Concerti, spettacoli e feste: ecco tante idee originali e alternative per decidere cosa fare a Milano a Capodanno per iniziare al meglio il 2019

Per quanto Milano possa sembrarvi vuota, c'è un gran numero di persone che ha deciso di trascorrere il Capodanno in città.

Perché in fondo le cose da fare non mancano mai e, anzi, di anno in anno aumentano le occasioni per celebrare l'arrivo del nuovo anno in compagnia, tra musica e risate.

I concerti vanno per la maggiore, ma anche spettacoli e party in ogni locale della città.

Ecco tutti gli appuntamenti tra cui scegliere.

(Continua sotto la foto)

Capodanno in piazza

Come di consueto piazza Duomo si trasforma in una grande arena, pronta ad accogliere il 2019 in musica.

Mattatore dello show di quest'anno sarà Francesco Gabbani che animerà la serata con i brani che lo hanno reso celebre, primo fra tutti Occidentali's Karma, con cui ha vinto nel 2017 il Festival di Sanremo.

L'accesso alla piazza sarà a numero chiuso, con un limite di 20mila persone che potranno entrare attraverso i nove varchi posti alle varie estremità per consentire i controlli di sicurezza.

Capodanno a teatro



Anche quest'anno si potrà celebrare l'ultimo dell'anno all'insegna della musica classica.

Il 31 dicembre, infatti, al Teatro alla Scala andrà in scena il gala dedicato alle arie d'opera di Giuseppe Verdi, con l'orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala diretta dal Maestro Paolo Carignani.

Si comincia alle 18. Al termine brindisi per tutti.

Altra tradizione che si ripete quella della notte di San Silvestro con la Nona Sinfonia di Beethoven eseguita dall’Orchestra e il Coro Sinfonico de laVerdi diretti dal maestro Elio Boncompagni all’Auditorium di Milano.

Appuntamento per le 20.

A seguire panettone e brindisi di mezzanotte.

Capodanno al museo

Se volete che sia un 2019 all'insegna dell'arte, potete cominciare proprio dall'1 gennaio perché saranno tanti i musei aperti al pubblico per consentire di visitare alcune delle mostre più belle del momento.

In particolare, martedì primo gennaio saranno aperti Palazzo Reale, il Pac, il Mudec, le Gallerie d'Italia e la Triennale.

Questi gli orari: Mudec, Palazzo Reale, Pac e Gallerie d'Italia dalle 14,30 alle 19,30; Triennale dalle 14 alle 20,30.

Capodanno in hotel



Un'occasione per festeggiare e divertirsi senza l'obbligo di dover tornare a casa dopo la notte di baldoria.



È l'ultima tendenza degli ultimi anni per la notte di Capodanno.



Sono tanti infatti gli alberghi che organizzano party ad hoc, con tanto di pacchetto compreso di open bar, cenone e camera.



L'iniziativa, che si chiama per l'appunto The Hotel, è giunta ormai alla sua ottava edizione.

Qui trovate tutte le informazioni sulle tipologie di pacchetto.



Capodanno al cabaret

Come di consueto, il 31 dicembre, lo Zelig organizza un veglione all’insegna del cabaret.

Si comincia alle ore 23:00. Sul palco, si alternano Giancarlo Barbara, Silvio Cavallo, Federica Ferrero, Simonetta Guarino e Gigi Rock. Una carrellata di personaggi, battute, numeri comici e pezzi di repertorio.

E poi via libera alla sensualità di Marlene Clouseau e Big Bottom Berenice con le loro performance di burlesque.

Dalla mezzanotte in poi si festeggia con spumante e panettone, fino all’alba

Capodanno al Cinema



Se siete stanchi del solito cenone e delle canzoncine da mezzanotte, potreste rinchiudervi al cinema gustando un buon film.



Questa è l'idea di Fondazione Cineteca Italiana che nelle sue tre sale (Cinema Spazio Oberdan, MIC – Museo Interattivo del Cinema e Area Metropolis 2.0) propone tre eventi speciali.



Si parte alle 17 dal MIC, che propone in pellicola 35mm il cult di Dario Argento Profondo rosso.

Seguirà (ore 19) una visita esclusiva al nuovo allestimento dell’Archivio Storico dei Film Un Archivio da Paura, un viaggio virtuale fra le pellicole più spaventose, Badadook, Il mostro della laguna nera, It, La notte dei morti viventi, solo per fare qualche esempio.



Dopo la mezzanotte presso Area Metropolis 2.0 verrà proiettato l’attesissimo Suspiria firmato da Luca Guadagnino. Nel cast Dakota Johnson e Tilda Swinton sulle musiche magnetiche di Thom Yorke (a mezzanotte brindisi con panettone e prosecco, inizio film ore 00.30).

Il Cinema Spazio Oberdan propone invece una serata d’autore con l’edizione restaurata di uno dei massimi capolavori del cinema muto, Il carretto fantasma del maestro svedese Victor Sjöström.

Il film sarà accompagnato dall’esibizione live a pianoforte del maestro Antonio Zambrini. Al termine della proiezione brindisi con prosecco e panettone.

Capodanno in discoteca



Non mancano le alternative per tutti coloro che vogliono chiudere il 2018 e inaugurare il 2019 ballando.

I Magazzini Generali organizzano un party con buffet a partire dalle 21. A seguire dj set con revival, house e commerciale. Special Guest Marco Ravelli.

Il Pelledoca Milano inaugura il 2019 con tre parole: Happiness, Love & Money Party, è la festa di Capodanno con Joe T Vannelli, i Vannelli Bros e Silvano Del Gado.

Il Circolo Magnolia accontenta tutti con il best of dei rock anthem del Linoleum e il Fresh Prince Night con l'hip hop old school.

Al Gate Milano arriva il Moulin Rouge Party, mentre al Just Cavalli il tema sarà The Great Gatsby.



Infine l'Alcatraz con il Capodanno dei Pirati.

Capodanno con spettacolo

San Silvestro è anche l'occasione per trascorrere una serata diversa, magari a teatro.

Non c'è palcoscenico meneghino che non offra uno spettacolo.

Tra questi citiamo: Mamma mia! al Teatro degli Arcimboldi, Enrico Bertolino con il suo Instant Theatre al Teatro Nuovo, Paolo Rossi al Teatro Menotti con Il Re anarchico e i fuorilegge di Versailles.

E poi: al Teatro Elfo Puccini doppia scelta tra Una patatina nello zucchero o Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte; il Teatro Manzoni conferma il sodalizio di Capodanno con Vincenzo Salemme, autore, regista e protagonista di Con tutto il cuore.

E ancora: il Teatro Dal Verme ripropone Caveman l'uomo delle caverne, mentre al Teatro Nazionale prosegue il successo di Mary Poppins e al Carcano torna La Bella Addormentata.