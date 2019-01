Feste, mostre e spettacoli: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano in questo primo weekend dopo le feste

Questo weekend a Milano è protagonista la moda. Mentre in passerella sfilano le collezioni maschili, le strade si riempiono di modelli, influencer e addetti ai lavori.

Ma se gli show restano appannaggio di pochi, i party in giro per la città consentono ai più divertirsi e respirare il mood della fashion week.

Non mancano anche altri spettacoli, le mostre e la possibilità di volteggiare sul ghiaccio in una delle tante piste sparse per la città.

Ecco tutto quello che dovreste segnare in agenda.

(Continua sotto la foto)

Milano Moda Uomo

Dall'11 al 14 gennaio torna la settimana della moda dedicata alle collezioni maschili.

Tanti i ritorni, come quello di John Richmond, e i debutti (United Standard, Magliano, Bed J.W. Ford).

L'inaugurazione spetta a Ermenegildo Zegna che sfilerà in Stazione Centrale, mentre la chiusura di lunedì è affidata a Gucci con un evento speciale al Gucci hub.

Omaggio a Faber

L'11 gennaio 1999 moriva a Milano Fabrizio De André.

Nel ventennale della scomparsa in tutta Italia si terranno cerimonie di commemorazione spontanee, come la Cantata anarchica, che prenderà vita in Piazza Duomo proprio venerdì 11 gennaio a partire dalle 20 e dalle 22,30 in Piazza San Fedele..

Musicisti, cantanti, artisti si alterneranno per rendere omaggio al cantautore genovese.

La partecipazione è aperta a tutti.

Fabula al Silos

Inaugura al pubblico il 12 gennaio, durante la settimana della moda, la mostra dedicata al lavoro del fotografo francese Charles Fréger.

Oltre duecentocinquanta immagini che raccontano la ricerca antropologica focalizzata su diverse comunità, gli individui che la compongono e i codici di abbigliamento che adottano per far parte del gruppo.

L'esposizione, ospitata negli spazi dell'Armani Silos, rimarrà aperta fino al 24 marzo.

Fiera del disco

Domenica 13 gennaio a Legnano arriva la quinta Fiera del Disco.

Il locale Land ospiterà circa trenta espositori di vinile, cd, dvd e gadget musicali. I visitatori potranno acquistare e scambiare il materiale esposto e rifocillare lo stomaco tra una canzone e l'altra.

L'ingresso è gratuito.

Milano e il cinema

Fino al 10 febbraio Palazzo Morando ospita l'esposizione dedicata al rapporto tra la città della Madonnina e la settima arte, indagandone i molteplici aspetti, dalla produzione alla distribuzione, dall'elezione a set cinematografico per eccellenza alla creazione di un vero e proprio genere locale come quello poliziesco, fino alla nascita del cosiddetto cinema industriale.

Sabato 12 gennaio, inoltre, sarà presente Diego Abatantuono che incontrerà il pubblico per raccontare la commedia milanese in un dialogo con il giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Lo Schiaccianoci alla Scala

Fino al 15 gennaio al Teatro alla Scala andrà in scena lo spettacolo sulle celebri musiche di Čajkovskji che inaugurerà la nuova Stagione del Balletto.

In scena il Corpo di Ballo affiancato dai piccoli allievi della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala, oltre all'Orchestra del Teatro alla Scala e al Coro di Voci Bianche dell'Accademia Teatro alla Scala.

Il balletto porta la firma di George Balanchine.

Serate e feste

Tra le serate e i concerti da segnalare: Venerdì 11 concerto dei Lambrate Swing Quartet al GhePensi M.I.; Club House 80’s per ballare a ritmo del sound degli anni ’80 e ’90; Cassius dj set a Rollover, presso l’Apollo Club, per una serata dedicata alla house dalle tonalità francesi.

Sabato 12 Pezzi da ’90 – gli Anni d’Oro al Circolo Magnolia che porta in pista il meglio degli Anni Novanta, Take it Easy al Tunnel Club per ballare al ritmo di elettronica;

Domenica 13: Capodanno Russo al Just Cavalli con dinner party a tema ortodosso e caviale.

Piste di pattinaggio aperte

I volteggi sul ghiaccio non sono solo per dilettarsi durante le feste. Ci si può divertire anche durante il weekend con una delle tante piste ancora aperte in giro per la città.

I Bagni Misteriosi manterranno la loro pista sull'acqua aperta fino al 27 gennaio; Gae Aulenti On Ice rimarrà a disposizione dei pattinatori fino al 25 gennaio, mentre quella in Piazza Città di Lombardia fino al 20.

Al Centro Commerciale Milanofiori prosegue Milanofiori On Ice, fino al 3 febbraio.