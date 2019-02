Feste, spettacoli, concerti e incontri: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

Un weekend di metà febbraio che sa già di primavera quello in arrivo a Milano.

Le temperature più miti spingono ad abbandonare coperta e divano per farsi trascinare da tutti gli eventi in programma in città.

Dai mercatini alle feste, dallo street food ai fumetti, dalla musica al cinema: sono tanti gli appuntamenti che promettono di tenerci impegnati per tutto il fine settimana.

Ecco quali segnare in agenda.

(Continua sotto la foto)

Ravioli dal Mondo

Dal 15 al 17 febbraio torna da Eataly Smeraldo l’iniziativa dedicata a uno dei cibi più rielaborati del mondo, i ravioli. Rotondi, quadrati, annodati, fritti, al vapore, grigliati. Le varianti sono infinite. Anche per quanto riguarda impasto e farcitura.

Per tre giorni cuochi di diversi Paesi proporranno la loro versione per chiunque voglia fare un giro del mondo gastronomico.

Ma non solo, perché sabato 16, dalle 16 alle 18 si terrà anche un corso per imparare a farli, con l'ausilio della Ravioleria di Paolo Sarpi.

Ex-Otago in anteprima

Dal palco dell’Ariston al cinema. È quello che succede alla band ligure, che arriva in sala con Ex-Otago, siamo come Genova, documentario sul loro percorso artistico in anteprima domenica 17 al cinema Centrale (in via Torino).

Per l’occasione il gruppo si esibirà in un mini live acustico prima della proiezione del film e, dalle 18, sarà disponibile alla Mondadori Duomo per il firma copie dell’album Corochinato.

Naviglio Comics

Sabato 16 e domenica 17 appassionati di fumetti e non solo potranno darsi appuntamento al negozio Tenoha per Naviglio Comics, la due giorni dedicata al mondo degli anime e dei manga.

Alla manifestazione parteciperanno numerose fumetterie milanesi che proporranno oggetti, gadget e numeri da collezione. Sarà poi presente un angolo food interamente dedicato al Sol Levante e un contest di karaoke, oltre a conferenze, ospiti e cos play.

Il programma è in continuo aggiornamento sul sito dedicato.

AgruMI

Sabato 16 e domenica 17 febbraio Villa Necchi Campiglio apre le sue porte per la fiera dedicata agli agrumi.

Dai limoni di Amalfi al finger lime, fino alle antiche varietà di agrumi del Giardino della Kolymbethra, Bene del FAI nella Valle dei Templi di Agrigento, gli ospiti potranno viaggiare con l’immaginazione dalla Sicilia alla Liguria, dalla Sardegna al Lago di Garda, accompagnati dai tesori della tradizione agricola italiana e dai loro profumi.



Per due giorni si raduneranno trenta espositori che presenteranno non solo numerose varietà di piante, ma anche marmellate, miele, fragranze, cosmetici e mostarde.

Appuntamento sabato dalle 12 alle 19; domenica dalle 10 alle 18.

Giornata del gatto

Domenica 17 febbraio si celebra la Giornata nazionale del gatto e a Milano non mancano le iniziative per gli amanti dei felini.

Durante la giornata saranno previsti numerosi eventi dedicati, tra cui l'inaugurazione della mostra 100 di questi Felix, dedicata ai 100 anni di Felix The Cat, presso WOW Spazio Fumetto.

Non solo: per l’occasione, Urban Pet ha organizzato La Città dei Gatti, rassegne e incontri a tema felino, fino al 17 marzo; proiezioni si terranno al Crazy Cat Cafè, mentre al Libraccio avranno luogo incontri di letteratura felina.

East Market

Domenica 17 torna il mercatino vintage ispirato ai celebri mercatini dell’East London, nella nuova location di via Mecenate.

Tra gli espositori ci saranno Matrioska Design di Chiara Ripoli, che produce piccoli lavori artigianali da appendere alle pareti. Tanti volti fatti a mano che ritraggono personaggi famosi, supereroi e icone finemente decorati.

Inima pop art di Alessia Veraldi customizza “Madonnine” e oggetti messicani con i colori della pop-art in uno stile vintage.

Raffaele Iorio, invece, è un collezionista di occhiali vintage dagli Anni '50 in poi. Nella sua imponente collezione si trovano anche molti rari modelli griffati tra cui Versace, Dior, Fendi ma anche Rayban e Persol.



Non mancherà il consueto East Market Diner, dove si troverà la caffetteria, la bakery, due bar e sei punti birra.

Nightlife

Sarà un weekend dal gusto rap quello che vedrà sfidarsi sullo stesso piano Magazzini Generali e Fabrique.

Si comincia venerdì 15 nel locale di via Pietrasanta con Next Generation Next Level, contest che vedrà alternarsi sul palco 24 artisti emergenti, giudicati da pubblico e giuria di esperti.

Domenica 17 arriverà la risposta del Fabrique con Vegas Jones, rapper rivelazione dello scorso anno, doppio disco di platino con Malibu, e che ha collaborato con artisti come Maneskin, Emis Killa e One Repubblic.

Chi invece preferisce crogiolarsi nella nostalgia dei mitici anni Sessanta e Settanta potrà riversarsi all’Alcatraz.

Sabato 16 febbraio, infatti, si terrà Viva Woodstock, festa che celebra il cinquantesimo anniversario dell’evento musicale più famoso di sempre.

Ciclomeccanica in cascina

Per prepararsi all’arrivo della primavera, sabato 16 e 23 febbraio, dalle 15 alle 18, in Cascina Merlata avrà luogo il corso di Ciclomeccanica organizzato da Cascina Merlata Partnership in collaborazione con la Federazione Italiana Amici della Bicicletta (Fiab Milano Ciclobby Onlus).

I partecipanti potranno imparare a prendersi cura della propria compagna a due ruote e metterla in sicurezza in vista della bella stagione, con attenzione alla manutenzione di ruote e freni, oltre a ricevere consigli su cosa avere sempre con sé per ogni evenienza.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di Cascina Merlata Smart District, il nuovo quartiere innovativo e sostenibile, che ha una sensibilità Bike Friendly e sviluppa già al suo interno una rete di 10 km di piste pedonali e ciclabili, consentendo l’accesso anche all’annesso parco urbano, uno dei più grandi polmoni verdi di Milano che si estende per 300 mila mq.