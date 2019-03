I due royal babies George e Charlotte hanno il divieto di giocare con i dispositivi elettronici: Kate e William vogliono che usino l'immaginazione

Il principe William e Kate Middleton hanno sempre sostenuto di voler crescere i loro figli nel modo più normale possibile, per quanto sicuramente essere parte della Royal Family britannica influenzi la loro educazione.

Ma c'è una cosa "normale" che i duchi di Cambridge si rifiutano categoricamente di dare ai loro figli: i dispositivi elettronici con cui giocare a casa.

La coppia infatti si rifiuta di lasciare che i loro tre figli utilizzino la tecnologia, nonostante milioni di bambini in tutto il paese siano autorizzati a farlo.

Hanno eliminato tutti dispositivi hi tech per consentire al principe George, alla principessa Charlotte e al principe Louis un'infanzia più attiva.

(Continua sotto la foto)

Secondo Us Weekly, i due genitori sono desiderosi di dare a George, Charlotte e Louis un'infanzia il più possibile sconessa - il che significa che non è loro consentito giocare con iPad o altri dispositivi elettronici a casa.

Una fonte avrebbe rivelato sempre a Us Weekly che a Kensington Palace computer e tablet «Sono visti come i giocattoli di mamma e papà, non per i bambini».

E ancora: «Essendo due persone che sono cresciute senza gadget per l'auto-intrattenimento, William e Kate credono fermamente nei giocattoli, nei giochi all'aperto e nell'incoraggiare un'immaginazione attiva».

Nonostante siano molti i bambini e gli adolescenti che utilizzano i dispositivi elettronici per guadare programmi TV per bambini in streaming e usare giochi educativi, la mossa di eliminare la tecnologia dalla vita dei royal babies fa parte delle regole genitoriali di Prince William e Kate, che sono convinti che questo dia alla famiglia la possibilità di stringere un miglior legame.

E sembrerebbe che la tattica del duca e della duchessa di Cambridge funzioni: la fonte ha rivelato che George e William trascorrono molto tempo insieme, andando in bicicletta nei giardini del palazzo e giocando con i dinosauri (la nuova ossessione di George), mentre la principessa Charlotte passa invece più tempo con mamma Kate, impegnate in vari tipi di attività.