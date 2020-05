Sicuri di sapere tutto quello che si può fare su WhatsApp? Dai caratteri speciali alle spunte blu, ecco 12 trucchi utilissimi che probabilmente non conoscete

WhatsApp è l'app di messaggistica più utilizzata al mondo e ha rivoluzionato il modo di comunicare, rendendo obsoleti i cari, vecchi sms.

Eppure, nonostante la sua popolarità, e nonostante il fatto che probabilmente tutti voi che state leggendo lo usate tutti i giorni, molte sue funzioni probabilmente non le conoscete.

Esistono infatti (almeno) 12 semplici trucchi per utilizzarlo meglio.

Per esempio, sapete che c'è un modo per leggere i messaggi senza che il mittente lo sappia? O che si possono utilizzare caratteri speciali come il grassetto e il corsivo?

Ecco i trucchi per usare meglio WhatsApp.

Come leggere un messaggio senza che il mittente lo sappia

Quando WhatsApp ha annunciato il debutto della doppia spunta blu, il popolo della rete è insorto.

Nessuno avrebbe più potuto utilizzare la scusa di non aver letto il messaggio e questo avrebbe potuto scatenare litigate furibonde o rovinare collaudate strategie amorose. Eppure esistono due soluzioni.

La modalità aerea

Quando arriva un messaggio, basta impostare il telefono in modalità aerea e solo allora aprire WhatsApp e leggere il messaggio.

Per far sì che il piano vada a buon fine bisogna ricordarsi di chiudere l'applicazione prima di togliere la modalità aereo.

In questo modo direte addio alle spunte blu e potrete riavere la vostra privacy.

Come disabilitare le spunte blu

In alternativa potete disabilitare le spunte blu. Gli altri non le vedranno diventare blu a lettura avvenuta, ma non le vedrete diventare blu nemmeno voi.

Per farlo: Impostazioni, Account, Privacy e togliete il flag alla voce Conferme di lettura.

Come utilizzare formattazioni diverse su WhatsApp

Per scrivere in corsivo, in grassetto o barrato basta inserire dei simboli nel testo, prima e dopo la parola interessata.

Se volete scrivere in grassetto dovrete inserire un asterisco prima e dopo la parola che volete mettere in evidenza (*parola*).

Per scrivere in corsivo dovrete fare lo stesso procedimento utilizzando però il trattino basso al posto degli asterischi (_parola_).

Infine per scrivere in barrato, bisogna aggiungere la tilde (~parola~).

Come fare chiamate e videochiamate di gruppo (fino a otto persone)

WhatsApp ha recentemente annunciato la possibilità di aggiungere fino a 8 partecipanti a una chiamata di gruppo (video o audio) scaricando l’ultimo aggiornamento disponibile.

Per avviarne una basta aprire una chat, far partire una chiamata o video chiamata con il simbolo corrispondente in alto a destra e una volta avviata la prima chiamata aggiungere gli altri partecipanti.

Perché alcune emoji diventano giganti?

Probabilmente vi sarà capitato di voler utilizzare l'emoji del cuore, di inviarla e ritrovarvi la schermata invasa per metà dall'immagine di un cuoricione pulsante, che non rappresenta esattamente quello che volevate.

Questo succede con alcune emoticon quando se ne invia solo una per volta.

Per inviarle nelle dimensioni normali basta affiancare un'altra emoji nello stesso messaggio (vanno bene anche due cuori di fila), una parola o anche solo un simbolo (esempio: emoticon del cuore e punto esclamativo).

La funzione Broadcast (per non creare un gruppo)

Ognuno di noi ha odiato almeno una volta l'inventore dei gruppi su WhatsApp.

Quello che molti non sanno è che esiste una funzione che rende possibile inviare lo stesso messaggio a più utenti senza che questi lo sappiano.

Un po' come la funzione copia nascosta delle mail.

In questo modo non costringerete le persone a ricevere messaggi di altra gente in continuazione e voi avrete tutte le risposte che vi servono (per organizzare un evento o qualsiasi altra cosa).

Per attivare la funzione basta andare nella schermata generica delle chat e in alto a destra cliccare su Liste broadcast.

Da lì basta selezionare Nuova lista, aggiungere i contatti e inviare il messaggio.

