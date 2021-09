Se state cercando una relazione su Tinder o altre app di dating e volete avere successo fate attenzione a non fare questi errori

Conoscere qualcuno di nuovo e interessante è sempre stato difficile. Ma ora che abbiamo accesso a 33,9 milioni di utenti attivi sulle app di dating le regole del gioco sono decisamente cambiate.

Anche se, come avrete già notato, trovare la persona giusta (o per lo meno qualcuno con cui passare una serata piacevole) richiede molto più impegno del semplice swapping a destra o sinistra per matchare.

A questo punto però abbiamo una buona notizia: se la vostra esperienza con le app di appuntamenti è stata poco piacevole, se avete conversato con molte persone senza mai uscirci, o se gli appuntamenti sono stati deludenti, potrebbe essere colpa vostra.

È possibile infatti che stiate commettendo alcuni errori comuni che non vi fanno sfruttare tutto il potenziale dei siti d'incontri.

Ecco allora che gli esperti di dating evidenziano gli errori da non fare su Tinder e simili se volete trovare l'amore (e come rimediare).

10 errori da non fare su Tinder e sulle app di dating se volete trovare qualcuno di valido

1. Non fingete di essere qualcuno che non siete

Aprite il vostro dating profile e chiedetevi: state mostrando voi stessi?

Secondo gli esperti, se non siete onesti nel presentare la vostra persona e falsificate informazioni solo per avere più match, allora tutte le possibili relazioni sono destinate a fallire.

Dopotutto, come si può sviluppare veri sentimenti per qualcuno quando non si è sicuri che gli piaccia il vero sé?

Gli esperti consigliano di mettere nero su bianco la propria personalità, e di farlo senza rimorsi:

«Siate orgogliosi di chi siete e troverete la persona che vi amerà per quello che siete».

2. Smettete di cercare il match perfetto

Tutti noi sogniamo di incontrare il partner perfetto, la persona di cui tutti i nostri amici saranno stupiti e gelosi.

È giusto e bello sognare, ma è anche importante rimanere con i piedi per terra, o la realtà finirà per essere sempre molto deludente.

Per esempio, quel look perfetto potrebbe richiedere ore di preparazione o potrebbe nascondere del marcato narcisismo.

«Perché invece non cercare qualcuno che ci ami e con cui avere una relazione sostenibile, amorevole e appagante? - consigliano gli esperti - Qualcuno che è bello dentro e fuori. Qualcuno che ami noi e le nostre imperfezioni».

3. Siete realisti?

Questo errore va di pari passo con quello precedente.

Avere un lungo elenco di qualità che il partner ideale deve soddisfare taglierà fuori dal vostro radar persone che magari hanno il potenziale per rendervi felici, anche se - sulla carta - non sono perfetti.

«Tutta la vita è un compromesso - dicono gli esperti - Concentratevi su ciò che è veramente importante per voi, i valori non negoziabili, e poi filtrate con attenzione cercando però di essere imparziali».

4. Non aspettatevi risultati immediati

Spesso ci si approccia al dating online aspettandosi di trovare l'anima gemella in quattro e quattr'otto.

Ma se aprite questi siti con l'idea di trovare immediata approvazione, è probabile che rimarrete delusi e, di conseguenza, potreste finire per lasciare le app di appuntamenti prima del tempo.

Cercate invece di non scoraggiarvi se non trovate subito il match perfetto. Provate ad avere aspettative più realistiche e tenete a mente che queste cose richiedono tempo.

Siate pazienti, persistenti e perfezionate regolarmente il vostro profilo.

5. Rinunciate troppo velocemente?

Avrete ormai capito che sulle dating app non è sempre tutto rosa e fiori, e che anzi ci vuole tempo.

Ci saranno alcuni appuntamenti spazzatura, alcune chiacchierate terribili a ci sarà anche chi vi farà ghosting.

Ma voi non arrendetevi, continuate a provarci.

Gli esperti dicono: «Interpretatelo come un viaggio in cui avete l'opportunità di incontrare nuove persone e avere conversazioni interessanti. Chissà, potrebbe nascere un libro da tutte le vostre esperienze».

6. Non messaggiate troppo...

Uno dei più grandi errori che le persone commettono è quello di iniziare conversazioni senza fine.

La fastidiosa verità è che molte persone su queste piattaforme non vogliono un appuntamento, ma un amico di penna.

Se voi siete desiderosi di avere qualcosa di più del semplice scambio di messaggi, evitate tutti coloro che trattano le dating app come il luogo per fare conversazione.

Se qualcuno è disposto a inviarvi messaggi per settimane senza pianificare un appuntamento, o dandovi buca ripetutamente, sappiate che non è intenzionato a conoscervi nella vita reale.

In questo caso, gli esperti consigliano di prendere controllo della conversazione e stabilire un punto limite in cui chiedere a qualcuno di uscire. Oppure, semplicemente, di abbandonare la conversazione e spostarsi su altro.

7. ... O troppo poco

Non rispondere ai messaggi è scortese e scorretto.

Come vi sentireste se la persona con cui siete appena usciti non rispondesse ai vostri messaggi? Quante volte aprireste la app, pieni di speranza, e rimarreste delusi dalla casella di posta vuota?

Se non siete interessati all'altra persona diteglielo con gentilezza, rapidamente e chiaramente.

Evitate di essere scortesi, ma date un feedback all'altra persona, sia esso positivo o negativo.

8. Non prendete tutto troppo seriamente

Gli appuntamenti dovrebbero essere divertenti. Se vi accorgete che la cosa vi causa stress e frustrazione, o siete esauste e avvilite, prendetevi una pausa per ricaricarvi prima di uscire con qualcuno di nuovo.

Assicuratevi di essere in grado di trattare gli appuntamenti online con leggerezza e cercate sempre di divertirvi.

Imparate a non avere bisogno di un partner, imparate a bastarvi. Così facendo sarete in grado di vivere al meglio qualsiasi relazione futura.

9. Sicuri di essere chiari su quello che volete?

Se non conoscete davvero voi stessi e non avete chiaro le vostre priorità, finirete con l'uscire con tutte persone sbagliate e avrete esperienze romantiche insoddisfacenti.

Sapere cosa si vuole è la chiave: se sapete cosa volete veramente, allora avrete molte più probabilità di ottenerlo.

Ecco perché gli esperti consigliano di prendersi del tempo per riflettere sul tipo di vita che volete avere e su come volete sentirvi; quindi assicuratevi che il vostro profilo rispecchi i vostri desideri, e cercate persone che vogliono qualcosa di simile.

10. Non pensate che le app di dating siano la vostra unica possibilità di trovare qualcuno

Secondo un nuovo studio, circa il 40% delle coppie americane intervistate ha incontrato il proprio partner su un'app di appuntamenti.

Essere single e trovare qualcuno con cui frequentarsi può effettivamente essere emotivamente faticoso; quindi, la maggior parte delle persone cerca conferme attraverso le app di appuntamenti.

Ciò però non significa che questo sia l'unico strumento che avete a disposizione.

Sfortunatamente, usare le app di appuntamenti come se fossero l'unica soluzione per la vostra solitudine porterà solo a frustrazione e delusione.

Cercate invece di considerare la vostra esperienza sulle app di dating online come un'opportunità che vi aiuta a scoprire e concentrarvi su ciò che desiderate in un partner, e a costruire la sicurezza di cui avete bisogno per sfruttare le opportunità che vi si presentano sia online che di persona.

