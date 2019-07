Bere acqua e limone fa dimagrire veramente o si tratta di una leggenda? Ecco tutto quello che c'è di vero e da sapere su questa abitudine tanto in voga



Bere acqua e limone appena svegli è un’abitudine sempre più diffusa e molto in voga anche tra le celebrities che la sorseggiano ogni mattina prima di fare colazione. Da Beyoncé a Gwyneth Paltrow.

Molti ritengono che aiuti a dimagrire e a perdere peso. Ma è veramente così?

L'acqua favorisce la digestione, combatte il senso di pesantezza e facilita lo smaltimento delle scorie in eccesso, combattendo i ristagni dei liquidi e la ritenzione idrica.

Il limone apporta elevate quantità di vitamina C, che grazie alla sua azione antiossidante e antinfiammatoria favorisce la circolazione e aiuta a combattere i gonfiori.

Ma consumare al mattino uno o due bicchieri di acqua con succo di limone fa veramente dimagrire?

Entrambi i suoi ingredienti sono pieni di proprietà, ma non è una pozione magica.

Ecco come stanno le cose.

Depura

L’acqua agevola la diuresi e lo smaltimento dello sostanze di scarto e delle tossine in eccesso che favoriscono l’accumulo di chili in più.

Il succo di limone, ricco di vitamina C, è ottimo per contrastare i gonfiori.



Se il vostro problema dunque è legato a gonfiori e ritenzione, bere acqua e limone sicuramente può aiutarvi.

Non ha proprietà dimagranti

Questa bevanda non ha proprietà snellenti. Non fa perdere peso.

E non combatte gli attacchi di fame.

Il succo del limone infatti difetta delle fibre che hanno potere saziante.

Favorisce la salute dell’intestino

Anche se bere acqua e limone non ha proprietà dimagranti, tuttavia, è comunque una buona abitudine.

I vantaggi? Questa bevanda è un’ottima alleata del buon funzionamento degli organi emuntori, deputati alla depurazione.

Agevola il lavoro dell'intestino.

Favorisce la digestione e aiuta la regolarità intestinale, fondamentali per mantenersi in forma e in salute.





