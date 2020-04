La Royal Family non si potrà riunire per festeggiare il compleanno in quarantena dei royal baby, e dunque la regina sta preparando una sorpresa per i nipoti

Sembra che la Regina Elisabetta stia preparando un sorpresa per la principessa Charlotte e il principe Louis, che festeggeranno i loro compleanni in quarantena.

Louis infatti compirà due anni il 23 aprile, mentre Charlotte ne farà cinque il 2 maggio.

(La Regina stessa d'altra parte festeggerà il traguardo dei 94 anni il 21 aprile).

Ma vista la particolare situazione in cui ci troviamo, neanche la Royal Family si può riunire per far festa.

Tuttavia, stando alle fonti interne a palazzo, la regina Elisabetta è diventata bravissima a fare videochiamate e contatterà personalmente sia Charlotte che Louis per fare loro gli auguri di compleanno.

In circostanze normali, la Regina sarebbe con i suoi pronipoti durante ciascuno dei loro compleanni, ma poiché il paese è bloccato a causa della pandemia da coronavirus, i Windsor sono stati costretti a trovare metodi alternativi per celebrare.

L'esperta reale Angela Mollard ha detto:

«Il piccolo principe Louis compie due anni il 23 aprile. E Charlotte cinque il 2 maggio. Quindi a poco più di una settimana di distanza la famiglia reale festeggia due compleanni importanti».

«Ovviamente né Charlotte né Louis potranno organizzare una festa con amici. Ma conoscendo Kate, avrà sicuramente già organizzato tutto per queste due giornate».

Angela Mollard ha continuando dicendo che la Regina Elisabetta è diventata un'esperta di tecnologia e ha imparato in pochissimo tempo a fare videochiamate da sola: «Non sarebbe bello se ne facesse una per augurare buon compleanno ai suoi nipoti speciali?»

«Penso che sarebbe un gesto molto dolce ricevere e ai royal baby farà piacere ricevere un messaggio da Gan Gan».

