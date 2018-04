Gan-Gan, Gladys, Fred, Ginger e Wombat: vi raccontiamo quali sono i soprannomi con cui si chiamano tra di loro i Windsor nella quotidianità

Al di là del titolo e dell’etichetta reale, quando i riflettori si spengono, i Windsor hanno un modo tutto loro per chiamarsi a vicenda.

Nomignoli affettuosi fra marito e moglie, soprannomi risalenti alle scuole o storpiature che si trascinano in famiglia fin dall’infanzia.



Ecco uno per uno come si chiamano in privato i membri della famiglia reale più amata del mondo.



(Continua sotto la foto)

William



Wombat: in un’intervista con la Nbc nel 2007, il Duca di Cambridge ha rivelato che questo era il soprannome con cui lo chiamava la Principessa Diana quando lui era bambino.

«Mi è rimasto addosso e non me ne sono più liberato», ha dichiarato, specificando: «È iniziato tutto quando avevo due anni, almeno così mi è stato detto. Eravamo in Australia e lì ci sono questi animali tipici di quelle zone (i wombat sono i vombatidi, dei marsupiali, ndr). E niente, io sono stato soprannominato così».

Steve: Questo era il nome che William utilizzava quando frequentava l’Università di St. Andrews per mantenere un basso profilo.

Babe: Durante una visita al Chelsea Flower Show nel 2016, Kate Middleton si è rivolta al marito chiamandolo così in modo affettuoso mentre preparavano delle composizioni floreali.



Kate



Babykins: Questo, insieme a Baby, è il nomignolo che è saltato fuori quando il telefono del Principe William è stato hackerato nel 2006, da cui emergeva il modo in cui si riferiva alla moglie nei messaggi.

Poppet: È un altro soprannome utilizzato dal Duca di Cambridge quando si rivolge a Kate in modo informale.

Squeak: Durante una visita alla St.Andrews nel 2012, Kate ha raccontato che le sue compagne di classe la chiamavano così, in riferimento al porcellino mascotte della scuola: «Ce n’era uno chiamato Pip e uno chiamato Squeak. Mia sorella era il primo e io il secondo».

Princess-in-waiting: Principessa in attesa era il nome con cui gli amici di Kate la prendevano in giro al college perché già allora aveva una foto di William sulla parete.



George



PG Tips: Stando all’HuffPost, il Principe William e Kate Middleton avevano iniziato a chiamare il primogenito PG per abbreviare, aggiungendo poi la seconda parte che è un chiaro riferimento a un marchio di tè.

Georgie: Poco dopo la nascita di George, il Principe Carlo confessò che al bambino era già stato affibbiato questo nomignolo.



Harry



Harry: il primo soprannome è quello più globale di tutti, perché il Principe Henry ha un diminutico assegnatogli direttamente dalla casa reale con cui viene chiamato da tutti, dentro e fuori corte.

Ginger: Durante un’intervista con la Nbc, William ha raccontato che la Principessa Diana era solita chiamare Harry in questo modo (il termine inglese per indicare le persone con i capelli rossi, come Ginger Spice).

Spike Wells: Prima di cancellare il suo profilo segreto da Facebook, Harry aveva creato un account utilizzando questo pseudonimo.



Elisabetta II



Cabbage: Non si sa da dove provenga, ma è risaputo che questo è il soprannome con cui il Principe Filippo si approccia alla moglie.

Gan-Gan: È stata Kate Middleton a rivelare che questo è il nomignolo che il Principe George usa per chiamare la bisnonna. In inglese, infatti, bisnonna si dice great-grandmother e Gan-Gan sarebbe il modo del primogenito di William di semplificare la cosa.

Gary: Per lo stesso motivo il Principe William ha sempre chiamato la nonna Gary, perché incapace, da bambino, di dire la parola Granny.

Tillabet: Questo, invece, era il modo in cui la stessa Elisabetta storpiava il suo nome quando era bambina. Motivo per cui tutti gli altri membri della famiglia hanno continuato a chiamarla in questo modo per anni.



Carlo



Pa: Quando il Principe Harry ha intervistato il padre per un programma radiofonico nel dicembre 2017 ha iniziato l’intervista chiamando suo padre Pa, un po’ come potrebbe fare chiunque, in Italia.

Fred: Questo è il nomignolo usato invece da Camilla quando la coppia non è in pubblico.



Camilla



Gaga: All’annuale Royal Variety Performance di Londra del 2016, la Duchessa di Cornovaglia ha raccontato a Lady Gaga che condividevano lo stesso soprannome, visto che i nipoti la chiamano Gaga.

Gladys: Il Principe Carlo le ha affibbiato questo appellativo ancora prima che si sposassero, quando lui era ancora sposato con Diana ma aveva già un affair con Camilla.

Fu la stessa Diana a raccontare di aver trovato un braccialetto d’oro che Carlo aveva fatto fare per Camilla con le lettere G ed F che stavano proprio per Gladys e Fred.