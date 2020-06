La dieta dello yogurt è una dieta lampo che integra yogurt e altri alimenti e permette di perdere fino a 3 chili in meno di una settimana: ecco come funziona

La dieta dello yogurt è una dieta lampo che in meno di una settimana depura e sgonfia, facendo scendere l’ago della bilancia e portando numerosi benefici all'organismo e alla pelle (ovviamente solo se non si soffre di intolleranza ai latticini, nel qual caso va evitata).

Per scoprire se fa al caso vostro - sempre ricordando che prima di incominciare qualsiasi regime alimentare restrittivo è bene consultare il proprio medico - ecco come funziona.

Le regole base della Dieta dello yogurt

Prima di entrare nel vivo della dieta parlando dei vari menù dei 5 giorni, ci sono alcune regole basilari da non infrangere mai.

Tutti i giorni a colazione bisogna bere un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente, consumare 200 grammi di yogurt magro al naturale, un tè verde o un caffè senza zucchero.

Allo yogurt è possibile aggiungere un cucchiaio di cereali integrali oppure di crusca.

A metà mattinata bevete sempre una tazza di tè verde senza zucchero, dall’effetto depurante.

A merenda, invece, concedetevi un frutto di stagione, mentre alla sera prima di coricarvi bevete una tisana e mangiate tre prugne secche.

Come in ogni dieta che si rispetti (e in generale come bisogna sempre fare), è necessario bere circa 8 bicchieri di acqua al giorno (oltre alle tisane e al tè verde sopraindicati), evitare alcolici, bibite gassate e zuccherate.

Quale yogurt scegliere

Lo yogurt più indicato è quello magro, ottenuto con latte scremato e preferibilmente al naturale.

Senza aggiunta di zuccheri né di pezzi di frutta (la frutta contiene fruttosio, ossia zucchero), lo yogurt è un alimento davvero dietetico, integrabile in qualsiasi regime a restrizione calorica.

Sarebbe poi bene preferire quello che contiene fermenti lattici vivi, in particolare bifidobatteri e lattobacilli.

Questo tipo di yogurt si rivela un toccasana per la flora batterica, ripristinandola e aiutando così a depurare il corpo.

Il menù del primo giorno

La dieta dello yogurt dura solamente cinque giorni e si incomincia così.

Per il pranzo del primo giorno, mettete a tavola 300 grammi di yogurt magro al naturale, 200 grammi di insalata verde, cetrioli e ravanelli.

Per cena, un minestrone di verdure, 300 grammi di yogurt magro e due noci.

Colazione, spuntino mattutino, merenda e rituale serale rimangono sempre gli stessi illustrati nel primo paragrafo.

Il menù del secondo giorno

Si passa al secondo giorno con un pranzo basato su 50 grammi di riso integrale, una scatoletta di tonno al naturale e 200 grammi di pomodori in insalata (qui niente yogurt).

A cena invece consumate 300 grammi di yogurt magro e due frutti di stagione.

Il menù del terzo giorno di Dieta dello yogurt

Per il terzo giorno scegliete come pranzo 200 grammi di merluzzo cotto al vapore con un contorno di carote e finocchi crudi oppure cotti, indifferentemente (ma ricordatevi che le proprietà nutritive delle verdure spesso vengono compromesse dalla cottura, quindi per un carico top di vitamine e sali minerali optate per le crudité).

A cena la dieta prevede 300 grammi di yogurt magro al naturale e una macedonia di frutta di stagione.

Il menù del quarto giorno

A pranzo mangiate 150 grammi di salmone alla griglia, con prezzemolo e goccio di succo di limone, aggiungendo un contorno di 200 grammi di cavolfiore al vapore.

Per cena: 300 grammi di yogurt magro al naturale con un cucchiaio di cornflakes e 150 grammi di frutti di bosco miscelati dentro (o a parte, come preferite).

Il menù del quinto giorno di Dieta dello yogurt

A pranzo vi aspettano 50 grammi di riso integrale con asparagi al vapore con l’aggiunta di un contorno di insalata a foglie verdi (200 grammi).

Per cena, 300 grammi di yogurt magro e una macedonia di kiwi e agrumi, dall’elevato potere disintossicante.

I pro della Dieta dello yogurt

La dieta dello yogurt fa bene non solo alla linea ma anche a un altro aspetto che ci sta particolarmente a cuore: la pelle.

Lo yogurt mette a posto l’intestino agendo sulla flora batterica e contribuendo al suo equilibrio.

Riequilibrando la flora intestinale, riesce a sgonfiare sensibilmente l’addome, a fare bruciare più grasso viscerale e a depurare l’organismo.

Ne trae beneficio anche la pelle che apparirà più sana, luminosa, dalla grana maggiormente compatta e a prova di inestetismi cutanei quali brufoli, comedoni e dermatiti.

Per sfruttare le proprietà dello yogurt al meglio sarebbe bene consumarlo a digiuno, lontano dai pasti, cosa non contemplata dalla dieta dello yogurt.

Prendetela come buona abitudine una volta conclusi i 5 giorni di menù a base di yogurt a colazione, pranzo e/o cena, consumando una tazza di yogurt magro appena svegli, a metà mattinata o come merenda.

Potrete farlo sempre senza controindicazioni (sempre se non avete intolleranze alimentari al lattosio, s’intende).