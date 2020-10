Iniziate a guardare il vostro amico con occhi diversi e vi state chiedendo se può essere amore? Ecco come capire se quella che vi lega è più di un'amicizia

Iniziate a credere che la vostra amicizia sia in realtà qualcosa di più, ma non è facile capire se è così anche per l'altra persona o se si sta finendo vittime di un qui pro quo potenzialmente doloroso.

Per capire se oltre all'amicizia c'è di più ci sono alcuni segnali chiarissimi, che basta saper leggere per avere una risposta.

Se vi ritrovate in tre o più delle situazioni descritte sotto, la possibilità che non sia solo amicizia è alle stelle.

10 segnali per capire se è più di un'amicizia

A uno dei due (o a entrambi) dà fastidio sentire parlare l'altro di altre persone

Cerca di intercettare le sensazioni di entrambi quando parlate della vita sentimentale di uno e dell'altro.

Se noti una certa agitazione, un fastidio misto ad ansia, allora è probabile che tra te e lui non scorra solamente amicizia.

Perché mai ti dovrebbe infastidire altrimenti?

La stessa cosa vale al contrario: se noti che lui ti fa spesso domande su chi ti interessa, chi vorresti frequentare e via dicendo, c’è qualcosa che si cela sotto la coltre di amicizia.

Parla male dei ragazzi che ti interessano

Quando gli dici che trovi carino un ragazzo lui lo sminuisce o ne parla male.

A volte non ce ne rendiamo neanche conto ma inconsciamente lavoriamo sodo per fare passare la cotta che la persona che ci interessa ha per un’altra persona (che non siamo noi).

Il perché potrebbe solo essere legato a un carattere possessivo, però è anche possibile che si tratti di altro, ossia di gelosia non da amici ma da qualcosa di più.

Preferite vedervi da soli

Un altro segnale abbastanza inequivocabile è la voglia di stare da soli.

Mentre prima uscivate in gruppo, adesso preferite vedervi da soli, stando tête-à-tête.

La verità è che vorreste formare una coppia. Stare in due vuol dire essere in coppia. Se il sentimento che sta alla base va oltre l’amicizia, la coppia sboccerà anche a livello amoroso prima o poi.

Iniziate a essere un po’ timidi

Abbassi lo sguardo, ti ritrovi quasi a balbettare, sei spesso in agitazione quando c’è lui e non capisci il motivo? Forse perché ti piace.

Se prima non provavi tutte queste nuove sensazioni, magari significa che qualcosa nel vostro rapporto è cambiato. A volte basta un gesto, uno sfioramento, un apprezzamento o una parola più dolce del solito per cambiare le carte in tavola. E spesso tutto ciò è assolutamente inconscio, non ancora chiaro a chi lo prova.

Se pure lui si comporta alla stessa maniera, con maggiore timidezza e in modo un po’ impacciato, potrebbe essere improvvisamente attratto da te.

Curate di più il vostro aspetto quando dovete vedervi

Un tempo ti presentavi con il pigiamone e struccata mentre adesso prima di vederlo pensi al “trucco & parrucco” con precisione maniacale. Ecco, questo è un indizio molto eloquente.

Quindi se noti un’attenzione inedita nella cura del tuo o del suo aspetto, gatta ci cova.

Vi vedete con più frequenza ma vi sembra di stare poco insieme

Se un tempo vi vedevate un paio di volte al mese e adesso invece non c’è giorno che passa senza che vi sentiate e vi incontriate, potrebbe significare qualcosa. Soprattutto se la voglia di stare con lui è tale che ti sembra di vederlo comunque poco.

Fai mente locale di quanto vi siete visti questa settimana e se la risposta è "ogni giorno" allora c’è dell’altro a parte quella buona amicizia che credevi.

La regola base è: se lo vedi e lo senti più di tua mamma, è più di un amico.

Create spesso contatti fisici

La tentazione continua di toccare, sfiorare e abbracciare qualcuno cela una ricerca di contatto fisico che può significare tante cose. In primis, una cotta.

Se vuoi capire davvero cosa provi per lui, tenta di soffermarti sulla gamma di emozioni che sperimenti nel momento in cui vi sfiorate.

E per capire se anche lui ci è dentro fino al collo, oltre a notare le tue sensazioni analizza pure le sue nel momento in cui avviene il contatto.

Se sussulta, sorride, si imbarazza, diventa rosso in viso o incomincia a balbettare dall’agitazione, la risposa è affermativa.

Fate battute su come sarebbe stare assieme

Due amici veri che non provano niente di niente l’uno per l’altra (se non amicizia appunto) mai e poi mai fantasticherebbero su come sarebbe stare assieme. Non gli verrebbe proprio in mente.

Se a te e a lui capita invece diversamente e vi ritrovate ad ammiccare, flirtare e fare battutine su come sarebbe stare insieme, allora sappiate che tra voi due non c’è amicizia al 100%.

Magari nemmeno amore, d’accordo, ma comunque non manca la base di partenza perché si instauri più in là. Stay tuned.

Vi ascoltate senza interruzioni

Stare zitti e ascoltare rapiti qualcuno significa tenerlo in massima considerazione, cosa che non sempre succede con gli amici.

Se invece siete perfettamente sintonizzati l'uno sull'altro, con lo sguardo ipnotizzato dai suoi occhi e pendete dalle sue labbra vuol dire che vi piace anche nel senso più passionale.

Vi controllate i profili social

Controllare ossessivamente (ehm) guardare con frequenza quello che fate online, chiedersi chi diavolo è quella tipa che gli ha messo un cuore sotto la foto profilo, sbirciare cosa ha postato su Instagram e spulciare ogni tweet è sicuramente una pratica insana, ma inevitabile nella fase di transizione dall’amicizia all’amore.