In una dieta equilibrata, alcuni alimenti si distinguono più di altri per il loro profilo nutrizionale. Ecco i superfood da inserire nel menù

Molto probabilmente avete già sentito parlare di superfood, ma sapete davvero cosa sono e soprattutto cosa li rende così super?

Si tratta di una parola abbastanza recente, e ultimamente molto di moda, che si riferisce agli alimenti che offrono i massimi benefici nutrizionali perché ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti.

**I superfood che dovreste davvero iniziare a consumare quest'anno**

Seguire una dieta nutriente, ricca di vitamine, minerali e antiossidanti è una delle parti più importanti di uno stile di vita sano. La scienza ci ha sempre confermato, infatti, che gli alimenti ricchi di nutrienti non solo fanno bene al girovita, ma riducono in modo sostanziale il rischio di insorgenza di numerose malattie croniche fornendo molteplici benefici per la salute.

Ecco allora i superfood da inserire nella nostra dieta quotidiana.

Cos'è un superfood e quali sono i suoi benefici?

Non esiste una definizione esatta di superfood.

Alcuni alimenti sono così nutrienti che può sembrare che abbiano dei superpoteri, ma al di fuori del mondo del marketing, in realtà non esiste un vero e proprio superfood, almeno per gli standard scientifici.

Tuttavia, vengono considerati superfood tutti quegli alimenti particolarmente ricchi di nutrienti che forniscono grandi quantità di antiossidanti, sostanze fitochimiche, vitamine e minerali.

La maggior parte dei supercibi è a base vegetale, ma rientrano nell'elenco anche alcuni pesci e latticini.

Ma perché se ne parla così tanto? I superfood apportano davvero benefici alla salute e al girovita?

L'alto contenuto di vitamine e minerali che si trova nei superfood può in effetti aiutare il corpo a scongiurare le malattie e mantenersi più sano.

Se incorporati in una dieta ben bilanciata, questi alimenti possono promuovere la salute del cuore, la perdita di peso, migliorare i livelli di energia e persino ridurre gli effetti dell'invecchiamento.

Gli antiossidanti presenti in molti di questi supercibi possono aiutare a prevenire il cancro, mentre i grassi sani possono ridurre il rischio di malattie cardiache. Le fibre possono aiutare a prevenire il diabete e i problemi digestivi, mentre le sostanze fitochimiche hanno numerosi benefici per la salute, tra cui la riduzione del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

I superfood sono anche noti per proteggere gli organi dalle tossine, ridurre il colesterolo e regolare il metabolismo.

1. Verdure a foglia scura

Le verdure a foglia verde scuro sono un'ottima fonte di nutrienti tra cui acido folico, zinco, calcio, ferro, magnesio, vitamina C e fibre.

Secondo svariate ricerche, ciò che le rende così eccezionali è il loro potenziale per ridurre il rischio di malattie croniche, comprese le malattie cardiache e il diabete di tipo 2.

Non solo: contengono anche alti livelli di carotenoidi, composti antinfiammatori noti come che possono proteggere da alcuni tipi di cancro.

È bene allora inserire nella propria dieta verdure come cavolo, bietole, cavolo cappuccio, cime di rapa e spinaci.

2. Quinoa

Ottima fonte di fibre solubili e insolubili, la quinoa è nutriente, antiossidante, ricca di fibre, minerali, proteine e amminoacidi.

Tecnicamente non è un cereale, ma uno pseudo-cereale. Ma come per tutti i cereali, soprattutto quelli integrali, è stato dimostrato che abbassa il colesterolo e protegge dalle malattie cardiache e dal diabete.

Non solo: secondo alcune ricerche la quinoa favorisce il metabolismo riducendo i livelli di zucchero nel sangue, l’insulina e i trigliceridi. È quindi indicata in tutte le diete dimagranti.

3. Legumi

I legumi sono una classe di alimenti vegetali composta da fagioli, piselli, fave, ceci, lenticchie, soia, lupini, arachidi, cicerchie, caiani e carrube.

Ricca fonte di vitamine del gruppo B, vari minerali, proteine e fibre; si guadagnano l'etichetta di superfood perché sono ricchi di sostanze nutritive e svolgono un ruolo attivo nella prevenzione e nella gestione di varie malattie.

La ricerca inoltre suggerisce che i legumi offrono molti benefici per la salute, tra cui una migliore gestione del diabete di tipo 2, nonché una riduzione della pressione sanguigna e del colesterolo.

4. Kefir

Il kefir è una bevanda fermentata solitamente a base di latte che contiene proteine, calcio, vitamine del gruppo B, potassio e probiotici.

Il kefir è simile allo yogurt ma ha una consistenza più "sottile" e contiene in genere più ceppi probiotici rispetto allo yogurt.

Gli alimenti fermentati e ricchi di probiotici come il kefir hanno diversi benefici per la salute: aiutano a ridurre il colesterolo, abbassano la pressione sanguigna, migliorano la digestione e hanno effetti antinfiammatori.

Sebbene il kefir sia tradizionalmente prodotto con latte di mucca, è in genere ben tollerato dalle persone con intolleranza al lattosio grazie alla fermentazione del lattosio da parte dei batteri. Tuttavia, può anche composto da bevande non casearie come latte di cocco, latte di riso e acqua di cocco.

5. Spirulina e Chlorella

Spirulina e Chlorella sono i superfood verdi per eccellenza.

Spirulina è il nome generico di una biomassa essiccata che si ricava dalla raccolta della cosiddetta alga spirulina. Mentre la Chlorella è un genere di circa tredici specie di alghe verdi unicellulari appartenenti alla divisione Chlorophyta.

È il pigmento verde di cui sono ricche, chiamato clorofilla, che riduce i danni cellulari e le infiammazioni, e combatte l'affaticamento muscolare.

Non solo: entrambe le alghe contengono elementi antiossidanti, come la vitamina A, C ed E. Ma anche aminoacidi e minerali che contribuisce ad accelerare il metabolismo.

