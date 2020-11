Su WhatsApp ora si possono mandare i messaggi effimeri, che spariscono dopo 7 giorni dall'invio. Ecco a cosa servono e come mandarli

A partire da questo Novembre sarà possibile mandare dei messaggi temporanei su WhatsApp attivando la funzione messaggi effimeri.

Quando questa opzione è attiva, i nuovi messaggi inviati in una chat individuale o di gruppo dopo sette giorni dall'invio non saranno più visibili, rendendo la conversazione più leggera e privata.

In pratica sono molto utili quando non si vuole consumare eccessiva memoria per le chat di WhatsApp nel cellulare e nel backup.

Come funzionano i messaggi effimeri su WhatsApp

Se un contatto non apre WhatsApp per sette giorni, il messaggio scomparirà.

Ma attenzione, ci sono alcune occasioni in cui questo non succederà.

Per esempio quando si risponde a un messaggio, se viene citato il messaggio effimero, il testo citato potrebbe rimanere visibile nella chat anche trascorsi i sette giorni.

Se un messaggio effimero viene inoltrato a una chat in cui i messaggi effimeri sono disattivati, questo resterà visibile nella chat inoltrata.

Infine, l'anteprima del messaggio potrebbe comunque essere ancora visibile nelle notifiche fino all'apertura di Whatsapp.

Per impostazione predefinita, i file multimediali che si ricevono su WhatsApp vengono scaricati automaticamente nelle foto.

Se sono attivati i messaggi effimeri, i file multimediali inviati nella chat saranno visibili solo temporaneamente, ma verranno salvati sul telefono se sono attive le impostazioni di download automatico.

Si può disattivare il download automatico su Impostazioni di WhatsApp > Utilizzo dati e archivio.

Come si attivano i messaggi effimeri

All'interno di una chat individuale, entrambi i partecipanti possono attivare o disattivare i messaggi effimeri.

All'interno di una chat di gruppo, solo gli amministratori possono attivare o disattivare i messaggi effimeri.

Come si attivano (o disattivano) i messaggi temporanei su WhatsApp

