Alcatraz per promuovere il nuovo album Generation RX.

Sempre domenica i Tiromancino avranno la missione di emozionare il pubblico insieme all’Ensamble Symphony Orchestra al Teatro degli Arcimboldi.

Cinema Bianchini Segreto

Dall’1 febbraio al 14 maggio presso l’Università Statale, Cinema Bianchini inaugura la quarta sala cinematografica, in un luogo tanto spettacolare quanto segreto.

Tra i titoli in programma alcuni cult come Le Iene di Tarantino, Notorious e Io ti salverò di Hitchcock e pellicole dedicate alla musica e all’arte, come quelle su Klimt, Caravaggio, Frida e Bob Dylan.

Ma non mancheranno anche novità targate Medusa Film e serate riservate all’Opera lirica.

Olio Officina Festival



Fino al 2 febbraio il Palazzo delle Stelline ospita il progetto culturale dedicato all’utilizzo e alla cultura dell’olio in cucina.

La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione e dal sottotitolo evocativo Condimenti per il palato & per la mente, ha come obiettivo quello di porre l’accento su uno stile di vita sano e un’alimentazione più consapevole.

Per questo motivo il tema di quest’anno è dedicato al mondo della pubblicità: tante case history di successo, un excursus tra luci e ombre del sistema della comunicazione.

Wunder Mrkt

Per la prima edizione del 2019 il mercatino delle meraviglie torna nel cuore di via Tortona, al BASE, per dare vita a un appuntamento che si prefigge di coinvolgere la collettività cittadina, solleticandone il gusto, stimolandone la fantasia, divertendosi a raccogliere "sotto lo stesso tetto" le incarnazioni più diverse del concetto stesso di creatività, dalle lampade ai giornali d'epoca, dal vintage alla grafica, dall'arte al design.

Due giorni, il 2 e 3 febbraio, dedicati allo shopping, al divertimento e alla musica, con i dj set curati ancora una volta da Le Cannibale.

Festival dell'Oriente

Torna anche quest’anno la manifestazione volta a promuovere la cultura e le arti orientali.

Da venerdì 1 a domenica 3 febbraio presso Fiera Milano City si terranno mostre fotografiche, cerimonie tradizionali, prodotti tipici.

Nelle diverse aree tematiche sarà anche possibile assistere a concerti, danze e spettacoli, per immergersi a 360° nell’atmosfera asiatica.

E poi: workshop, incontri, corsi e dimostrazioni.

Stramilano Training

Domenica 3 febbraio appuntamento con gli allenamenti in preparazione alla Stramilano 2019, la gara podistica meneghina che si terrà domenica 24 marzo.

Il ritrovo è ogni domenica mattina alle ore 09.15, con inizio alle 09.45, presso il Gazebo Stramilano di via Cancano al Parco delle Cave per un’ora e mezza di allenamento.

Guidati dallo staff tecnico, gli aspiranti runners potranno prepararsi alle gare in programma: la Stramilano 10 km e la mezza maratona della Stramilano Half Marathon.

Per poter partecipare alla è necessaria l'iscrizione, la presentazione del certificato medico per i non tesserati FIDAL e il pagamento di una piccola quota di 25 euro che comprende il tesseramento EPS (Ente di Promozione Sportiva), l'assicurazione e l’accesso a tutte le sessioni di allenamento.

Spaghetti Unplugged

Sbarca a Milano, all'Apollo Club, il format che da anni è un punto di riferimento della musica indipendente a Roma.

Uno spazio aperto, dove cantare e ascoltare canzoni, dove gli artisti emergenti incontrano colleghi affermati e addetti ai lavori.

È qui che Tommaso Paradiso e i Thegiornalisti hanno mosso i primi passi.

Ed è qui che chiunque potrà esibirsi, prenotandosi per uno dei quattro slot disponibili. Per una serata che più che un concerto rappresenta un momento di festa.



A seguire, dalle 23.00, i live di Tricarico, Scarda, Stag, Birø, KuTso e altri ospiti speciali.

Another Earth

Fino al 27 febbraio la Red Lab Gallery/Miele ospita gli scatti di Bruna Rotunno e dei suoi numerosi viaggi in giro per il mondo.



Ma non pensate che l’esposizione sia una mera documentazione geografica o paesaggistica.

Quelle in mostra sono immagini di dettagli, catturati nella loro essenzialità e in grado di far emergere la forza degli ambienti naturali.

La sala della Red Lab Gallery / Miele (che presenta il sistema photoShoWall, composto da moduli-cornice che possono ospitare immagini intere o scomposizioni inedite) ha offerto inoltre all’autrice l’opportunità di progettare uno spazio immersivo, dove i visitatori possano entrare nella sua opera e “sentire” l’energia della natura.

Writers Festival

Dall’1 al 3 febbraio gli scrittori si raccontano nella location dei Frigoriferi Milanesi.

L’evento, giunto quest’anno alla sua settima edizione, ha scelto come filo conduttore la luna, nel cinquantesimo anniversario dello storico sbarco di Neil Armstrong.

Così dal Canto del pastore errante di Leopardi al Moonwalk di Michael Jackson si susseguiranno incontri, letture, mostre, spettacoli e concerti che esploreranno la luna come fonte di ispirazione.

Al Wow Spazio Fumetto, parallelamente, prende il via la mostra Sogni di luna a cura di Luigi e Giulia Bona, dedicata alla potenza evocativa del nostro satellite.

Un’esposizione di manifesti cinematografici originali, ingrandimenti di immagini cinematografiche, fumetti, illustrazioni, giornali, riviste, figurine, testi di canzoni, poesie.