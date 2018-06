Dai concerti agli spettacoli al gusto: ecco gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo weekend

L'ultimo weekend di primavera a Milano è di quelli memorabili per varietà e qualità delle iniziative proposte.

Si parte dal Radio Italia Live, uno dei concerti più attesi e amati in Piazza Duomo, per continuare con la rassegna di ballo ideata da Roberto Bolle che porterà ogni tipo di danza per tutta la città.

E questo non è altro che l'inizio.

Ci saranno appuntamenti gastronomici e persino giochi e attività per gli amici a quattro zampe.

Prendete carta e penna e segnatevi tutto.

(Continua sotto la foto)



Radio italia Live

Torna sabato 16 giugno in piazza Duomo il grande concerto dedicato alla musica italiana.

A partire dalle 19,10 saliranno sul palco i più grandi artisti della scena contemporanea insieme ad alcuni giovani freschi di talent.

Solo per fare alcuni nomi: Annalisa, Biagio Antonacci, Caparezza, Elisa, Fabri Fibra, J-Ax & Fedez, Gianni Morandi, TheGiornalisti, Ghali, Maneskin.

Mattatori della serata Luca e Paolo, affiancati da Marco Maccarini nel backstage e da Manola Moslehi tra il pubblico.

OnDance

Un inno alla danza in tutte le sue forme, in quanto unica espressione artistica.

Roberto Bolle colonizza Milano con una grande festa e un programma fitto di appuntamenti.

Fino a domenica 17 per tutta la città si terranno spettacoli, incontri, lezioni, workshop e laboratori.

Il centro nevralgico sarà il Teatro degli Arcimboldi, dove si terrà il gala Roberto Bolle and Friends, ma anche il Castello Sforzesco e altri luoghi diventeranno palcoscenici a cielo aperto.

La grande festa della danza si concluderà domenica serà con il party all'Arco della pace, con musica a cura di Radio Deejay.

White Street Market

In occasione di White Man & Woman, il 16, 17 e 18 giugno, debutta da Base il primo Festival di Fashion e Street Culture.

Si tratta di un evento dedicato alle aziende del mondo sportswear e streetwear, che potranno incontrare buyer e consumer e vendere direttamente le loro creazioni.



Per questa prima edizione di White Street Market sono due le tematiche guida che ricorrono tra le diverse abilità e iniziative strategiche create in collaborazione con i migliori brand e i partner che hanno aderito al progetto: subculture e sostenibilità.

Intorno a questi si terranno workshop, mostre, showcase ed eventi musicali che animeranno per tutto il weekend l'Ex Ansaldo in zona Tortona.



Solstizio d'estate



Torna la XVII edizione della manifestazione organizzata dalla Rete degli Orti botanici della Lombardia, che dal 16 al 24 giugno propone incontri, mostre, attività didattiche e laboratori per scoprire le bellezze dei giardini delle città lombarde.

Le iniziative organizzate in ciascun Orto, infatti, consentiranno ai visitatori di dialogare con i ricercatori e con gli esperti del mondo vegetale e, soprattutto, mostreranno tutta l’energia con cui piante e fiori contribuiscono alla sopravvivenza del pianeta.



Il programma completo è disponibile sul sito della Rete degli Orti botanici della Lombardia.



Let's Fusho

A sei mesi dall'inaugurazione, Fusho celebra l'arrivo dell'estate e questo primo periodo di attività animando via Paolo Sarpi con una grande festa.

Venerdì 15 giugno, dalle 18 alle 22, di fronte al locale si mangerà il sushi burrito a base di carne o pesce e a ritmo di musica.

Per l'occasione si potrà assaggiare anche la nuova birra Hoppy pensata per accompagnare il sushi da passeggio.

Durante la festa verrà offerta una bottiglia per ogni sushi burrito consumato, inoltre sarà svelata una golosa novità.

Settimana del cane

Torna fino al 17 giugno alla fiera di Rho l'evento dedicato agli amici a quattro zampe, giunto alla sua seconda edizione.

Per tutto il weekend padroni e quadrupedi potranno divertirsi tra giochi, incontri e attività pensate ad hoc.

Organizzato da ENCI e Royal Canin, la manifestazione si ripropone di promuovere un migliore rapporto tra uomo e cane e di sottolineare l’importanza di educare correttamente gli animali.

In fiera sarà poi possibile ammirare l’incredibile varietà di razze canine (oltre 400) e ogni visitatore, previa registrazione, potrà fare una caricatura con il proprio amico a quattro zampe e ottenere buoni sconto e gadget.

Per i cani più coraggiosi si terrà il battesimo dell'acqua, oltre a gare di tuffi e agility water.



Alla dieta ci pensiamo domani



Se non siete ancora entrate nel tunnel della prova costume, o se volete prendervi almeno un giorno di tregua dalla dieta, ma anche solo per concedervi un pranzo con amici, Sicilia Bedda è il posto che fa per voi.



Nato dall'idea di due messinesi, questo locale nasce a ridosso di Porta Venezia, e offre specialità siciliane a tutto tondo, dai piatti, preparati con materie prime di massima qualità, al pane alle bibite.



In un'atmosfera rilassata potrete assaggiare piatti come la brioche salata con gamberi, arancia, rucola e mozzarella di bufala (in foto) o la pasta con pesto di pistacchio e guanciale di maialino nero dei Nebrodi o ancora le costine alla messinese.



Per non parlare della cassata di ricotta, un must quando si parla di cucina siciliana.



Per un pranzo della domenica che farebbe felice ogni nonna meridionale.



Cupido in bicicletta

Un giro in bici per trovare l’amore? L'idea è di Meetic che per domenica 17 giugno ha organizzato una pedalata per single alla scoperta di NoLo, guidati dai ciclisti di Wonder Ride.



Si parte alle 10,30 da Hug Milano per arriva dopo un paio d'ore alla Martesana.

Qui ci si potrà rilassare sul prato e pranzare tutti insieme con un grande pic nic, prima di rientrare, sempre in sella, sicuramente con qualche amico in più e chissà, forse anche con l'anima gemella.

Per iscriversi basta andare sul sito di Meetic.

Deloveroo

Non abbiamo sbagliato a scrivere: Deliveroo si trasforma e per tutto il mese di giugno sarà Deloveroo, tingendo il proprio logo e i suoi device con i colori della bandiera arcobaleno, per sostenere i diritti e l'amore senza discriminazioni di genere.

Per celebrare l'orgoglio LGBTQIA anche a tavola, la piattaforma di delivery ha pensato di lanciare insieme ai ragazzi di Gnabox una pizza Rainbow (ordinabile solo a Milano).

La Rainbow Pizza è una pizza al taglio a base pomodoro e mozzarella e farcita con pomodorini pachino, cipolla, basilico, pomodorini datterini gialli e zucchine in onore ai colori dell'arcobaleno.



Sarà disponibile fino al 2 luglio in esclusiva online su Deliveroo dai 4 ristoranti Little Italy di Milano di via Pier Della Francesca 16, Via Borsieri 5, Piazza De Angeli 1 e via Tadino 41.



Deliveroo sarà inoltre sponsor ufficiale del Milano Pride che animerà il capoluogo lombardo nel weekend del 30 giugno.