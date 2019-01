Cosa bere per sgonfiarsi e dimagrire? Tra tè, infusi, bevande ed estratti detox, ecco 10 elisir da bere tutti d’un fiato per perdere peso e depurarsi

Dopo le feste, un'abbuffata, l'inverno o un viaggio in cui abbiamo esagerato con vizi, cibo e alcolici, è fondamentale dare al corpo una tregua e permettergli di depurarsi e resettare l'organismo, perdendo anche gli eventuali chili in eccesso che si sono accumulati nel frattempo.

Per farlo, oltre a quello che si mette nel piatto, è bene fare attenzione anche a quanto si versa nel bicchiere, perché tra infusi, tè, tisane, estratti, succhi e bevande detox si possono trovare dei validissimi aiuti.

Dal tè verde allo zenzero fino al pepe nero, molti dei seguenti componenti di sicuro ce li avete già in casa, mentre gli altri potete trovarli ormai dappertutto, in erboristeria così come al supermercato.



Ecco 10 ricette da bere fino all’ultima goccia per ritrovare peso forma e benessere!



Tè verde con zenzero in polvere



Oltre a essere un potente antiossidante che combatte l’invecchiamento cellulare, questa tipologia di tè è un alleato anche per un’altra battaglia importantissima: i chili di troppo.

Secondo uno studio della Penn State University, il green tea contiene sostanze in grado di bruciare i grassi in eccesso e ridurre l'assorbimento dei grassi introdotti mangiando.

Aggiungete al tè verde una spolverata di zenzero tritato e l’effetto brucia-grassi sarà ancora più potente.

Il ginger, infatti, è una spezia che provoca la termogenesi, ossia un aumento del calore corporeo che equivale a un aumento di calorie bruciate.



Succo di mirtillo con limone



Questo piccolo frutto ha in sé tantissimi acidi benefici (malico, citrico e ascorbico) che agiscono come tris nella manica di enzimi digestivi in grado di emulsionare i depositi di grasso del sistema linfatico.

I mirtilli, e il loro succo soprattutto, riescono a eliminare le tossine di cui il fegato non riesce a depurarsi e migliorano la composizione del sangue abbassando il colesterolo e il glucosio.

Potete diluire il succo con un po’ di acqua naturale per avere una bevanda rosata a prova di denti bianchissimi, dato che l’unica pecca di bellezza del succo di mirtillo è quella di macchiare di scuro lo smalto.

Aggiungete qualche goccia di limone, uno degli agrumi più potenti nel bruciare i grassi, e la vostra bevanda dimagrante sarà non solo detox ma anche buonissima!



Tè nero con spolverata di cannella

Quasi tutti i tipi di tè hanno un potere dimagrante grazie alla teina contenuta (che, come la caffeina, è un eccitante in grado di dare impennate notevoli al metabolismo).

Il tè nero è uno di questi: depurativo, diuretico e brucia-grassi, per potenziarne le proprietà snellenti, aggiungete un cucchiaino di cannella in polvere.

Questa spezia attiva il metabolismo accelerandolo e spinge così il termostato interno ad alzare la temperatura corporea. E, proprio come una stufa, per farlo brucia più legna. Ossia più calorie!



Acqua di carciofi e pepe nero



Ottimi per contrastare cellulite, depositi adiposi e per migliorare la funzionalità renale, i carciofi andrebbero consumati quasi ogni giorno da quanto sono benefici.

E l’acqua che deriva dalla loro cottura è altrettanto sana ed efficace: elimina i grassi del fegato e in generale tutte le tossine.

Quindi guai a voi a buttare il liquido in cui avete bollito i carciofi, consumatelo come brodo vegetale snellente e detox, aggiungendo un pizzico di pepe nero tritato.

Questa spezia contiene piperina, una sostanza che stimola il metabolismo favorendo il dimagrimento. Occhio però per chi soffre di ipertensione, ulcera o gastrite: va usata con parsimonia, facendo molta attenzione.



Tè bianco e cumino



Il White Tea è un potente brucia grassi che fa miracoli soprattutto nella zona addominale.

