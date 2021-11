Avete paura che qualcuno riesca a controllare e leggere le vostre conversazioni su Whatsapp? Con questi trucchi riuscirete a scoprire se vi stanno spiando

Sospettate che qualcun altro stia usando il vostro account WhatsApp?

Avete paura che qualcuno stia spiando o addirittura hackerando le vostre chat?

Purtroppo potrebbe succedere.

Ci sono diverse ragioni per cui qualcuno potrebbe spiarvi su WhatsApp. Per esempio, il vostro partner potrebbe pensare che lo stiate tradendo e quindi potrebbe iniziare a controllare le vostre chat senza che voi lo sappiate.

Nonostante infatti WhatsApp usi una crittografia end to end, come qualsiasi cosa connessa a internet, non è un'applicazione sicura al 100%.

Ecco come capire se ti riescono a spiare su WhatsApp

Come controllare gli accessi attivi su WhatsApp

È fondamentale sapere che WhatsApp non garantisce sicurezza completa, e che le nostre chat possono essere accessibili anche ad altri.

Tuttavia, i creatori dell'app hanno implementato i livelli di sicurezza di WhatsApp, al punto che se un intruso vuole entrare nel vostro account deve accedere al vostro dispositivo o a qualsiasi altro dispositivo che usate per collegarvi a WhatsApp.

Se per esempio usate il servizio WhatsApp Web sul vostro computer e non fate mai il log out, è possibile che chiunque abbia accesso al vostro computer possa anche spiare le vostre conversazioni.

Per fortuna esiste un modo per controllare gli accessi su WhatsApp.

Basterà infatti accedere alle impostazioni dell'app dal proprio smartphone, e visualizzare la lista completa degli accessi attivi, ed eventualmente decidere di interromperli subito.

Così facendo, tutti i dispositivi collegati allo smartphone con cui usate WhatsApp perderanno l’autorizzazione d’accesso.

Come verificare la presenza di applicazioni-spia

Tra gli accessi non avete trovato nulla di sospetto, ma volete essere ancora più tranquilli?

Ci sono alcuni metodi per controllare che nessuno vi spii tramite delle applicazioni-spia.

Potete infatti rendervi conto se il vostro account WhatsApp viene spiato o utilizzato da qualcun altro oltre che voi facendo attenzione a queste diverse indicazioni.

In primo luogo, la vostra batteria inizierà a scaricarsi molto rapidamente.

Se non avete alcuna attività di download in corso, ma di punto in bianco la batteria del cellulare si sta scaricando velocemente, allora qualcuno potrebbe star hackerando il vostro telefono con alcune app in esecuzione in background che spiano le vostre conversazioni.

Per avere una controprova, in questo caso, bisognerà controllare se la vostra app di messaggistica si blocca frequentemente o risulta più lenta del solito.

Altri segnali possono essere un riscaldamento anomalo del telefono o suoni improvvisi per nessuna ragione.

Si tratta però di "sintomi" generali, che possono non aver nulla a che fare con le attività di monitoraggio del telefono.

Alcuni consigli per mettere in sicurezza le vostre chat

Se avete il timore che qualcuno possa spiarvi su WhatsApp, provate allora a mettere in pratica alcune regole per migliorare la sicurezza delle vostre conversazioni.

In primis, attivate la verifica a due passaggi.

Questo è il primo passo che potete intraprendere contro gli hacker o i curiosi. Basterà andare in Impostazioni, Account e cliccare su Verifica in due passaggi, e poi abilita.

Altro consiglio è quello di disattivare WhatsApp Web ogni volta che smettete di usarlo. Oppure, se proprio non volete fare il log out, controllate spesso gli accessi come spiegato precedentemente.

Cercate infine di non lasciare il telefono incustodito, di impostare un pin sicuro per l'accesso al vostro smartphone ed evitate di usare WhatsApp per conversazioni altamente riservate.

WhatsApp è infatti un’applicazione closed source, il che significa che il suo codice sorgente non può essere esaminato a fondo.

Quindi non si può sapere se c’è qualche falla nella sicurezza in grado di esporre le comunicazioni degli utenti a rischi di privacy.