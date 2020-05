Non è (sempre) una leggenda, in generale gli uomini hanno più voglia di fare l’amore rispetto alle donne. La risposta sta tutta nella loro diversa biologia

Se vi siete mai chiesti se è vero (e perché) gli uomini hanno più voglia di fare l'amore rispetto alle donne, abbiamo (finalmente) una risposta scientifica da darvi.

Ebbene: sì, con le dovute eccezioni, è vero.

Al netto di periodi particolari (e delle eccezioni di cui sopra), vale che per gli uomini ogni momento è buono per allungare la mano e tentare un approccio sessuale, mentre per le donne non è la stessa cosa.

Ed è tutto legato alle loro diverse biologie.

Ecco perché gli uomini hanno più voglia di fare l’amore delle donne

È una questione ormonale

La prima spiegazione è tutta ormonale: il desiderio sessuale delle donne è legato al ciclo mestruale.

Per questo motivo ci sono giorni del mese in cui la libido si fa sentire e altri in cui si vorrà solo dormire profondamente.

Questo non accade all’uomo che invece possiede una quantità di testosterone più o meno costante.

È colpa del multitasking

Le donne spesso ricoprono più ruoli che richiedono una presenza costante (mamma, compagna, professionista, amica, figlia, ecc.) più di quanto non sia socialmente (erroneamente) richiesto all'uomo.

Questo significa che la quantità di energia spesa durante il giorno è decisamente più alta.

E a fine giornata tutto questo ha un peso anche sulla libido che -purtroppo - è una delle prime cose che si fa da parte quando la stanchezza prende il sopravvento.

Il desiderio funziona diversamente

Il desiderio maschile è perlopiù meccanico, quello femminile invece va coltivato e stimolato.

Per coltivarlo servono intimità, parole e una buona dose di complicità tra i partner.

Per questo motivo il tipo di rapporto tra i due amanti è determinante per scatenare il desiderio.

Ad esempio se dall’altra parte avremo una persona interessata solo all’atto in sé, per la donna sarà molto più difficile provare piacere e dunque aver voglia anche solo di iniziare.