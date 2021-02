Ghosting significa sparire improvvisamente e non rispondere più a messaggi e chiamate senza dare spiegazioni: ecco perché succede e chi o fa

Il ghosting è un fenomeno ormai diffusissimo e si stima che l'80% delle persone ne abbiano avuto almeno un'esperienza.

Cos'è? Avete intrapreso una relazione, sembra andare tutto bene e poi… lui (o lei) sparisce. Nel nulla. Come se fosse una normale non dare spiegazioni e scomparire.

A poco serve telefonare, scrivere messaggi e mail o cercare di contattare il ghoster in ogni modo, seguendo le sue tracce.

Si perché, grazie ai social, vedrete post e storie che vi faranno capire che lui sta benissimo (nessun malore improvviso) e che è solo voluto sparire da voi.

Impossibile dite?

Vi spieghiamo cosa succede quando il partner sparisce all’improvviso.

Ghosting: cos'è e che tipo di persona lo fa

(Continua sotto la foto)

I ghoster sono persone poco empatiche

I ghoster spariscono all’improvviso.

Non danno spiegazioni, non cercano di farsi capire, non vogliono avere più niente a che fare con quella persona.

E se siete voi a chiedere? Semplicemente non rispondono.

La loro caratteristica principale è quella di mancare completamente di empatia, ovvero di non avere la capacità di mettersi nei panni dell’altro.

Se qualcuno gli chiederà che fine avete fatto risponderanno che vi ha lasciato per il vostro bene.

Perché il ghoster sparisce

Il ghoster è una persona debole.

Se arriva ad attuare modalità di questo tipo è perché la sua fragilità interna non gli permette di affrontare in un altro modo i propri sentimenti.

La cosa che gli risulta più semplice fare è quella di fuggire, scappare da una realtà che non saprebbe come affrontare altrimenti.

Le vittime non dovrebbero né comprendere né giustificare ma sapere che i ghoster sono persone impaurite offre un altro punto di vista che aiuta a superare il fattaccio.

Perché lo fanno?

Chi scompare nel nulla decide di non prendersi la responsabilità delle proprie azioni.

Per queste persone i vantaggi sono numerosi: nessun momento faticoso da vivere, nessuna giustificazione da dare e si evita anche il peso di un confronto non proprio facile.

Insomma si evitano le responsabilità e si vive come se quella relazione non fosse mai esistita.

Il Ghosting fa male

Senza girarci troppo intorno, il ghosting è una forma di violenza vera e propria.

La vittima infatti subisce un forte torto, non riesce a dare significato a quello che sta succedendo e il rischio è quello di rimanere impantanati in una relazione finita. Il rifiuto fa male.

Anche se spesso se ne parla per le relazioni sentimentali, è una modalità passivo aggressiva che può coinvolgere anche rapporti di amicizia o di lavoro.