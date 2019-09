Fiacca, malumore e sbalzi d’umore dovuti all’arrivo dell’autunno? Ecco i cibi che danno energia da mangiare nel cambio stagione

Il cambio di stagione è un momento impegnativo per l’organismo.

Le variazioni di temperatura e le giornate più corte incidono in modo significativo sul benessere psicofisico. Rendono il corpo più vulnerabile e soggetto a diversi malesseri.

Ecco perché è facile sentirsi maggiormente stanchi e più soggetti a cattivo umore, nervosismo e altri piccoli disagi.

Le variazioni di luce solare diminuiscono la produzione di serotonina, l’ormone del buonumore. Inoltre, gli sbalzi di temperatura facilitano l’attacco dei virus e dei batteri e la comparsa dei classici disturbi di stagione come raffreddore e mal di gola.

Per contrastare i piccoli malesseri del periodo può essere d’aiuto puntare a tavola su cibi ricchi di vitamine, minerali e preziosi antiossidanti.

Ecco quali sono i superfood per il cambio di stagione che aiutano a sentirsi meglio e aumentano la vitalità.

Salmone per risollevare il morale

Il salmone apporta Omega 3, acidi grassi essenziali preziosi il sistema nervoso.

Contribuiscono infatti al rilascio di serotonina, l’ormone del buonumore.

Per assicurarti un maggiore contenuto di acidi grassi essenziali meglio preferire il pesce pescato piuttosto che quello allevato.

Grano saraceno contro la stanchezza



Il grano saraceno fornisce all’organismo un buon apporto di carboidrati a lento rilascio utili per avere energia a lunga durata ed evitare i cali di stanchezza.

Contiene poi una buona dose di minerali, tra cui potassio e magnesio e vitamine del gruppo B, in particolare vitamina B1 e vitamina B2, utili per sentirsi più sprint.



Mandorle per favorire la concentrazione



Le mandorle assicurano un mix di sostanze alleate del buon funzionamento del cervello.

Contengono di grassi buoni che contribuiscono a liberare serotonina, dopamina, noradrenalina, gli ormoni del piacere.

Apportano poi triptofano, un aminoacido che favorisce il benessere e aiuta a stare meglio.



Lattuga per favorire il relax

La lattuga apporta vitamine del gruppo B, che sostengono il sistema nervoso e agevolano il buon funzionamento dell’organismo.

Inoltre, è ricca di minerali tra cui il potassio e il magnesio che aiutano a sentirsi più distesi e rilassati.



Kiwi per rafforzare le difese

Sono una miniera di sostanze antiossidanti che aiutano a rafforzare il sistema immunitario e contrastare i malanni di stagione.

Apportano in particolare tanta vitamina C utile per proteggersi dal raffreddore e altri piccoli disturbi causati dagli sbalzi di temperatura.





