Tra compiti di scuola, l'orto da curare e aiutare mamma Kate in cucina, ecco come passano le giornate di quarantena i royal baby George, Charlotte e Louis

Anche la Royal Family inglese è costretta alla quarantena come misura di sicurezza contro il coronavirus. Royal Baby compresi.

La Regina e il principe Filippo sono in ritiro presso il castello Windsor, Carlo e Camilla in una dimora reale in Scozia.

**William e Kate assumono il comando e diventano di fatto Re e Regina per i prossimi 3 mesi**

Kate Middleton, il principe William e i loro tre Royal Baby, George, Charlotte e Louis, si trovano in campagna, nel Norfolk: stanno trascorrendo il periodo di isolamento nella dimora di Anmer Hall.

Ma cosa fanno i royal babies George, Charlotte e Louis a casa in quarantena?

Ecco la risposta.

**Ecco come la Regina Elisabetta festeggerà il compleanno di Charlotte e Louis in quarantena**

(Continua sotto la foto)

Anche i Royal Baby hanno tanti compiti

Come tutti gli altri bambini, anche il principe George e la principessa Charlotte hanno dei compiti da fare.

**Ecco quanto costa studiare da Royal Baby**

La Thomas’s Battersea School, la scuola in cui la principessa Charlotte e il principe George frequentano rispettivamente l'asilo e la seconda elementare, ha chiuso quasi un mese fa, spostando tutte le lezioni (e i compiti) online.

Ma anche tanti giochi

La tenuta di Norfolk è circondata da un vastissimo giardino, e non c'è alcun dubbio che i royal babies passino molto tempo all'aperto a giocare insieme (anche a mamma e papà).

Nel giardino ci sono giochi per arrampicarsi, altalene e anche uno stagno; in più ognuno dei bambini è responsabile della propria piccola zona dell'orto.

**10 cose (adorabili) che non sapete sul principe George**

Mamma Kate dice no al computer

Non tanti cartoni e soprattutto niente giochi sul tablet per George, Charlotte e Louis.

Stando ad alcune indiscrezioni, Kate Middleton è molto severa per quanto riguarda il tempo che i suoi figli passano davanti a uno schermo. Per mamma Kate, infatti, questo tempo deve essere ridotto la minimo.

**Pensate che i royal baby siano viziati? Sbagliato**

Via libera invece a tutte quelle attività manuali, dal dipingere al cucinare.

**6 cose (adorabili) che non sapere sulla principessa Charlotte**

Le videochiamate con nonno Carlo e bisnonna Elisabetta

George, Charlotte e Louis passano molto tempo al telefono a chiacchierare con il nonno, il principe Carlo, 71 anni, che si trova nella sua residenza Birkahll in Scozia.

**Coronavirus, il principe Carlo è positivo**

Inoltre, Kate Middleton si assicura che i suoi tre figli parlino quotidianamente con la Regina Elisabetta, a loro conosciuta semplicemente come Gan Gan.

** Ecco i soprannomi (privati) con cui si chiamano i Windsor tra di loro **

Secondo le indiscrezioni, George, Charlotte e Louis inviano al gruppo di famiglia Windsor video tanto simpatici quanto teneri.

**La Regina Elisabetta sta imparando a usare FaceTime per videochiamare i nipoti in quarantena**