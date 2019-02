Vedere i messaggi eliminati su WhatsApp si può (e non è nemmeno difficile riuscirci): ecco i trucchi per recuperarli e scoprirne il contenuto

«Questo messaggio è stato eliminato» è diventato peggio delle spunte blu accanto al messaggio a cui non si ha ricevuto risposta.

Da quando WhatsApp ha rilasciato la possibilità di cancellare i messaggi inviati finché non sono stati visualizzati dall'altra persona, eliminandoli non solo dal proprio smartphone ma anche da quello del destinatario, è iniziata la corsa per trovare il modo per vedere i messaggi cancellati (dagli altri e rivolti a noi).

Ecco quindi un bigino completo per riuscire leggere i messaggi cancellati su WhatsApp.

Come vedere i messaggi eliminati su WhatsApp



Tra le numerose applicazioni nate apposta per ovviare a questa nuova funzione, tre sono le più accreditate e gettonate.

Vi presentiamo prima quelle per Android e poi anche la soluzione per iPhone.



WhatsRemoved, disponibile per Android, chiede l’autorizzazione per leggere e salvare le notifiche WhatsApp sullo smartphone e registra ogni messaggio ricevuto.

L’utente può scegliere di conservare tutti i messaggi, compresi file multimediali come foto, audio e video, oppure soltanto i messaggi di testo o anche solo i messaggi cancellati.

WhatsRemoved però non funziona se le conversazioni sono silenziose (senza connessione internet), se c’è attivato il risparmio della batteria e se il mittente cancella immediatamente il messaggio inviato, a pochi nanosecondi dall’invio insomma.

Le App per leggere i messaggi cancellati (Android)



La seconda app è NotificationHistory, disponibile per Android, e ha il pregio di non avere limitazioni, funzionando sempre e in ogni modalità dei cellulari coinvolti (risparmio della batteria, assenza di internet etc.).

Questa applicazione crea un collegamento al centro di notifica del sistema in cui basterà cercare la voce “WhatsApp” et voilà: il messaggio cancellato sarà rivelato nella riga «android.text».



La terza applicazione è Nova Launcher, anche questa disponibile per Android e utile per accedere alla cronologia delle notifiche.

Basta andare su Attività, poi Impostazioni e selezionare “Log delle notifiche” per creare il collegamento nella schermata iniziale.

In questo modo si potrà inserire la cronologia delle notifiche e cercare i messaggi WhatsApp eliminati da un utente.

Però è possibile recuperare solo i messaggi che sono già stati visti o quelli che sono stati scartati per sbaglio, inoltre si possono visualizzare soltanto i primi cento caratteri del messaggio eliminato, quindi se si tratta di un messaggio molto lungo non potrà essere letto interamente.

E badate bene: il registro non salva le notifiche per sempre ma solamente per alcune ore, quindi è bene correre subito ai ripari.



Sempre per i device Android è anche possibile accedere semplicemente al centro notifica del sistema operativo e controllare la cronologia delle notifiche per recuperare i messaggi cancellati dalla conversazione. Perché questo trucchetto funzioni, però, è necessario avere installato Android 6 o le versioni successive.





Vedere i messaggi cancellati su WhatsApp con iPhone



Purtroppo chi possiede un iPhone avrà notato che le app che stanano i messaggi dei mittenti penitenti sono soltanto rivolte agli smartphone Android.

Ma niente paura: anche chi ha scelto come sistema operativo iOS può facilmente recuperare i messaggi ricevuti e subito eliminati.

Dr Fone, ad esempio, è un software di data recovery che ovvia a questo problema.

Bisogna installare il programma, collegare il device al PC e dare le autorizzazioni richieste.

Si aprirà una finestra in cui selezionare “Messaggi e allegati di WhatsApp” per avviare la scansione dei file da recuperare (nel caso di messaggi, foto, video o dei tanto odiati messaggi vocali) e fare click su “Ripristina” e poi su “Ripristina dispositivo” per vedere riapparire magicamente i messaggi cancellati sullo smartphone.





È legale?



Questi programmi, software e app sono legali e infatti li trovate tutti su Google Play e nei vari store di app.

Tuttavia, nonostante la legalità, si tratta indubbiamente di strumenti discutibili in termini di privacy in quanto violano le scelte dell’utente di nascondere ciò che aveva precedentemente scritto.

Inoltre la funzione che permette di cancellare i messaggi da WhatsApp spesso serve a evitare fraintendimenti, errori di valutazione e, perché no, sancisce il sacrosanto diritto al ripensamento.

Quindi, benché la curiosità di sapere cosa ci avevano scritto è ovviamente e comprensibilmente forte, a volte l’oblio non guasta.

Pensateci prima di farlo.