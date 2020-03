In quarantena nel castello Windsor, la Regina Elisabetta sta imparando a fare videochiamate per rimanere in contatto con figli e nipoti

La Regina Elisabetta è in quarantena presso il Castello Windsor.

E come tutte le nonne, si sta trovando davanti al problema di non poter vedere figli, nipoti e pronipoti.

**Ecco cosa succederebbe se la Regina andasse in quarantena**

E così anche lei sta accettando di imparare nuovi modi per vedere e parlare con il resto della Royal Family.

Secondo alcune indiscrezioni infatti a Elisabetta II sono state date alcune lezioni su come utilizzare la tecnologia per effettuare videochiamate in modo che anche lei possa rimanere in contatto con i suoi parenti più giovani e il resto della nazione.

** Le migliori app per fare videochiamate di gruppo **

(Continua sotto la foto)

La Regina è alle prese con FaceTime

Come le nonne e le bisnonne in tutto il mondo, la regina non ha la minima idea di come funzionino FaceTime o Skype.

D'altronde, a 93 anni e con un paese da governare, si può dire che queste non siano state le sue prime necessità fino a ora.

Ecco perché ora Elisabetta II sta seguendo un corso intensivo su come effettuare e ricevere videochiamate, in modo da poter parlare con i familiari che non sono in grado di vederla di persona.

Lo staff a sua disposizione sta studiando il modo migliore per organizzare videoconferenze al castello la prossima settimana, portando attrezzature per facilitare le conversazioni tra le diverse generazioni.

Una fonte interna a palazzo ha commentato: «In questo momento è rimasto uno dei pochi modi in si riesce a rimanere in contatto con la propria famiglia e i propri amici».

La Regina parlerà alla nazione

Secondo il Telegraph, la Regina si sta anche preparando a registrare un messaggio speciale in sostegno a tutte le persone in difficoltà nel Regno Unito.

Sul Telegraph si legge:

«La regina parlerà alla nazione mentre la crisi del coronavirus peggiora. Questa è la quarta volta in cui la Regina fa un discorso speciale nella sua reggenza lunga 68 anni».

Secondo la pubblicazione, Elisabetta II potrebbe usare le sue nuove conoscenze tecnologiche per parlare alla nazione, magari andando live sul suo profilo Instagram.