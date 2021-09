Siete sicuri di usare il condimento giusto e di "farcirla" correttamente? Ecco gli errori che rischiano di farvi prendere peso mangiando l'insalata a dieta

L'insalata a dieta è un grande classico.

Eppure anche questo piatto all’apparenza salutare, se non è preparato con gli ingredienti giusti e condito nel modo corretto rischia di trasformarsi in una bomba di calorie, zuccheri e grassi che favoriscono l’aumento di peso e di provocare un effetto boomerang.

Condirla per esempio con glasse e yogurt, oppure mangiarla insieme a quantità esagerate di pane e in generale di prodotti da forno, non solo ostacola il dimagrimento ma potrebbe addirittura farvi ingrassare.

Anche consumarla come semplice contorno non è una scelta ottimale.

L’ideale è mangiarle come prima portata. La sua ricchezza di fibre, infatti, rallenta l’assorbimento di zuccheri e grassi, avvantaggiando oltre che la linea anche la salute.

Ecco i 3 errori più comuni quando si mangia l'insalata a dieta

Mangiare solo un'insalata a dieta come pasto è controproducente

Mangiare solo un insalata a pranzo o a cena non vi farà dimagrire, anzi rischia di farvi prendere peso.

Le insalate di sole verdure anche se ricche di fibre, vitamine, antiossidanti e minerali, mancano di proteine e carboidrati, essenziali per i processi metabolici dell’organismo e per assicurarsi energia e sazietà di lunga durata.

Attenzione a non esagerare con il condimento

L’olio extravergine d’oliva a crudo è ricco di grassi salutari e antiossidanti che aiutano a rimanere in forma, ma è anche molto energetico.

Per questo va consumato con moderazione limitandone il consumo a un cucchiaio a pasto.

Anche esagerare con l’aceto di vino è un errore perché è ricco di zuccheri facilmente assimilabili.

Meglio sostituirlo con qualche goccia di limone che grazie alla ricchezza di vitamina C, ha un’azione antinfiammatoria.

Fate caso a quello che ci mettete dentro

Abbinare nello stesso pasto più fonti proteiche di origine animale come la mozzarella e il prosciutto rende le insalate meno amiche della salute e della linea e più ricche di grassi.

Per lo stesso motivo se siete a dieta, evitate di arricchirle con formaggio abbinato al tonno o alle uova e così via.

Scegliete una sola proteina animale e per il resto spaziate con altre verdure, fonti di proteine vegetali e qualche carboidrato.

