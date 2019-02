Le piace da pazzi fare la pizza, adora mangiare olive, parla due lingue: 6 cose che (probabilmente) non sapete della principessa Charlotte, royal baby n°2

Essere un membro della famiglia reale britannica si traduce in una vita che viene spesa tanto nel servizio pubblico quanto nell'opinione pubblica.

Gran parte della vita della famiglia reale è testimoniata e sezionata dai fan adoranti e dal mondo in generale, perché francamente, la vita di una vera principessa, di un principe, di regina o di re è infinitamente affascinante.

E tutti noi vogliamo saperne di più: soprattutto quando si tratta dei giovanissimi reali britannici: il principe George di cinque anni, la principessa Charlotte di tre anni e il principe Louis di pochi mesi.

Ma quanto sappiamo davvero questi piccoli eredi del trono britannico?

Ecco 6 affascinanti fatti da sapere sulla principessa Charlotte.

(Continua sotto la foto)

1. Adora mangiare le olive

Kate Middleton ha rivelato questa curiosità durante una visita a una scuola di Londra.

Il Daily Mail riferisce che la duchessa ha raccontato ai bambini delle scuole che «Charlotte ama le olive».

2. Le piace cucinare

Durante la stessa visita alla scuola di Londra, Kate Middleton ha raccontato che «Frequentemente i suoi due figli maggiori vanno in cucina per cucinare insieme» e spesso fanno la loro pasta di formaggio, che a quanto pare è il loro piatto forte.

In un'altra occasione, Kate Middleton ha raccontato anche che loro tre insieme fanno la pizza.

3. Ama ballare

Il fatto che la principessa Charlotte ami ballare non è forse così strano: la maggior parte dei bambini adora ballare.

È stato il principe William a condividere questo tenero fatto l'anno scorso, raccontando al Primo Ministro di Malta Joseph Muscat quanto sua figlia Charlotte ami ballare.

4. La principessa Charlotte è il vero capo a casa

Come secondogenita della famiglia Cambridge, avrebbe avuto senso per la principessa Charlotte rimandare a suo fratello maggiore, il principe George, il compito di capetto della casa; ma così non è secondo sua madre.

Parlando con un'altra madre a un evento, Kate Middleton avrebbe riferito che «Charlotte sta crescendo molto velocemente. Lei è la più responsabile».

Secondo i rumors anche la regina Elisabetta II ha confermato lo stato di capetto della principessa Charlotte.

In occasione di una chiacchierata tra la Regina e Emily Clay, 10 anni, la Regina stessa ha chiesto alla bambina se si prendeva cura della sua sorellina e la madre della piccola ha detto: «È il contrario", e la Regina ha risposto: «È così anche con Charlotte e George».

5. Il suo colore preferito è il rosa

Il rosa è senza dubbio la tonalità preferita della principessa Charlotte.

Durante una visita al centro per bambini Hornsey Road a Londra, è stata ancora mamma Kate a raccontarci che la sua bambina adora il rosa e lo indosserebbe sempre.

6. Parla spagnolo

Grazie a Maria Teresa Turrion Borrallo, tata spagnola non solo della principessa Charlotte, ma anche del principe George e di Louis, i due royal babies più grandi hanno imparato la lingua e secondo The Independent entrambi i bimbi «Chiacchierano in spagnolo».