Come disattivare il download automatico di foto e video che ci mandano

Per evitare che tutte le foto che ricevete vengano salvate in automatico basta andare nella schermata delle chat, cliccare su Impostazioni, Chat e togliere il flag a Salva nel rullino foto (per iOS) o Visibilità dei media (per Android)

In questo modo sarete voi a scegliere quali file scaricare e vedere.

Conservare messaggi importanti

A volte capita che durante una conversazione ci sia un messaggio in paricolare che volete salvare, per evitare di dover scorrere all'indietro quando avrete bisogno di recuperarlo.

Per farlo ora esiste un modo più semplice che copiare e incollare da qualche altra parte quel testo. Basta infatti tenere premuto il messaggio interessato per vedere apparire una serie di simboli, tra cui una stellina con la scritta Importante.

Selezionandola salverete quel messaggio in un'apposita sezione, cui potrete accedere cliccando sulle impostazioni e poi sulla voce Messaggi importanti.

La funzione “Fissa chat”

Un'altra caratteristica interessante è quella che permette di fissare in cima alla lista delle chat le chat importanti individuali o di gruppo (in questo modo non si perdono le chat importanti, anche se si ricevono molti messaggi).

Questa funzione permette di inserire fino a un massimo di tre chat in cima alla lista, per trovarle sempre rapidamente.

Ecco come fare per Android: toccate e tenete premuta la chat che si vuole fissare, poi selezionate Fissa chat.

Come usare WhatsApp sul computer

Da qualche anno è possibile utilizzare l'applicazione anche sul computer.

Questo significa che i messaggi inviati e ricevuti saranno completamente sincronizzati tra il telefono e il computer e potrete vedere quindi tutti i messaggi su entrambi i dispositivi.

Per farlo bisogna: andare su WhatsApp Web dal computer, aprire l'app sul telefono e dalle impostazioni cliccare sulla voce WhatsApp Web e inquadrare con il telefono il codice QR che compare sul computer.

La versione web offre più o meno le stesse funzionalità disponibili sull’applicazione per smartphone.

Aumentare la sicurezza con la verifica in due passaggi

La verifica in due passaggi aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al proprio account.

Quando questa funzione di verifica è abilitata, ogni volta che qualcuno tenta di verificare il tuo numero di telefono su WhatsApp, dovrà inserire il PIN a sei cifre da te creato al momento dell’attivazione.

Per abilitare la verifica in due passaggi: Impostazioni, Account, Verifica in due passaggi, Abilita.

Come vedere i messaggi eliminati

«Questo messaggio è stato eliminato» è diventato peggio delle spunte blu accanto al messaggio a cui non si ha ricevuto risposta.

I messaggi, infatti, vengono eliminati dal proprio smartphone e da quello del destinatario in modo definitivo, ma - attenzione attenzione - non è impossibile riuscire a recuperarli.

Anche se non c'è una funzionalità di WhatsApp per recuperarli, ci sono alcuni modi per farlo, che vi elenchiamo qui:

Attenzione alla privacy

Questi programmi, software e app sono legali (tanto che li si trova su Google Play e Apple Store, ma, nonostante la legalità, si tratta di strumenti discutibili in termini di privacy in quanto violano le scelte dell’utente di nascondere ciò che aveva precedentemente scritto.

Inoltre la funzione che permette di cancellare i messaggi da WhatsApp spesso serve a evitare fraintendimenti, errori di valutazione e, perché no, sancisce il sacrosanto diritto al ripensamento.

Quindi, benché la curiosità di sapere cosa ci avevano scritto è ovviamente e comprensibilmente forte, a volte l’oblio non guasta.

Pensateci prima di farlo.

Come impostare la Dark Mode

WhatsApp offre agli utenti la possibilità di passare alla nuova modalità Dark Mode, progettata per ridurre l'affaticamento degli occhi in ambienti poco illuminati e per aiutare gli utenti a concentrare la loro attenzione su ciò che proiettano sullo schermo, attraverso diverse tonalità di colore.

A partire da Android 10 e iOS 13 per utilizzare la dark mode la si deve attivare nelle impostazioni di sistema: Impostazioni, Chat, Sfondo Chat, Scuro.