Scambiate più messaggi WhatsApp con le migliori amiche o con il fidanzato? Ecco come scoprirlo in pochi passaggi direttamente dal proprio cellulare

Se doveste provare a indovinare: con chi vi mandate più messaggi su WhatsApp? La mamma? Il gruppo delle migliori amiche? Il fidanzato?

WhatsApp d'altronde è un mezzo indispensabile per mantenere le relazioni più importanti; non sorprende quindi che le persone più speciali della nostra vita siano le stesse a cui inviamo più messaggi. Anche se non sempre è così e a volte la classifica riserva qualche sorpresa.

Come vedere chi è la persona con cui ci scriviamo di più su WhatsApp

Per scoprire quanti messaggi, ma anche foto, GIF, video e note vocali avete scambiato con amici, amori e parenti basta:

Aprire WhatsApp Andare su Impostazioni nella parte destra dello schermo Selezionare Utilizzo dati e archiviazione Selezionare Utilizzo Archiviazione

In questo modo ci si troverà davanti una classifica con l'elenco completo dei contatti e dei gruppi WhatsApp di cui facciamo parte, con al primo posto la persona a cui abbiamo inviato il maggior numero di messaggi, classificati in base allo spazio occupato nella memoria del telefono.

*NB: il contatto al primo posto potrebbe non essere necessariamente la persona a cui abbiamo inviato più messaggi di testo, poiché immagini e video occupano molto spazio di archiviazione

Come vedere quanti messaggi abbiamo scambiato con ciascuna persona

Per vedere nel dettaglio quanti messaggi abbiamo scambiato con ogni singola persona da quando siamo diventati amici, basta toccare il suo nome per vedere quante foto, GIF, video, messaggi vocali, documenti e adesivi ci si è scambiati dall'inizio della conversazione.

È infine possibile scoprire anche quanti messaggi abbiamo inviato e ricevuto complessivamente sull’applicazione.

È sufficiente:

Aprire WhatsApp Andare su Impostazioni nella parte destra dello schermo Selezionare Utilizzo dati e archiviazione Selezionare Utilizzo rete

In questo modo si vedrà esattamente quanti messaggi sono stati inviati e ricevuti da quando si è iniziato a utilizzare WhatsApp.

Quando si appartieni ad alcuni gruppi, è probabile che si ricevano molti più messaggi di quanti ne si invii.