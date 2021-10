Avete eliminato per sbaglio una conversazione su Whatsapp? Non disperate, non è persa per sempre! Ecco come fare per recuperare una chat cancellata

Vi è mai capitato di cancellare per errore una chat di Whatsapp?

Oppure, prese da un raptus, avete eliminato completamente i messaggi con il vostro ex, compresi foto e video che vi eravate scambiati, ma ora vorreste rivederli?

Può succedere! A dire il vero, anzi, capita molto più spesso di quello che immaginate.

Ma prima di iniziare a preoccuparvi, a sudare freddo e a piangere, fate un bel respiro profondo, e leggete la prossima frase con (molta) attenzione.

C'è un modo (facile e veloce) per recuperare una chat cancellata su Whatsapp.

La procedura è molto semplice, e non serve essere dei maghi della tecnologia per recuperare una conversazione cancellata; per errore o meno.

Come fare? Ve lo spieghiamo subito.

Ecco come recuperare una chat cancellata su Whatsapp

(Continua sotto la foto)

Recuperare una chat cancellata grazie al backup

Il modo più semplice per recuperare i messaggi persi è eseguire il backup delle chat.

L'applicazione di Whatsapp offre diverse frequenze di backup nell'area Backup Automatico: giornaliera, settimanale o mensile.

Se avete un iPhone, dovete ricordarvi che l'app manterrà solo il file di backup più recente, e gli ultimi due file di backup su Android.

In questo caso, i backup giornalieri automatici facilitano il recupero dei messaggi subito dopo l'eliminazione.

Per controllare che questa funzionalità sia attiva sul vostro telefono, dovete aprire Whatsapp, andare nelle Impostazioni e poi su Chat. Cliccando su Backup delle Chat si può controllare la data dell’ultimo backup WhatsApp.

Una volta appurato che il backup è stato fatto recentemente, potete precedere al recupero delle chat eliminate semplicemente cliccando su Ripristina cronologia Chat.

Un altro metodo, altrettanto veloce, per recuperare una chat cancellata è quello di cancellare e re-installare l’applicazione e acconsentendo alla richiesta di recupero del backup.

Recuperare una conversazione eliminata se non si è fatto il backup

Riuscire a recuperare una chat cancellata su Whatsapp ma senza il backup è un po' più complesso, ma comunque fattibile.

L'app WhatsApp, infatti, per impostazione predefinita, fa sempre una copia locale delle nostre conversazioni.

Tale copia viene fatta ogni giorno alle 2 notte: in quel momento i file vengono archiviati direttamente nella memoria interna del telefono per una settimana.

Quindi, anche se non avete fatto backup, avrete la possibilità di recuperare le chat degli ultimi 7 giorni sfruttando la memoria del telefono.

Questo metodo tuttavia non funziona su iOS ma solo su dispositivi Android.

Se invece avete un iPhone potete provare ad usare applicazioni e software (basterà collegare il vostro smartphone al computer) che si occupano del recupero dei dati.

Per esempio, potete provare a scansionare la memoria del telefono con uno dei programmi appositi, come di Wondershare (a pagamento).

Ma non aspettatevi miracoli!

Se le conversazioni che avete cancellato da WhatsApp sono state sovrascritte da altre informazioni sulla memoria dello vostro telefono, purtroppo non potrete più recuperarle.