La pasta non fa ingrassare per partito preso, ma va scelta, abbinata e cucinata nel modo giusto: ecco come mangiare pasta senza sensi di colpa, anzi

Rinunciare alla pasta non solo è difficile, se non quasi impossibile già che è uno dei pilastri della dieta mediterranea, ma anche inutile e dannoso.

Il problema nasce dal fatto che viene considerata da molti un nemico giurato della dieta e della bilancia, da eliminare drasticamente dal proprio regime alimentare a costo di mantenere la linea.

Vero? Falso? La risposta corretta è: dipende.

Perché un piatto di pasta può essere sì super calorico e pericoloso per la linea, ma non per colpa della pasta.

Piuttosto, perché spesso viene scelta, preparata e condita in modo sbagliato.

Ecco dunque come mangiare serenamente la pasta senza temere per il girovita.

(Continua sotto la foto)

Abbassate l'indice glicemico con la cottura

La pasta ha un indice glicemico (IG) medio-alto.

Ciò significa che, dopo averla ingerita e indipendentemente dal condimento utilizzato, i valori della glicemia nel sangue si innalzano notevolmente e l'insulina prodotta dal pancreas fa fatica a smaltire lo zucchero in eccesso.

Si tratta di un fenomeno pericoloso che nell'immediato porta a disidratazione, accumulo di adipe e aumento dell'appetito ma a lungo andare può favorire anche la comparsa di diabete.

Tuttavia, esiste un trucco per abbassare l'indice glicemico della pasta: basta mangiarla al dente.

Infatti, più il tempo di cottura viene prolungato e maggiore è l'IG; al contrario, meno si fa cuocere tagliatelle e orecchiette e più questo valore è basso.

In questo modo si tengono a bada gli zuccheri nel sangue.

Sceglietela sempre integrale

Oltre ai tempi di cottura, anche la scelta della tipologia è fondamentale: la pasta da portare in tavola dovrebbe essere sempre integrale.

La versione integrale, infatti, rallenta l'assimilazione degli zuccheri e favorisce il senso di sazietà.

Questa varietà, inoltre, contiene quantità elevate di antiossidanti, che combattono le infiammazioni, fibre, che stimolano il benessere intestinale, e sali minerali, importanti per ossa e muscoli.

Attenzione al condimento

Il segreto sta tutto nelle fibre e nelle proteine: entrambe, infatti, sono in grado di abbassare in maniera significativa l'indice glicemico, senza incidere sulla linea.

Per questo motivo bisognerebbe accompagnare spaghetti, fusilli e penne o con delle verdure (le migliori sono zucchine, melanzane, broccoli, cime di rapa) o con un sugo di carne magra o pesce.

Il tutto addolcito con un solo cucchiaio di olio extravergine d'oliva, possibilmente aggiunto a crudo a fine cottura.

Attenzione alle porzioni

Il consiglio è sempre quello di pesare la pasta e non di andare a occhio, come facevano le nostre nonne.

Il rischio, in quest'ultimo caso, è di eccedere con le dosi e fare la fine di Alberto Sordi nel film Un americano a Roma.

La porzione giusta è di 80 grammi, da consumare all'interno di un solo pasto.

Poiché però il fabbisogno giornaliero dei carboidrati si aggira intorno al 45-60%, nell'arco della giornata si possono consumare anche altri cereali, che possono accompagnare la colazione (ad esempio i corn flakes), lo spuntino (una barretta), la cena (un paio di fette di pane integrale, magari ricco di semi).

Si può mangiare a cena?

Sarebbe meglio mangiare la pasta a pranzo per dare all'organismo il tempo per smaltirla e digerirla.

Tuttavia, non è una regola assoluta: consumarla a cena, infatti, non solo non è un peccato capitale ma in alcuni casi può rivelarsi anche utile.

Chi soffre di disturbi del sonno, ad esempio, può inserire pasta, pane, orzo e riso integrali nella propria dieta serale, almeno 2-3 volte a settimana.

Questi cibi sono particolarmente ricchi di triptofano, una sostanza che stimola la produzione di serotonina, l'ormone che favorisce il rilassamento, e migliora la qualità del sonno.