Anche per la principessa Charlotte è arrivata l'ora di andare a scuola: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Thomas's Battersea School e i suoi alunni

Il profilo Instagram di Kensington Palace ha pubblicato un'adorabile foto della principessa Charlotte che si avvia (perplessa) verso il suo primo giorno di scuola.



Charlotte (4 anni), accompagnata per mano dalla mamma Kate e papà William, andrà nella stessa scuola di George, la Thomas's Battersea School di Londra.

Ma cosa studierà la principessa?



E quanto costa studiare da erede al trono?

Ecco le risposte.

Quanto costa la scuola dei Royal Babies?

La Thomas's Battersea School è una delle più prestigiose scuole inglesi, a sud di Londra.

William e Kate hanno scelto per i figli una scuola estremamente esclusiva: per l’educazione di George spenderanno circa 19.287 (quasi 22mila euro) sterline l’anno, mentre per quella di Charlotte 18.915 sterline (circa 20mila euro).

Perché? Non è chiaro al momento il perché della differenza di prezzo tra i due fratelli, ma potrebbe essere che l'istituto preveda uno sconto sulle tasse per il secondogenito.

Chi sono i compagni di scuola?

L’istituto ha tra i suoi ex alunni numerosi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui le sorelle Cara, Poppy e Chloe Delevingne, e la cantante dei Florence and the Machine, Florence Welch. 

La divisa è obbligatoria

Come in (quasi) tutte le scuole elementari inglesi, anche George e Charlotte devono indossare una divisa da scuola.

L'outfit è sulle nuances del blu e del rosso, con gonnellina blu, camicetta bianca e maglione con inserti e logo rosso.

Anche gli zainetti richiamano i colori della scuola.

Cosa studierà la principessa Charlotte?

La principessa Charlotte, oltre alle materie classiche come inglese, matematica e storia, imparerà francese, arte, musica, teatro e danza, proprio come fratello.

Inoltre, apprenderà i rudimenti della scrittura e parteciperà a diversi laboratori che le insegneranno le "arti della vita", tra cui quella di essere più sicura di sé, come imparare a prendere decisioni e a risolvere problemi.