Mostre, sagre, mercatini e concerti: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Altro giro, altro weekend, altri appuntamenti da non perdere a Milano.

Mentre la città si ferma e in parte si svuota di tutti gli appassionati della neve, non si fermano gli eventi che continuano ad animare la città e a soddisfare ogni tipo di interesse.

Si va dalla cultura allo shopping, dalla musica classica a quella pop, dalle sagre alle feste.

Prendete carta e penna e segnate tutto quello che c'è da fare.

Calcutta in concerto

Il cantante di Frosinone sbarca al Mediolanum Forum per un doppio appuntamento domenica 20 e lunedì 21 gennaio.

Autore di alcuni dei più grandi successi degli ultimi anni, anche per cantanti come Elisa e J-Ax e Fedez, sul palco proporrà i brani che lo hanno reso celebre, da Cosa mi manchi a fare a Gaetano, da Frosinone a Paracetamolo.

Salone della cultura

Sabato 19 e domenica 20 gennaio torna la manifestazione dedicata alla cultura, giunta alla sua terza edizione.

L’evento è ospitato negli spazi del SuperStudio Più di via Tortona.

Tra le sezioni principali La nuova Editoria, L’ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB (International League of Antiquarian Booksellers) un vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di edizioni rare e preziose; infine Il Libro Usato, dove scovare chicche davvero imperdibili.

Sagra del risotto

Il piatto tipico della tradizione milanese torna a risvegliare i palati dal 18 al 20 gennaio a Legnano in via Bixio.

Tre giorni alla riscoperta dei sapori di una volta, da abbinare alle eccellenze vinicole lombarde.

La formula è quella dell’All you can eat: a fronte di una quota di 15 euro, gli avventori potranno assaggiare e riassaggiare il risotto in tutte le varianti proposte, da quello con zucca e formaggio di Bra a quello con i funghi porcini.

E per i più golosi non mancheranno anche i dolci.

East Market

Domenica 20 gennaio torna il mercatino vintage ispirato ai celebri mercatini dell’East London, nella nuova location di via Mecenate.

Tra gli espositori di questa edizione ci saranno Francesca Capri di Frida's View con una personale raccolta di vintage a 360 gradi. Alessandro Fiore, specializzato in vecchie locandine di film Anni ‘50 e ‘60 legati al mondo delle moto, affiancate ai poster dei concerti storici dell’epoca.

Alessandro Trucci, invece, raccoglie oggettistica vintage, il suo fiore all'occhiello sono le vecchie macchine per scrivere e da EastMarket ne porterà una decina tra gli Anni '20 e gli Anni '60. Andrea Biagi da Forlì raccoglie e restaura vecchi oggetti in disuso, conferendogli nuova vita come fanali delle auto che diventano lampade, pezzi di motori che diventano orologi e molto altro.

Non mancherà il consueto East Market Diner, dove si troverà la caffetteria, la bakery, due bar e sei punti birra.

Musica per la diversità

Inaugura questo weekend a mare culturale urbano Europa senza muri, la rassegna curata da Lucia Martinelli dedicata a giovani pianisti provenienti da tutto il mondo che fanno della loro musica uno strumento per combattere la diversità.

Appuntamento sabato 19 gennaio alle 17 con Federico Medaglia Schonfeld, talento milanese vincitore di alcuni concorsi nazionali e internazionali.

I prossimi concerti si terranno poi il 2 febbraio e i 2 marzo.

Falò di Sant’Antonio

Torna anche quest’anno la tradizionale festa dedicata a Sant’Antonio Abate, protettore dei contadini e degli animali domestici, che si celebra il 17 gennaio.

La ricorrenza trae origine dagli antichi culti celtici e illuminava le campagne con i fuochi appiccati per celebrare la vittoria della luce sul buio ed era di buon auspicio per raccolti abbondanti.

Per l’occasione si terranno celebrazioni in varie parti della Lombardia.

A Milano domenica 20 gennaio, dalle 15 gli arcieri medievali della Compagnia Bianca animeranno la Cascina Nosedo in attesa di accendere il falò al tramonto, tra balli popolari, vin brulè e panettone.

Sabato 19 gennaio invece l’Abbazia di Chiaravalle omaggerà il santo dall’alba fin dopo il tramonto con spettacoli, esibizioni e l’accensione del falò.

Titanic VR Experience

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia organizza dal 19 gennaio al 24 febbraio un vero e proprio viaggio negli abissi, tra i resti della nave più famosa del mondo.

Grazie alla simulazione con con i visori e i controller PlayStation®VR il pubblico potrà infatti ammirare il fondo dell’Oceano Atlantico a bordo di un sottomarino a comando remoto, alla scoperta del relitto del celebre transatlantico britannico naufragato il 15 aprile 1912.

Per partecipare è necessaria la prenotazione.



Sister Act

Il musical che ha conquistato intere generazioni torna a Milano il 19 e 20 gennaio al Teatro Nuovo.

Basato sul film cult del 1992 che vedeva protagonista Whoopi Goldberg, lo spettacolo promette di far cantare e ballare il pubblico grazie alla band dal vivo e ai testi in italiano.

Ora di inizio: 20,45

Scienziate in mostra

Fino al 30 giugno il Centro Diagnostico Italiano di via Saint Bon ospita la mostra fotografica dedicata alle scienziate del progetto #100esperte.

Nato per valorizzare le competenze femminili in settori percepiti ancora come prettamente maschili, l’evento, organizzato da Fondazione Bracco raccoglie gli scatti del fotografo Gerald Bruneau negli ambiti Science, Technology, Engineering e Mathematics.

Un punto di vista diverso, che accende i riflettori su professionalità magari poco note al grande pubblico, ma di importanza fondamentale per lo sviluppo scientifico.