Riduce anche il colesterolo nel sangue e depura dalle tossine, motivo per cui sono consigliate fino a tre tazze al giorno.

Volete una nota speziata da aggiungere? Il cumino non solo insaporirà la vostra bevanda ma ne accentuerà anche il potere snellente.

Questa spezia possiede infatti proprietà dimagranti perché migliora la digestione e a stimola il metabolismo. Tritate qualche seme di cumino e aggiungetene un velo al tè.



Bevanda a base di mela e cannella



Un elisir depurante e snellente è quello che unisce le proprietà della mela e della cannella.

Sbucciate una mela e tagliatela a fettine molto sottili; mettetele in una caraffa e aggiungete una stecca di cannella tagliata a pezzetti.

Aggiungete tanti cubetti di ghiaccio, poi acqua naturale e lasciate riposare fino a quando tutto il ghiaccio non si sarà sciolto: l’acido malico mette k.o. i grassi, la cannella ha proprietà eupeptiche (fa digerire!), drena e sgonfia, inoltre riduce i livelli di glucosio nel sangue.

Se volete una versione più rapida di questa bevanda, usate pure il succo di mela biologico (senza zuccheri aggiunti), mettetelo in frigorifero fino a quando non sarà ben freddo e aggiungete infine cannella in polvere.

Il liquido, se freddo, abbasserà la temperatura del corpo e indurrà quindi l'organismo a bruciare più calorie per riportare il calore a livelli alti.

Attenzione però a non bere la bevanda troppo fredda perché c'è il rischio di congestione!



Acqua di cocco e peperoncino

L'acqua di cocco è diventata un must have dei salutisti negli ultimi tempi. E, come tutte le mode, anche questa ha il suo perché: se bevuta con regolarità, può influire positivamente sul metabolismo.

Oltre ad innalzare il metabolismo e a spingere il corpo a bruciare di più, contrasta il gonfiore addominale.

Inoltre ha un apporto calorico e un contenuto di grassi bassissimi (solo l’1%).

Per un cocktail brucia-chiletti davvero efficace, aggiungete un pizzico di peperoncino.

Questa spezia - molto usata nella dieta mediterranea che, a tutt’oggi, viene considerata la migliore in assoluto - stimola la digestione e depura in profondità l’organismo.

Contiene capsaicina, una sostanza che accelera il metabolismo e calma l’appetito. Come lo zenzero, è un alimento termogenetico che induce a produrre calore bruciando più calorie e, di conseguenza, i depositi di grasso.



Caffè verde e cardamomo



Il caffè verde è fatto con chicchi crudi non tostati che contengono meno caffeina rispetto al caffè nero e la rilasciano in maniera più lenta e continua.

Ricco di antiossidanti, limita l'assorbimento di grassi e riduce il senso di fame.

Contiene l’acido clorogenico che impedisce l'assorbimento di glucosio da parte dell'intestino e ne inibisce il rilascio da parte del fegato e la diffusione nel sangue, velocizzando il metabolismo e spingendo a bruciare più grassi.

A una tazza di caffè verde aggiungete qualche seme di cardamomo tritato e il vostro metabolismo raggiungerà picchi mai toccati.



Carcadè e zafferano



Il carcadè è un’ottima bevanda che aiuta a perdere peso. Si tratta di un infuso preparato con i fiori di ibisco essiccati che, tra le tante proprietà, conta un miglioramento della digestione e la depurazione dalle tossine.

Ha anche un leggero effetto lassativo, motivo per cui aiuta a sgonfiare l’addome in caso di stitichezza.

Aggiungete un pochino di zafferano in polvere per accelerare il metabolismo e depurare il fegato.



Tisana al tarassaco e curcuma



La tisana al tarassaco è snellente grazie alle proprietà diuretiche dell’erba officinale su cui si basa.

Un infuso a base di tarassaco porterà subito ottimi risultati. E se volete renderli strabilianti, aggiungete un pizzico di curcuma.

Questa spezia di colore giallo contiene curcumina, una sostanza che contrasta l’eccessivo accumulo di grassi nei tessuti adiposi e aiuta il fegato a eliminarli, e dunque non solo fa dimagrire ma depura anche in profondità.