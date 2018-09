Combattono la fame, contrastano il gonfiore e aiutano a mantenere il peso forma: 5 alghe da mangiare per dimagrire e aumentare il metabolismo

Le alghe commestibili sono un vero e proprio integratore naturale.

Sono ricche di minerali, vitamine, oligoelementi, enzimi e altre sostanze benefiche per la salute dell’organismo: rinforzano il sistema immunitario e aiutano a prevenire diversi disturbi.

Sono poi delle ottime alleate della linea.

Le “verdure di mare” infatti sono una buona fonte di vitamina C, che grazie alla sua azione antinfiammatoria e antiossidante contrasta cellulite, gonfiore e altri fastidiosi inestetismi.

Contengono poi elevate quantità di proteine, che favoriscono il tono dei muscoli e grassi “buoni”, in particolare omega 3 preziosi per mantenere in salute cuore e arterie, contrastando il colesterolo “cattivo” (LDL) e favorendo la riduzione dei trigliceridi.

Posso essere consumate tranquillamente da tutti, tranne da chi soffre di ipertiroidismo per l’elevato contenuto di iodio.

Ecco 5 alghe amiche della linea da provare subito.

Le proprietà dell'alga Nori

Utilizzata nella preparazione del sushi, è l’alga rossa più consumata al mondo.

Ha elevate quantità di vitamine, in particolare è ricca di vitamine del gruppo B (vitamina B1, B2, B6 e B12), utili per il buon funzionamento del metabolismo.

Apporta poi tanto magnesio e omega 3, benefici per la salute del sistema cardiocircolatorio e per prevenire cellulite e gonfiore.

Agar agar: proprietà



Assicura tante fibre che favoriscono la salute dell’intestino e spengono la sensazione di fame.

È ricca di alginati, sostanze che favoriscono la regolarità intestinale.

Contiene poi elevate quantità di iodio, minerale essenziale per il buon funzionamento della tiroide e di conseguenza per quello del metabolismo, il meccanismo che se funziona bene permette al corpo di bruciare energia e calorie e mantenere il peso forma.

Le proprietà dell'alga Kombu

Ideale per dare un tocco in più a minestroni, legumi o zuppe, l’alga kombu, conosciuta anche come “cavolo di mare”, è un’alga bruna dalle eccellenti proprietà detox.

È ricca infatti di acqua e vitamina C, che aiutano a drenare i liquidi in eccesso e a contrastare i gonfiori.

Alga Wakamè

Ideale da abbinare a zuppe di ortaggi o legumi oppure a primi e secondi a base di pesce, è conosciuta anche come “felce di mare”.

Si tratta di un’alga bruna originaria del Giappone dal sapore molto delicato.

Contiene oltre a vitamine del gruppo B, anche vitamina A, utile per la salute della pelle e vitamina C, magnesio e potassio, tutte sostanze preziose per la linea

Alga Spirulina: le proprietà



Apporta fenilalanina, un amminoacido che attenua la sensazione di fame.

Quest’alga poi è ricchissima di proteine, utili per la salute dei muscoli e per la tonicità della pelle.





